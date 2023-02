Regreso con más ganas a cumplir con mi responsabilidad de servir a la comunidad

Después de unos días de ausencia de este espacio por motivo de salud, regreso con más ganas a cumplir con mi responsabilidad de servidor público, sí, porque los periodistas somos servidores públicos al servicio de la comunidad. Tuve un accidente, me caí en el baño de mi casa y resulté con varios golpes, entre ellos me lastimé la mano derecha, por lo que no podía escribir. Días después tuve otra caía a la entrada del Banco del Bienestar y, si no hubiera habido tanta gente haciendo cola, no lo estuviera contando, caí arriba de ellas…Dios siempre me cuida y me protege.

Al parecer alguien está “sembrando más baches…”

A pesar del intenso trabajo de bacheo, recarpeteo y pavimentación emprendido por la actual administración municipal de Hermosillo, parece que alguien está sembrando más baches, porque cada día se descubren más calles y avenidas destrozadas. Estos trabajos fueron descuidados por los últimos presidentes municipales de nuestra capital. El alcalde, Antonio Astiazarán Gutiérrez, desde que tomó posesión “tomó el toro por los Cuernos” y se dio a la tarea de acabar con este problema, pero al parecer alguien está sembrando más.

Las principales vías de tránsito vehicular ya quedaron listas y otras están en reparación, ahí la llevan, pero son miles las calles y callejones que tiene Hermosillo que ojalá le alcance el tiempo al Toño para dejar la capital como él lo planeó, aunque con una reelección podría lograrlo. Aunque esto no está en los planes del Partido Acción Nacional (PAN), su partido, y creo que ni del alcalde. En política todo puede suceder, vale más esperar los tiempos electorales. Lo que hoy es rojo, mañana es azul, por lo que todo lo que se diga son especulaciones.

Lo que sí les aseguró que Astiazarán Gutiérrez, alcalde de Hermosillo, aparecerá en las próximas listas electorales, claro, con el favor de Dios, que es el que dice la última palabra. Mientras, le falta mucho por hacer por este terruño que me vio nace hace algunos septiembres.

Ya pueden pasar a recoger los uniformes escolares deportivos por orden alfabético

A partir de este martes 07, al domingo 19 de febrero se entregarán los paquetes de uniforme escolar deportivo, por orden alfabético, al alumnado de primaria en Hermosillo, Etchojoa, Huatabampo y Benito Juárez, anunció Samuel Espinosa Guillén.

El subsecretario de Planeación y Administración de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) indicó que padres y madres de familia, así como tutores, podrán acudir a las sedes ya establecidas en cada localidad, donde serán atendidos por comerciantes organizados y servidores públicos de la SEC que colaboran en acciones de atención de incidencias e información.

Subrayó que las fechas y períodos de distribución para el resto de los municipios de Sonora, donde aún no se ha dispersado el apoyo, se darán a conocer oportunamente en el portal www.sec.gob.mx/uniformes y en las redes sociales oficiales de la dependencia.

Asimismo, reiteró llamado a la ciudadanía a respetar las medidas implementadas por la dependencia en coordinación con Canaco Servytur, para brindar un mejor servicio, más sensible y de calidad a los beneficiarios.

Espinosa Guillén precisó que, en Hermosillo, el 80 por ciento del alumnado ha recibido el apoyo mientras que en la entidad el número de beneficiarios supera 148 mil niñas, niños y adolescentes.

Detienen a Carlos Caro Quintero, hermano de Rafael en la CDMX

Durante patrullajes de prevención de la alcaldía Miguel Hidalgo, la tarde de este lunes fue detenido en un Mercedes, el hermano del líder del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, quien opera al norte del país.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, de acuerdo al Registro Nacional de Detenciones, se identificó al hombre como Carlos Caro Quintero, el cual fue asegurado con un vehículo de lujo sin placas y un arma de fuego.

Carlos Caro Quintero, fue detenido a bordo de una camioneta de lujo, donde transportaba un arma de fuego corta, 4 cargadores y 33 cartuchos útiles, así como un paquete con ocho kilos de marihuana y 124 dosis de cocaína.

El detenido es originario de Badiraguato, Sinaloa, cuenta con antecedentes penales en el estado de Jalisco desde el 2019 y Durango en el año 2022; por portación de arma de fuego y por alterar la paz en vía pública.

Quintero fue abordado por elementos de la policía estatal frente a calle de Sierra Ventana y un domicilio con número exterior e interior 0, perteneciente a la Ciudad de México, en el código postal 11000.

De acuerdo el Registro Nacional de Detenciones, fue detenido a las 12:20 entre las calles montes Auvernia y sierra grande, en la colonia Lomas de Chapultepec, en una zona residencial, en donde la fachada se encuentra en obra negra…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]