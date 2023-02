Dejan 36 accidentes a 14 personas heridas durante la semana anterior

Además, se detectó a 132 personas bajo los efectos del alcohol

En Hermosillo se registraron 36 accidentes viales de diversos tipos, en una semana, que dejaron como saldo 14 personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

Según la estadística del Departamento de Tránsito, entre el 20 y 26 de febrero, en el municipio se atendieron 29 choques entre vehículos, cinco impactos contra objeto fijo y una volcadura.

De esa cifra, once de los hechos derivaron de la invasión de carril, seis por imprudencia, cinco por alcance, cinco por no respetar señal de alto, cuatro por no respetar límites de velocidad, tres por no respetar la luz roja del semáforo y dos por imprudencia de peatones.

Sobre conducción punible

En el periodo se detectó a un total de 132 personas que se pusieron al volante después de haber consumido bebidas con contenido alcohólico.

De esa cifra, 74 fueron ubicados en los filtros de alcoholimetría que se instalaron en diferentes arterias viales de la ciudad; el resto fue detectado en recorridos o por haber cometido faltas a la Ley de Tránsito.

Las multas

En los siete días, los agentes de Tránsito emitieron 4 mil 435 boletas de infracción por diversos motivos, señalan los registros del departamento.

Los oficiales sancionaron a 890 conductores que no respetaron la luz roja del semáforo y a 709 que no respetaron los límites de velocidad.

También fueron requeridos económicamente 679 individuos que estacionaron vehículos en zonas prohibidas, a 415 personas que optaron por no usar el cinturón de seguridad y a 302 que combinaron el uso del teléfono celular con la conducción.