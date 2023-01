Exhibe rabia a funcionarios

Aflora fraude a estudiantes

En entredicho el de Ceresos

Ahora “levantan” jovencitas

Exhibe rabia a funcionarios…Y a la que se ve que era cuestión de que “le pusieran el dedo en la llaga” para que reaccionara, o al menos para que se diera por aludida, es a Carolina Araiza Sánchez, la pintada titular de la Dirección de Protección y Bienestar Animal del Gobierno del Estado, por como saliera a negar que hay un desabasto de vacuna antirrábica, tanto para animales, como humanos. ¡Palos!

Después de que fuera el mismo director de Protección y Bienestar Animal de Hermosillo, David Palafox Celaya, el que ventilara que en la Capital existe un faltante de ese inmunizante, por sólo tenerse una disponibilidad de mil 200 dosis de esos biológicos, cuando existe una población canina y felina de 300 mil, de los cuales 120 mil son de los llamados callejeros, o “Solovinos”, por lo que así está la carencia. ¡Zaz!

Sin embargo y a partir de esa negación para querer “tapar el sol con un dedo”, todo hace indicar que Araiza “tiene otros datos”, por según ella esas vacunas encontrarse disponible en la Secretaría de Salud; a la vez que dijera desconocer si hay un desabastecimiento en la institución municipal, como lo ventaneara Palafox Celaya, cuando es algo que debería de saber, por suponerse que hay una coordinación institucional. ¡Ajá!

Pero con lo que consideran que “la cochi torció el rabo”, como dice el dicho, es a la hora en que reconociera que sí hubo un desabasto, pero en noviembre del año pasado, aunque dizque ya se cubrió y, actualmente está disponible en todos los Centros de Salud de la Entidad y distritos sanitarios, cuando la realidad a demostrado todo lo contrario, de ahí que suene a pura demagogia el que digan que pueden acudir a aplicársela. ¡Ñácas!

Y para quien dude lo anterior ahí tienen la narración que hiciera Pamela Crutchfield, al describir como una verdadera pesadilla la emergencia que viviera el pasado 4 de enero, luego de ser mordida por su perrita de raza Husky Siberiano, de 3 años de edad, la cual contrajera la rabia al ser atacada por un zorrillo que se metiera al patio de su casa, y es por lo que la desconociera al intentar darle de comer. ¡De ese pelo!

Pues contrario a lo que dice Araiza Sánchez, Pamela da a conocer que fue una experiencia frustrante y desesperante, porque para empezar en Kino no la pudieron atender por estar cerrado el Centro de Salud por remodelación, con lo que han dejado desptrotegida a la población; para posteriormente trasladarse al Poblado Miguel Alemán, donde no había ni un doctor para que la auxiliara. ¡Increíble, pero cierto!

Muestra de ello es que asegura que: “De hecho, en el Poblado me dijeron que me esperara en mi casa a que el perro muriera, o que yo tuviera síntomas, y yo sí les hice el comentario de que si me espero a que tenga síntomas, ya para qué me ponían la vacuna, pero no me quedé conforme y de ahí me fui a Hermosillo”, por lo que a ese grado estuvo la desatención, con la que evidentemente ponen en riesto a la ciudadanía. ¡Tómala!

Porque precisamente es el caso del ataque y la odisea que sufriera Crutchfield, la que sacó a flote toda esa deficiencia, y es por lo que dijera: “Si algo puedo sacar de esta pesadilla es que se empezó a trabajar más en la prevención, en vacunar a los animalitos, porque en Bahía de Kino ha habido otras mordeduras y nadie les hace caso”, pero en tanto lo que es el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, ni la cara a dado. ¡Ups!

Aflora fraude a estudiantes…Con todo y que está de moda el sonado escándalo de la ministra copiona de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, quien se “pirateó” la tesis para titularse como abogada, pero quien sigue sin “prenunicarse” al respecto, es el secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda, a pesar de que aquí ya también afloraran fraudes académicos. ¡De ese vuelo!

Y una prueba de lo anterior es la queja que acaban de hacer los estudiantes egresados del Centro de Asesorías Técnicas Tijuana (Ceatt), campus Obregón, quienes balconearon haber sido víctimas de una estafa, ya que aunque cursaron las clases y pagaron sus mensualidades, los certificados que recibieron resultaron falsos, en lo que es una acción fraudulenta que también se dio en sucursales que tienen Culiacán, Mexicali y Tijuana.

No obstante y como suele suceder, en cuanto empezaron a ser denunciados “se tiraron a perder”, o desaparecieron, porque lo que son las instalaciones de esa Secundaria y Preparatoria en las que operaban y, que se ubicaban en la calle Chihuahua, entre No Reelección y Guerrero, hoy es un edificio que está en renta, pero lo que son Grageda Bustamante y compañía no han movido ni un dedo tocante a esa vaquetonada.

