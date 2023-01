Ignoran ataques de tiburones

Ignoran ataques de tiburones…Y los que ya no son hechos aislados, son los ataques de tiburones que se han registrado en el Sur del Estado contra los pescadores, después de que el pasado 5 de enero del presente año otro trabajador de mar muriera devorado por uno de esos escualos en El Paredón Colorado, Benito Juárez, luego de que en febrero del 2022 en Yavaros, Huatabampo, ocurriera una tragedia similar. ¡De ese pelo!

Prueba de ello es que en esta ocasión perdió la vida, Manuel Nieblas López, de 50 años de edad, mientras buceaba en la búsqueda de callo de hacha, al ser sorprendido por un tiburón blanco que le provocó una muerte fulminante, al arrancarle la cabeza y parte de los hombros, como anteriormente sucediera en la bahía huatabampense, pero sin que hasta ahora se haya hecho nada para prevenirlo. ¡Increíble, pero cierto!

Porque contra todo lo esperado, pero lo que son las “autoridades” han minimizado esas fatídicas agresiones de esos animales, con el ánimo de no alarmar, y es por lo que la alerta sólo se ha dado entre los que se dedican a la pesca, a pesar de que previamente una y otra vez ya han advertido que en esas zonas son cada vez más frecuentes los avistamientos de esas especies depredadoras, pero ni así han actuado en consecuencia. ¡Zaz!

Si se toma en cuenta que los burocráticos, e insensibles de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), nomás se han limitado a señalar que son un tipo de ataque muy raro, aunado a que no los pueden capturar por estar en peligro de extinción, de ahí el sentir que hay de que los protegen más a ellos, que a los que sobreviven de esa actividad pesquera.

Es por eso que ante esa indeferencia por parte de los representantes de la Profepa y Semarnat en Sonora, Héctor Duarte Guzmán y Juan Manuel Vargas López, de los cuales no se hace uno, es por lo que ya están solicitando la intervención del gobernador, Alfonso Durazo Montaño, aun y cuando una emergencia de índole federal, para que cuando menos la haga de mediador ante la Federación y se evite la perdida de más vidas.

Lo anterior si se parte de que hasta la fecha no se ha hecho nada para ahuyentar a ese tiburonerío que está al acecho, porque lo que son las pulseras senoras para espantarlos que en su momento les prometiera el alcalde de “Huatarancho”, Jesús Flores Mendoza, también quedaron en eso, es decir, en puras promesas, a lo que se le suma que en el ínter en que ocurren esos trágicos hechos dejan de trabajar y requieren de apoyos para subsitir.

O séase que así está ese peligro latente en que continúan estando ese sector pesquero que tiene que bucear para sacar del fondo ese molusco, que por cierto cada vez que pasa eso se dispara el precio al escazear, y es por lo que están esperanzados en que Durazo Montaño les tire algo así como “un salvavidas”. ¡Mínimo!

Hay operativo para multar…Quien está claro que ya dijo: ¡Fuera máscaras!, es el encargado de lo que han llamado Dispositivo de Tránsito para una Movilidad Segura e Incluyente (Ditam), Ramón Manuel Arvizu Quintero, o más bien para “traer a cola” a los automovilistas, al revelar que durante el año pasado multaron a más de seis mil automovilistas por dejar sus autos mal estacionados; y a otros mil 280 los remolcaron. ¡Palos!

Con lo que se confirma que así han “andado de filo$o$”, o “multo$o$” con esa evidente “cacería” de vehículos, según esto mal parqueados, según esto como parte de un programa de inclusión y respeto de uso de la vía pública, en aras del rescate de los espacios y zonas seguras para personas con discapacidad, peatones, ciclistas, motociclistas y usuarios de transporte público, entre otros. ¡Ese es el pretexto!

Ya que “$i le echan pluma”, como se dice coloquialmente, ya se imaginarán el lanón que le entró al Municipio hemosillense por ese concepto que tiene que ver con esas infraccionadas, por no ser cualquier cosa el costo de cada una, y más cuando les llevan el carro, porque además hay que pagar grúa, “corralón” y otro$ agregado$, y es por eso de la impresión de que se e$tán yendo de pa$o con esas multadera$. ¡De ese tamaño!

Pues por más que las quieran pintar de preventivas, la realidad es que las mayorías las están viendo con un fin recaudatorio, por la forma en que dan cuenta que Arvizu Quintero y compañía no están utilizando el más mínimo criterio, y por el contrario hacen saber que “llegan con la e$pada de$envainada”, al sin mayores “viríguciones” aplicar la infracción, y muchas veces cuando ni están en la famosa mancha roja. ¡Así el abu$o!

