Desatienden caso de rabia

¡Falta vacuna antirrabica!

Exhiben al Festival FAOT

Que “hackean” a Alcaldesa

Desatienden caso de rabia… Y después de que “a las quinientas”, o tardíamente la Secretaría de Salud estatal confirmara un caso de rabía en Bahía de Kino y, sobre el cual ya antes había alertado el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, para más que el secretario, José Luis Alomía Zegarra, es por lo que surge la obligada pregunta, de que si ni en los casos de relevancia sale dar la cara, ¿entonces pa´qué está?

Porque a pesar de la gravedad de ese suceso, que ya adquiriera resonancia a nivel País, lo que es José Luis ayer mandó por delante al director de la “Promoción” de la Salud, un tal Jorge Laureano, donde por lo que se ve no promocionan nada, por como en una entrevista ayer con el colega, Juan Carlos Zúñiga, en el escuchado noticiero Reporte 100, sólo se le oyera “defenderse como gato boca arriba”, al responder con puras evasivas.

Eso ante la pública denuncia que hiciera la familia de la dueña de una husky siberiano, de 3 años de edad, como es Pamela, quien fuera mordida por la misma cuando intentó darle comida, eso a los días de que la agrediera una zorra gris que ingresó al domicilio, cuando se encontraba en el patio y, es que después empezó a mostrar un comportamiento raro y errático, por lo que empezaron a sospechar que estaba enferma. ¡Tómala!

De ahí que después de que el animal atacara a la propietaria se abocaron buscar atención médica, por lo que acudieron al Centro de Salud de esa comunidad, pero no fueron atendidos porque se encontraron con la sorpresa de que está en remodelación y, por ende la población de ese lugar está a la buena de Díos y, lo mismo ocurrió al dirigirse al módulo del Poblado Miguel Alemán, donde no cuentan ni con un mejoral. ¡Zaz!

Así que por la urgencia de la situación tuvieron que trasladarse a Hermosillo, donde los canalizaron al Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud (Caaps), para que finalmente le aplicaran una vacuna antirrábica a la afectada, así como a nueve familiares que tuvieron contacto con “Lucky”, como se llamaba el can; además de a un norteamericano que también fue agredido por otro chucho en Kino Nuevo. ¡De ese pelo!

En lo que es un acontecimiento que iniciara en el presente mes de enero, porque luego del día 1 empezaron a notar un comportamiento extraño en la perra, y tres días después ya la desconoció y agredió, pero lo “píor” es que primero actuaron los del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, antes que el rebasado de Alomía Zegarra, aun y cuando en Oaxaca ya murieron dos niños por esa incurable enfermedad viral. ¡Qué tal!

Es por lo que está de dudarse el que ahora estén saliendo con que ya inmunizaron a todo mundo, incluyendo al perrerío de por esa zona de ese balneario, al dizque implementar un cerco zoonótico y, una jornada intensiva de vacunación, casa por casa y, supuestamente alertando a la ciudadanía sobre medidas preventivas, cuando ni tan sólo lo había dado a conocer, como lo exhibe que hasta ahora lo estén confirmando. ¡Palos!

Pero eso y más se puede esperar cuando el corre y ve diles de Alomía, como es Jorge, nomás no tuvo defensa para los cuestionamientos que le hiceran, del porque no sólo en toda la Costa de Hermosillo no hubiera una sola vacuna contra la rabia, pero además el por qué los centros que operan por allá están sin los más mínimo, al nomás “salirse por la tangente” y, que es lo que al final les resta credibilidad y, con sobrada razón. ¡Ñácas!

¡Falta vacuna antirrabica!…Como para que la cuña apriete, el que ya ayer reveló que el desabasto de la vacuna contra la rabia en humanos en el sector Salud es preocupante para los ciudadanos, es el del Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal, David Palafox, al destapar que se debe a la falta de prevención para atender situaciones en las que urja su aplicación, como sucedió con una mujer en Bahía de Kino. ¡Órale!

Ya que a decir de Palafox Celaya, que vaya que debe saber un resto de eso por estar en ese ámbito, según esto ya se hace más que urgente que se atienda esa carencia que hay de esa clase de inmunizante, por ser un secreto a voces de que se sabe que desde hace meses que no hay disponibilidad de ese antígeno, como acaba de denunciarse, pero con todo y eso lo han negado, como queriendo “tapar el sol con un dedo”. ¡Vóitelas!

Más menos así es como David Homero está “poniendo en dedo en esa llaga”, al señalar que: “Para el sector Salud es un sacrilegio que haya desabasto de vacunas, si lo hay en humanos, que es muy delicado, pues tampoco lo debe de haber para el caso de la vacuna antirrábica”, en lo que manejan que no es algo, nuevo sino más bien un déficit que ya tiene tiempo, e incluso se especula que años. ¡Así de grave está la cosa!

No en balde es que Palafox exhortara a las autoridades de Salud Federal para que “se pongan las pilas”, y procedan a atender ese faltante que puede llegar a ser letal y, de esa manera respaldar a los Centros de Atención Canina y Felina para que cuenten con las vacunas suficientes, así como a todas las jurisdicciones sanitarias del Estado, con la finalidad de no poner en riesgo a las mayorías. ¡Ni más ni menos!