Aun y cuando se supone que los de la SEC en cuanto detectan que empieza a funcionar una nueva escuela deben abocarse a checar si cuenta con la validez oficial, o todos los requisitos que deben cumplir, que no son “enchílenme otra gorda”, pero al parecer no está siendo así y, es por lo que los del exhibido Centro de Asesorías Técnicas Tijuana (Ceatt) “volaron como los pavorreales”, por esa aparente falta de inspección.

Casi por nada es que a Aarón Aurelio y sus achichincles, entre los que está el subsecretario de Educación Media y Superior, Rodolfo Basurto Álvarez, les “dejaran la víbora chillando”, pero sin que hayan dicho “esta boca es mía”, para orientar al estudiantado estafado que pagara cerca de $5 mil pesos por un certificado de culminación de estudios que no está avalado por las instancias educativas, pero pues ellos ¡bien gracias!

En entredicho el de Ceresos…Quien vaya que ha continuado quedando en entredicho, es Nicollino Cangiamilla Enríquez, el coordinador estatal del Sistema Penitenciario, por la inseguiridad que ha seguido imperando en los penales, y para seña está el que ahora mataran a un reo en una riña en el Cereso No 1 de Hermosillo, al ser atacado con un arma blanca “hechiza”, al dejar de existir cuando era atendido. ¡Glúp!

En lo que es un trágico pleito ocurrido el pasado sábado, cuando los internos enfrentados sostuvieron una discusión que llegó hasta los golpes, y es cuando uno de los rijosos, que ya está identificado, agredió al ahora occiso con un “cuchillo” de esos que hacen de manera artesanal, provocándole heridas que fueron letales por necesidad, porque ya para cuando se le trasladó para ser atendido perdió la vida al no presentar signos vitales.

O séase que se trató de un fatídico enfrentamiento que puso en evidencia los sistemas de vigilancia de esa “Peni”, por como el agresor andaba armado sin que los “guardias” carcelarios se hubieran percatado, porque de estar funcionando adecuadamente las inspecciones periódicas y aleatorias que se intuye que deben de llevar a cabo, no habría sucedido eso, como es el que haya habido un enésimo fallecimiento. ¿Qué no?

A ese punto están esas reiteradas fallas, toda vez que hace poco también tuviera lugar otro suceso que tiene que ver con esas indolencias, a la hora de resguadar y cuidar esas cárceles, como es el que un interno se les subiera a la torre de “vigilancia” de la prisión de Agua Prieta, desde donde se arrojó al vació a más de 12 metros de altura, y todo porque no les están “echando mucho ojo” y, es por lo que cesaran al director.

De tal forma que habrá que checar si en esta ocasión también “el hilo se rompe por lo más delgado”, y despiden al encargado del penal de esta “Capiriucha”, por esta vez haber una muerte de por medio, y todo por no estar cumpliendo con su cometido, al momento de prevenir el delito dentro de ese Centro de Reinserción Social que volvió a enlutarse al teñirse de rojo y, ante lo que se espera que “se aprieten tuercas”. ¿Será?

Ahora “levantan” jovencitas…La que sí que está para alarmar al más pintado, es la denuncia que ahora hicieran las del colectivo Buscadoras por la Paz, que encabeza Cecilia Delgado, de que en Hutabampo no están desapareciendo a las adolescentes y mujeres, pero sí las están “levantando” para drogarlas y violarlas y, ya después las vuelven a liberar, pero sin que hasta ahora haya interpuesto un querella formal. ¡Vóitelas!

Ya que en base a lo destapado por Delgado Grijalva, son cuatro casos de privación ilegal de la libertad de jovencitas los que les han reportado los padres de familia de esa ciudad del Sur del Estado, cuyas víctimas son secuestradas, pero horas después las abandonan con signos de violencia física y sexual y, quienes no han denunciando a los responsables por temor a represalias, lo cual ya ha generado una psicosis. ¡Pácatelas!

Derivado de que las afectadas contaron que perdieron el conocimiento después de ingerir alguna bebida y, así fueron llevadas sin su consentimiento, en lo que es un tipo de atentados que ya también se han suscitado en algunos de los “Antros” de “Hermofrío”, o centros nocturnos, y que por lo que se ve ya se están extendendiendo por todos lados y, es por lo que temen que esa clase de casos se sigan incrementando.

Como lo exhibe el que Delgado señalara que: “Ellas nos comentaban que estaban en cierto lugar y que les habían echado en la bebida algo porque no se acordaban de nada y las violaron, les decía yo que se acerquen a poner denuncia, pero tenían miedo de quienes estuvieran involucrados, sí está fuerte”, por lo que más menos así han estado esos ataques, y es por lo que ya están lanzando ese ¡S.O.S! de prevención. ¡De ese tamaño!

Con todo y que aclaran que hasta la fecha ninguna de las agredidas a interpuesto ninguna queja, pero como organización le están haciendo un exhorto a las autoridades para que por oficio comiencen una investigación de esas vejaciones y, se advierta a la ciudadanía de esa localidad, por ser más que evidente que son violadores que andan sueltos y al acecho, por lo que vaya usted a saber cuantas más no habrán cometido. ¡Así el dato!

