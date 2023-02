Viajan inseguros usuarios

¡“Cobran pi$o” a actores!

Suben precios de Palenque

Abandona a PRD diputada

Viajan inseguros usuarios…Y a partir de la enésima tragedia ocurrida el lunes en un camión urbano de la Línea 15 de Hermosillo, cuando una mujer fuera arrollada en la colonia Villa Bonita, luego de que al bajar de la unidad con su hija de 3 años se le atorara su reboso en la puerta, porque al acelerar el chofer cayó y fue aplastada, vuelve a salir a relucir la falta de seguridad con la que viajan los usuarios. ¡De ese pelo!

No por nada es que ante esa lamentable desgracia, el presidente de la Unión de Usuarios, Ignacio Peinado, reiterara como “cuchillito de palo” que el Gobierno del Estado, vía el Instituto de Movilidad y Transporte (IMTES), debe de implementar un sistema reparatorio para los pasajeros que sufran un accidente cuando aborden, o desciendan de un vehículo del transporte público, por hoy en día estar a la buena de Dios. ¡Zaz!

Es por lo que Peinado Luna señalara que es importante que la instancia estatal retome la propuesta que una y otra vez han hecho, para que se eleve a rango de ley la indemnización económica temporal o permanente de quienes enfrenten algún accidente dentro de esos ruleteros y, quedan con una secuela de por vida o transitoriamente, por en la actualidad prácticamente estar desprotegidos. ¡Ni más ni menos!

Aunado a que a la par hiciera hincapié en que las empresas transporteriles también deben garantizarle un trayecto seguro al pasaje, por lo del desplazamiento de personas ser uno de los temas más importantes que deben atenderse, pero la cruda realidad es que hoy en día ni siquiera se sabe el tipo de aseguranza con la que cuentan y, las garantías que ofrecen en caso de una muerte tan trágica como la que se registrara. ¡Órale!

Al darse por descontado que los familiares de la víctima, identificada como Maribel, de 44 años de edad, mínimo van a pasar las de Caín para que los indemnicen por ese percance suscitado durante la mañana en la calle Camerota y bulevar Quintero Arce, al Surponiente de la ciudad; en tanto que el conductor, de nombre Rubén, de 26 años de edad, quedó en calidad de detenido por el delito de homicidio imprudencial. ¡Qué tal!

Es por eso que cobra relevancia la iniciativa de Peinado y compañía, que igual contempla la urgencia de llevar a cabo una carrera técnica que permita formar operadores de una manera integral, es decir, no únicamente con un sentido técnico y mecánico, sino también en el aspecto humano, para contrarrestar un servicio de trasporte que es deficiente, de alguna menra por la falta de preperación y educación de quienes manejan. ¡Mínimo!

Por lo que una vez más así le están “dejando la pelotita en la mano” a la titular del IMTES, Lirio Anahí del Castillo Salazar, en lo que consideran que es algo así como “tirarle pedradas al sol”, por como hasta ahora ni tan solo ha podido eficientar esa actitividad en lo más elemental, por lo que menos suponen que vaya abocarse ha atender esa cuestión relacionada con esos viajes seguros en esos “rulas”. ¡Tómala!

Sin embargo aun así por los Unión de Usuarios no estará quedando, al momento de continuar presionando para velar por la integridad del los que se transportan en esos camiones, para que llegada la hora puedan tener una garantía en caso de ser víctimas de un accidente, y más si es fatídico como el que tuviera lugar y, que estuvo de no creerse, por lo simple del mismo, al haber sido por el atorón de una prenda de vestir. ¡Glúp!

¡“Cobran pi$o” a actores!…La que en nada le abona a la buena imagen de Sonora, es la revelación que hacieran los famososo actores y conductores de la TV y el cine, Adrián Uribe y Consuelo Duval, de que en julio del 2019 en el Estado tuvieron que pagar “derecho de piso” para filmar la película “Infelices para Siempre”, que se rodó en locaciones de Puerto Peñasco, San Carlos y La Isla del Tiburón de la tribu seri.

Pues de acuerdo a la confesión de dichos histriones de la pantalla grande y chica, lo que es en el territorio de los seris luego luego “le cayeron” los delincuentes al productor, Jorge Aragón, para “vacunarlo” por supuestamente ser los que controlan la plaza, de ahí que si querían autorización para grabar les tenía que costar, ya que se les aparecieron con armas largas y, hasta lo hicieron que se hincara para interrogarlo.

Así que en esos términos está “la quemada” para la Entidad, por lo ventilado por esas celebridades de la farándula, quienes muy seguramente que lo van a pensar dos veces para volver por estas latitudes, que podrán ser muy bellas, pero con eso se demuestra que son por demás inseguras, en lo que cabe aclarar que ya no es ninguna novedad, por la escalada de violencia y las mataderas que ha habido en el último tiempo. ¡Vóitelas!