Aun y cuando precisó que en lo que corresponde al municipio hermosillense, tienen un stock de mil 200 dosis para mascotas, por lo que, a partir de lo acontecido, y en coordinación la Secretaría de Salud, realizan “un barrido” en lo que es Kino, para prevenir más casos de esa mal, por ser un virus que suele presentarse en animales silvestres como zorrillos, mapaches, murciélagos y roedores, entre otros y, contagiar a los perros.

Exhiben al Festival FAOT…La que ha seguido dando de que hablar, y no precisamente para bien, es la edición 2023 del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), primero porque ha estado muy desolado, con muy poca asistencia, como nunca antes y, ahora porque Susana Zabaleta calló y mandó a sacar a un asistente que se la pasó hablando durante el concierto operístico que ofreció el miércoles. ¡Pácatelas!

Y es que la de por sí atrabancada de la Zabaleta no toleró que una persona estuviera cuchicheando mientras le explicaba al público sobre la próxima melodía que estaba a punto de interpretar, al punto de que hasta se detuvo e hizo una pausa, por como las voces no se dejaban de escuchar y la interrumpían, advirtiendo que: “soy norteña como ustedes”, por lo que no lo pensó dos veces para ordenar desalojar a quien la interrumpió.

Pues no tuvo pelos en la lengua para con micrófono en mano exclamar: “Cállense los que están allá o los mato. ¿Ya se callaron o creen que no se oyen? Me cae que yo sí tengo un humor bien feo, soy norteña, como ustedes”, ya que, aunque la también actriz intentó continuar con su presentación, las pláticas se siguieron oyendo, por lo que optó por dirigirse directamente a quien estaba “comadreando”. ¡De ese tamaño!

Por lo que con todas sus letras expresó: ¿Quién ch…ngados está hablando? ¿Es arriba? Oigan afuera hay un chorro de espacio para hablar. ¿Ya? es que tú crees que no te oyes, wey, pero te oyes todo”, por lo que finalmente pidió a los organizadores que le hicieran al “Chacal” y, le dijeran: ¡Fuera!, ¡Fuera!, al señalar: “Sí, estamos haciendo silencio para ti. ¿Ya hablaste? Ok, afuera por favor. ¿Lo pueden sacar? Gracias”.

Al argumentar que: “Para la música se necesita silencio y concentración, sino el amor no llega, ni la música tampoco”, apuntillando que: “‘¡Ay si, hay que divertirse en la vida!’. Bueno, si no me vuelven a invitar aquí, ya saben dónde me encuentran allá en México”, aclarando que no se iba a detener porque: ‘Ay, no la volvemos a traer porque calló a quién sabe quién’. ¡A la ch…ngada! ¿Cómo ven?

A ese grado estuvo el show extra, por lo que una vez que desalojaron al expulsado del Palacio Municipal de Álamos, la función de Susana pudo continuar, pero ya dejando con cara de ¿What? A los presentes, así como la seguridad de ese evento, que es evidente que la del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, no pudo controlar como para que llegara a tanto, por esos chines y jotas que hubo. ¿Qué no?

Que “hackean” a Alcaldesa…Por aquello del ¡cría fama y acuéstate a dormir!, a la que sí que le van a decir, ¡cuéntame una de vaqueros!, es la alcaldesa de Pitiquito, Janeth Mazón García, por de a cómo a destiempo está saliendo con que les “hackearon” cinco cuentas bancarias y les saquearon $3 millones 478 mil pesos, por presuntamente los ciberdelincuentes haber hecho seis transferencias. ¡De ese vuelo!

Lo anterior basado en la versión del Tesorero de ese municipio, quien le explicó que cuando se encontraba haciendo los ajustes de la nómina, en ese momento se percató de que la sesión estaba iniciada, o abierta, y ya habían hecho esa media docena de traspasos millonarios, de lo que era un dinero que estaba destinado para el pago de los trabajadores, por lo que de esa forma le salió con que a “Chuchita la bol$earon”. ¡Ajá!

Razón por la que se contactaron con la institución bancaria que tiene su sede en Caborca y, ahí les indicaron que se comunicaran con ejecutivos del banco a nivel nacional, para interponer la respectiva denuncia y levantar los folios, con la intención de que les hagan la consabida reposición, de una sustracción que tuvo lugar el pasado 14 de septiembre, pero que sospechosamente hasta ahora están denunciando. ¡Así el dato!

No obstante y, como era de suponerse, lo que son los directivos de esa empresa de la banca ya les reviraron que la citada reclamación era improcedente, porque esas traspasadas monetaria se habían realizado con los tokens correspondientes, o que les habían asignado, y que son las claves únicas que les otorgan para que tengan acceso a sus estados de cuenta, y las cuales nadie maneja más que ellos. ¡Increíble, pero cierto!

Casi por nada el mismo asesor jurídico del Ayuntamiento ya le recomendó a Mazón reportar ese de$vío a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), aun y cuando ya ayer trascendió que la fiscalía estatal y la Fiscalía General de la República (FGR) le entraron a investigar, por en la Comuna de Nácori Chico igual haberse hecho un mal uso de $700 mil pesos. ¿Será?