Y una muestra de que no están dejando sentido a nadie con esa campaña que se cargan, es que igualmente les han caído a las áreas escolares, con la excusa de que se respeten los límites de velocidad, así como el evitar el descenso de estudiantes en doble fila, o estorbar la libre circulación, con lo que se exhibe que han estado agarrando corte parejo, por estar incurriendo en puras de esas multadas, y a veces de manera exajerada. ¡Ups!

Siguen los taches para la SEC…Con todo y que parezca mentira, pero resulta y resalta que a estas alturas del ciclo 2022-2023 todavía hay planteles escolares en los que faltan maestros y, una prueba de ello es la Escuela Secundaria Heroico Colegio Militar No 29 de Navojoa, en la que esta semana los padres de familia tomaron las instalaciones para protestar porque carecen de profesores en muchas de las materias. ¡Vóitelas!

Y como para que la cuña apriete en cuanto a esas deficiencias, sí que en esta ocasión es del mismo palo, por como el propio director de ese a todas luces olvidado centro escolar secundariano, Ernesto Valles López, confirmara que desde que iniciaron las clases han sufrido por la ausencia de personal docente y administrativo, a pesar de que “ya se cansaron” de tanto enviarles oficios a las “autoridades” educativas.

Al Valles López apuntillar que ya se hicieron todas las gestiones habidas y por haber, para demandar que por las buenas se cubran las vacantes que hay, pero lo que son los de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) siguen sin enviarles el personal solicitado, por lo que así está la exhibida para el subsecretario de Educación Básica, Ricardo Aragón Pérez, por ser en el que recae esa irresponsabilidad operativa. ¡Pácatelas!

Lo que viene a explicar el porque los papás ya se “levantaran en armas”, y no es para menos, por el mismo de Ernesto reconocer que: “Entiendo la postura y molestia de los padres de familia. Lamentablemente falta mucho personal educativo para que funcione el quehacer educativo de la secundaria”, como resultado de la negligencia de Aragón Pérez para arriba, incluido el secretario, Aarón Grageda Bustamante. ¡Así el tache!

Por resultar inconcebible que no tengan la capacidad para asegurar la plantilla del profesorado y no para unas asignaturas cualquiera, sino las principales, como son las de Matemáticas, Español y puras de esas que son elementales, y es por lo que los manifestantes sentenciaran que se mantendrán en su protesta hasta que no les ofrezcan una respuesta favorable con respecto a ese problema que enfrentan desde hace meses. ¡A ese grado!

Hay nueva ruta de transporte…En lo que aplica aquello de que, ¡primero es lo primero!, es en el sorpresivo anuncio que hicieron, de que para agilizar la movilidad entre la comunidad de la zona rural acaban de poner en operación la ruta de transporte público Hermosillo-Miguel Alemán, cuando lo que es en esta Capital siguen sin resolver la falta de camiones y, es por eso del caos que hay en ese servicio. ¡Tómala!

Con todo y eso lo que es la coordinadora del Instituto de Movilidad y Transporte (Imtes), la tan llevada y traída de Lirio Del Castillo Salazar, se “está sacando de la manga” esa nueva opción transporteril para la también llamada Calle 12, que desde el martes pusieran en marcha con cuatro unidades, dos tipo camión, con capacidad para 40 pasajeros y; otro par de camionetas con un cupo de 20, respectivamente. ¡Órale!

Por lo que así están esos recorridos que tendrán una tarifa regular de $58 pesos por pasaje, y ya la que es la preferencial para los estudiantes, personas con discapacidad y de tercera edad, será a un costo de $29 pesos; con horarios que abarcan de las 5:15 horas de la madrugada, hasta las 18:05 horas, saliendo desde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la mencionada población de La Costa. ¡Qué tal!

Mientras que desde las 6:00 a las 16:30 horas iniciarán los viajes desde la calle Juárez, frente al Jardín Juárez de la Ciudad del Sol, que es donde se encuentra el Centro de Credencialización, en lo que es una nueva modalidad que opinan que está de más, contrario a la carencia que hay en esta “Capirucha”, porque de las 16 concesiones que se habían entregado para esa región, a la fecha sólo estaban en funcionamiento la mitad.

Aunque partiendo de que una cosa lleva a otra, habrá que esperar la reacción de los concesionarios que ya prestaban ese servicio en esa zona, sobre todo los que ya tenían añales operando, por ser los que abrieron camino en ese rubro, al que también se sumaron las identificadas como Vans, porque con eso de la noche a la mañana les estarán haciendo la competencia, aunque eso conllevará a que haya una mayor calidad. ¿Qué no?