No obstante el que ya lo digan dos personajes muy conocidos a nivel nacional, después de vivirlo en carne propia, eso incrementa la carga negativa que de por sí ya tiene la región sonorense y, no es para menos, porque lo que es en el 2022 se ubicó en el séptimo lugar del País con mil 744 homicidios violentos, ante lo que se deduce que nomás no operaron al respecto, desde lo que es la secretaria de Turismo estatal. ¿Qué no?

O séase que es una ventaneada que confirma lo que las autoridades de “Seguridad” una y otra vez han negado, de que aquí ya se esté dando esa práctica de cobranza de parte del hampa, como ocurre en otros Estados, y para prueba también están los recientes casos de los taxistas de Nogales; así como un taquero y unos mecánicos de Caborca, a cuyos últimos les propinaron una golpiza, y no precisamente “de a grati$”.

Suben precios de Palenque…Quienes denuncian que empezaron con su de$plumadero antes de tiempo, son los regenteadores del Palenque de la Expo-Gan 2023, en el que del 20 de abril al 21 de mayo se presentarán más de una veintena de cantantes, por la forma en que subieron los precios de los boletos, además de estarles dando preferencia a los revendedores, en lo que son las compras por anticipado. ¡Palos!

De ahí que “los chines y jotas” no se hayan hecho esperar, por quienes desde la madrugada del domingo empezaran a hacer largas filas con todo y el frío, para que luego les salieran con ese agandalle, o con que a Chuchita la bol$earon, como es con el aumento de los costos, contrario a los que inicialmente anunciaran en la cartelera; además de cargos extras que ni les explicaba de que se trataba. ¡Pácatelas!

Ya que así ha estado el caos y ventaja con la que aseguran que están abu$ando los de la supuesta promotora “Mátalas Callando”, cuyo nombre lo dice todo, ya que al llegar a las ventanillas de venta del Auditorio Cívico del Estado y, de un hotel ubicado sobre el bulevar Eusebio Kino, se han topado con esas $orpre$a$, al también cargarles entre un 6% y 8% si pagan con tarjeta; y otro 10% adicional sin ninguna justifiación.

Ante lo que se concluye que ya están “píor” que otros por el estilo, como son los del Ticketmaster, a los que ya han acusado de cada fraude en esa clase de eventos y, sin que haya una dependencia en la que puedan quejarse, porque lo que es la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pareciera que ni existe por estos lares, por ignorarse si ahorita hay un representante de esa dependencia federal. ¿Cómo ven?

Si se toma en cuenta que para el cúmulo de denuncias que ya han aflorado por ese “gane”, en el que han estado incurriendo los explotadores de ese espectáculo artístico, que por cierto está muy chirrís, por la poca calidad de los interpretes que habrá, ya era como para que hubieran hecho acto de presencia los inspectores de la Profeco, pero lo cierto es que nomás no se han aparecido y, tampoco se sabe a donde acudir a buscarlos.

Abandona a PRD diputada…Ahora sí que la que está ganando más notoriedad por pintarse de guinda, que por lo que había hecho, es la fantasmal diputada perredista, una tal Alma Manuela Higuera, porque antes de renunciar al Partido de la Revolución Democrática (PRD), como lo acaba de hacer, ni en el mundo la hacían, por una golondrina no hacer primavera, o en su caso porque era la única congresista amarilla.

Al Higuera Esquer renunció a 28 años de militancia en el “Perderé” para chapulinear y brincarse a la bancada de Morena en el Poder Legislativo, según esto: “En busca de una genuina justicia social para lograr el bienestar de nuestra gente”, con lo que terminó de desaparecerlo del mapa legislativo, por ser la solitaria representante que tenía y, que había llegado por “dedazo”, o representación proporcional, o “pluri” pues.

Más menos así es como Alma Manuela optara por buscar nuevos derroteros políticos, como se lo hizo saber al dirigente estatal del PRD, el pintado y desconocido de Francisco Ramírez Bobadilla, al enviarle una carta para solicitarle su baja definitiva del padrón de afiliados de ese gris instituto político, en la que cínicamente todavía les dice que les extiendo su mano amiga, por seguirlos “queriendo” y considerando sus “amigos”. ¡Ajá!

De tal forma que con esa nueva adhesión los de Morena ya contabilizan 26 legisladores, de los 33 que que integran el pleno, como resultado de la alianza que han hecho, por ser 17 químicamente puros, a los que se le agregan los tres del Partido del Trabajo (PT), dos del Partido Nueva Alianza (Panal), dos del Partido Verde y, dos del Partido Encuentro Solidario (PES), por lo que así está la mayoría que han ido incrementando.

Luego entonces con esa conformación de los morenos, con más ganas van a evitar las negociaciones y, según esto hasta intentos de extorsión política que antes se daban por algunos cabecillas de esos partiditos tachados de “paleros”, como dicen que es el caso de Ramón Flores Robles del PT, al que afirman que después esos agregados que se han estado dando ya “le $ubieron la cana$ta”, por de a cómo “$e había ido grande”. ¡Ñácas!

Correo electrónico: [email protected]