Accidentes dejan un muerto y siete heridos durante la semana anterior

En ese periodo se reportaron 34 percances viales, la mayoría por imprudencia del conductor

Una persona fallecida y siete con algún tipo de lesiones, ´dejaron 34 accidentes viales ocurridos en Hermosillo, entre el 13 y 19 de febrero.

Según estadística del Departamento de Tránsito, en el periodo se atendieron 25 choques entre vehículos, cuatro choques contra objeto fijo, cuatro atropellamientos y una volcadura.

El hecho vial con persona fallecida, sucedió el 17 de febrero, a la altura del kilómetro 35 de la Carretera 100, que conecta a Hermosillo con Bahía de Kino, en ese sitio murió un motociclista al participar en un choque.

Las principales causas que originaron los incidentes, fueron la imprudencia del conductor, en nueve de los hechos; no guardar distancia y el exceso de velocidad fueron determinantes en seis casos, cada uno.

Por no respetar señalamientos de alto ocurrieron cuatro percances, tres por invasión de carril, dos por imprudencia del peatón, dos por no respetar la luz roja del semáforo y dos por maniobras en retroceso.

Conducción punible

En los siete días, se detectó a un total de 132 personas incurriendo en el delito de conducción punible, tanto en zona urbana como en las áreas rurales.

De esa cifra, 85 fueron certificados en los filtros de alcoholimetría, que se instalaron en diversas arterias viales, durante el fin de semana; el resto durante recorridos realizados, o por la comisión de alguna infracción.

Entre las fechas mencionadas, los agentes del Departamento de Tránsito emitieron 4 mil 833 boletas de infracción, por diversas causas.

Por no respetar semáforos se emitieron 894, por estacionarse en zona prohibida se multó a 851 conductores, por no portar cinturón se sancionó a 448 conductores y a 26 estacionarse en zona prohibida (851), exceder velocidad (750), no llevar puesto el cinturón de seguridad (448) y utilizar el celular (264). Por usar el celular mientras conducían.