Atletas de Sonora logran cuatro oros en Gala del Reencuentro de Lanzamientos y Saltos

El evento tuvo lugar en la Ciudad de México en donde se coronaron José Eduardo Chávez, Verónica Luzanía, Alana Armenta y Belkis Rascón en disco, bala y martillo

La delegación sonorense que participó en el evento atlético llamado “Gala del Reencuentro de Lanzamientos y Saltos Violeta Guzmán 2023” conquistó cuatro medallas de oro en las pruebas de campo de disco, bala y martillo.

El certamen tuvo lugar en las instalaciones deportivas del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) ubicadas en la Ciudad de México en donde vieron acción atletas de todo el país.

Los ganadores de Sonora de medallas de oro fueron: José Eduardo Chávez (martillo Sub 20), Verónica Luzanía (disco Libre), Alana Armenta (disco Sub 18) y Belkis Rascón (martillo Sub 18).

En el caso de Chávez Espinoza, aseguró el campeonato del evento y la presea dorada de la Gala Atlética de la categoría Sub 20, en su último intento tras mandar el martillo a una distancia de 70.42 metros, mejorando el 68.98 que había logrado en el lanzamiento previo. De paso el sonorense se colocó en el primer lugar del ranking mundial de la categoría.

Por su parte Luzanía Ramírez aseguró el primer sitio en lanzamiento de disco en la categoría Libre Femenil tras una marca de 50.16 metros con los cuales superó a Ameyall Cureño (33.27), de la UNAM, y a Melanie Moreno (22.47), del Estado de México.

Alana Armenta Valdez ganó el sitio de honor en lanzamiento de disco Sub 18 después de conseguir un disparo de 41.66 metros, mientras que Belkis Rascón Urías se quedó con el primer puesto en martillo Sub 18 gracias a una marca de 48.50.