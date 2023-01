Taxista denuncia presunto abuso de militares en Guaymas

René Jiménez dijo que fue víctima de hostigamiento por parte de elementos de la Secretaría de Marina

Un taxista responsabilizó a miembros de la Marina de cualquier situación que pueda pasarle, tras denunciar hostigamiento por parte de elementos de esa corporación militar.

René Jiménez acusó el miércoles a militares de interceptarlo en un puesto de comida de la Serdán y calle 17 durante la noche, donde uno de los marinos lo empujó y le exigió identificación a lo cual se negó.

Les dije mi nombre y que fui policía municipal, relató, por eso ellos me dijeron que los policías son corruptos y les contesté que también en la Marina hay corrupción y como no quise mostrar mi identificación me atravesaron el carro militar, refirió.

Dijo que los militares pidieron refuerzos en un incidente que pudo resolverse con criterio, al revelar que fue objeto de amenaza.

“Me dijeron que me iban a volver a ver y así fue, ya que una hora después me siguieron y yo lo que hice fue llamar a conocidos de Tránsito para reportar la persecución porque no se vale”, manifestó.

Consideró inapropiado el proceder de los militares y advirtió que presentará denuncia por su mal desempeño y dijo temer por represalias.