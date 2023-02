Ni PAN ni PRI traen dinero para campañas en los municipios de Sonora

Los partidos fuertes de Sonora, PAN y PRI no tienen dinero para hacer campaña en los barrios y colonias de los 72 municipios de Sonora, como tampoco lo tienen Morena y las chiquilladas, como se les conoce a los demás. El PT tuvo la oportunidad de colocarse entre los partidos poderosos, pero perdió la oportunidad al “dormirse en sus laureles. Ahora, es uno más del montón. Aunque con la “barrida” que les pegó Morena en las dos pasadas elecciones, todo son del montón, por lo que tendrá que trabajar mucho para poder salir de ese “bache” profundo en que se encuentran.

Por su parte, los dirigentes y militantes de Morena no se deben de confiarse mucho, porque en la mayoría de los municipios en donde les brindó su confianza el pueblo votando por sus candidatos, ya como alcaldes no han hecho buen papel, por lo que en las elecciones de 2024 no será lo mismo.

Es que gobernar un municipio no es nada fácil, porque son muchos los problemas y muy pocos los recursos económicos para resolverlos, por más buenas intenciones que tengan los munícipes. Los alcaldes de Morena no han recibido el apoyo prometido por gobernador ni del presidente.

Los municipios se están “rascando con sus propias uñas” y le están quedando mal a los habitantes de sus pueblos. Yo les diría a los presidentes municipales que no se desesperan, “que aguantes vara”, porque muy pronto habrá dinero para todos, porque Morena tienen que ganar las próximas elecciones del próximo año y esto se logra con dinero…Además, Alfonso Durazo no va perder en sus primeras elecciones. Morena ya nombró nueva dirigente estatal y dirigente en Hermosillo.

Los otros partidos tienen que “agarrar la onda” y ponerse a trabajar. Sus dirigentes y los dirigentes deben de poner dinero de sus bolsas para comprar las aguas frescas en las reuniones con los vecinos de los barrios y colonias…No se gasta mucho porque no son campañas, son visitas con las familias para que no decaiga el ánimo y sepan que ahí están todavía, que están vivos todavía y dispuestos a servir a las comunidades…Si se puede, llevarse a los diputados para que hagan algo.

Me di un baño de pueblo por el “Barrio Mágico” de Villa de Series

Anduve por el lugar más pintoresco de Hermosillo, Villa de Seris, qué bien que fue nombrado por el Secretaría de Turismo “Barrio Mágico”, porque en verdad es algo especial, desde sus tradiciones hasta sus habitantes. Son gente buena que han vivido toda la vida en ese lugar…

Ahora, de aquí en adelante, se le prestará más atención a este hermoso lugar, se les destinarán más recursos económicos presupuestales y, dentro de unos meses, tendrá un cambio total…Ojalá no lo vayan a cambiar y pierda su atractivo como barrio mágico.

Los hermosillenses, y más los habitantes de Villa de Serias, deberán estar muy pendientes de los arreglos que le harán al pueblo, no vaya a ser que lo cambien de más y pierda todo su atractivo y la quitan lo mágico. Para los habitantes de fuera de Hermosillo, el Río de Sonora separa a este barrio de la Cuidad. Después de muchos años, el Centro de Gobierno vino a unirlos nuevamente. Todavía hay gente que le peguntan ¿eres de Hermosillo? Y contesta no, soy de Villa de Seris.

Arriba AMLO a Sonora para gira de trabajo de cuatro días

El presidente Andrés Manuel López Obrador arribó esta tarde de jueves para una gira de cuatro días por el estado, con un acto privado en el que se reunió con funcionarios y servidores de Nación que laboran en las diversas dependencias donde hay programas sociales, entre ellas las Secretarías del Bienestar y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

A su llegada el mandatario recibió papeles de algunas personas que lo esperaban para solicitarle ayuda y una movilización de trabajadores del sindicato de trabajadores de la Universidad de Sonora que demandan la modificación de la ley que regula esa institución para terminar con cacicazgos.

López Obrador tendrá una apretada agenda de trabajo durante los 4 días que permanecerá en Sonora. Este viernes además de realizar su conferencia mañanera en esta ciudad, volará a Puerto Peñasco para supervisar los avances de la construcción de la Planta Fotovoltaica, que es uno de las principales obras asociadas al denominado Plan Sonora y supervisará el avance en la construcción del libramiento ferroviario en Nogales.

El sábado, inaugurará el camino Agua aprieta- Bavispe y posteriormente visitará la mina de litio en el municipio de Bacadehuachi, Sonora. En este contexto se analizará los avances en la conformación de la nueva empresa pública que explotara el litio, a partir de que fue nacionalizado.

En esta entidad se localizan los principales yacimientos de ese mineral que es básico para la elaboración de baterías para automóviles eléctrica. La gira de López Obrador concluirá el domingo con un encuentro con los pueblos yaquis en el Municipio de Cajeme…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.