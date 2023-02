Chivas rescata empate ante Querétaro

La oncena no sabe ganar en casa; En este naciente torneo Clausura no han logrado un triunfo en su estadio

Las Chivas de Veljko Paunovic no caminan en casa, en dos partidos como local en un naciente Clausura 2023, Chivas todavía no sabe ganar. Ahora fue Querétaro el que se le indigestó al rebaño sagrado, que con un error de Miguel Jiménez estuvo cerca de conseguir el triunfo, si no es por un oportuno remate de cabeza de Alejandro Mayorga, para lograr el empate a un gol en los últimos compases del partido.

Ímpetu y no voluntad no le falta al equipo que dirige Veljko Paunovic, que aunque pudo adueñarse de la posesión del balón, prácticamente desde el arranque del compromiso, la falta de profundidad aquejó al Guadalajara.

Apenas al 10‘, Carlos Cisneros desbordó por la banda izquierda y el rebote quedó a merced de Víctor Guzmán, que disparó desviado del arco de Gil Alcalá. El control que los locales ejercían por los costados era tal, que se adueñaron del juego aéreo. Gilberto Sepúlveda, al 23‘ remató de cabeza, pero su intento pasó desviado.

Con dominio rojiblanco transcurrió la primera mitad, el Querétaro, por su parte, apostaba a la paciencia y a buscar opciones desde fuera del área. Fue al 30‘ cuando Christian Rivera puso a temblar al Estadio Akron con un disparo lejano que pasó rozando el poste de Jiménez.

Para el segundo tiempo, el Querétaro tomó riesgos y aglutinó futbolistas hacia el frente.

El primer aviso del conjunto emplumado vino al 57‘ con un remate de Ángel Sepúlveda que se fue encima de la portería del chiverío.

La angustia y la sorpresa invadieron al Guadalajara, cuando al 77‘ un tiro libre ejecutado por Pablo Barrera contó con la intervención de Miguel Jiménez y tras el desvío el balón terminó picando en la línea de gol. Ante la polémica, el árbitro central Édgar Allan Morales revisó la jugada en el VAR y se decretó la ventaja de los Gallos al 80.

Aunque el futbol no le está alcanzando, Chivas no bajó los brazos y con base a empuje y garra logró el empate en tiempo de compensación (90+2). Un tiro de esquina de Víctor Guzmán, llegó a la cabeza de Alejandro Mayorga, quien no tuvo más que rematar a placer para igualar el marcador.