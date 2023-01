Va Canelo Álvarez por nuevos retos en este año

El boxeador mexicano dijo que aspira “llegar aún más lejos”

El pugilista mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, compartió a través de su cuenta de Instagram un mensaje en el que asegura ir por nuevo retos en este año que comienza y “llegar aún más lejos”.

El boxeador tapatío de 32 años terminó un 2022 envuelto en la polémica que desató su defensa hacia México luego del video que se viralizó donde la playera del Tri se encontraba en el piso y se acusó a Lionel Messi de haberla pateado.

El problema quedó zanjado cuando Argentina quedó campeón del mundo y hasta el exfutbolista Sergio ‘Kun’ Agüero envió un amistoso mensaje.

Este año termina, tuvo muchas altas y bajas que me brindaron mucho aprendizaje y me hicieron crecer. En el 2023 seguiremos trabajando para llegar aún más lejos ¡Feliz año nuevo a todos!” compartió el ‘Canelo’ en sus redes sociales.

El pugilista tapatío subió al cuadrilátero en un par de ocasiones. En la primera de ellas, ‘Canelo’ enfrentó al ruso Dimitri Bivol, mismo con el cual cayó por decisión unánime por el WBA Semipesado, sin embargo, el 17 de septiembre se redimiría ante un el kazajo Gennady Golovkin, mismo ante el cual conservaría su hegemonía, consiguiendo una apretada victoria luego de 12 asaltos por decisión unánime.

Para este 2023, se espera que Saúl ‘Canelo’ Álvarez suba en dos ocasiones, máximo tres, al cuadrilátero; será complicado que el pugilista tapatío deje escapar la fecha del 16 de septiembre de 2023, misma que se festejará en sábado y el mariachi retumbe en el recinto donde haga su aparición siempre y cuando se declare listo para retomar la actividad boxística tras la lesión en la muñeca que aqueja desde mediados del año pasado.

Ávido de revancha, ‘Canelo’ Álvarez anteriormente ya demostró sus ganas por enfrentar de nueva cuenta a Dimitri Bivol, por lo que el ruso podría ser uno de sus rivales en este nuevo año:

Fue muy difícil porque nadie estás listo para perder, pero he visto la pelea, hice un combate muy competitivo con base a las limitaciones que tenía, lo de mi mano, mi hombro, la primera mitad de la pelea la hice muy bien y después llegó el agobio, porque no hicimos un entrenamiento como debía ser, sobre todo en una división más grande donde debes de estarlo cargando más, están más pesados. Es lo que buscaremos, la revancha. Si se quiere poner sus moños y dice que no, hay más cosas por hacer”.