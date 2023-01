Aflora violencia entre seris

Aflora violencia entre seris… Sí por la víspera se saca el día, donde no tarda en llegar la sangre al río, es en lío que se traen los seris y, para evidencia está el zafarrancho registrado la tarde del pasado domingo en el marco de una asamblea que realizaban en Punta Chueca, convocada por integrantes de ese grupo étnico de las comunidades de El Desemboque y Pitiquito, y es que afloró que hasta balazos hubo. ¡De ese pelo!

Por lo que a ese punto está llegando la violencia por la disputa del poder interno de esa etnia, porque según esto la reunión era para reintegrarle la gubernatura Joel Barnett, a lo que se opusieron los mienbros del Consejo de Ancianos presidido por Enrique Robles y, quienes apoyan a Moisés Méndez para imponerlo en ese cargo, y es lo que provocó que se armara ese zipizape que dejara varios lesionados. ¡Palos!

Al ser un enfrentamiento que fuera reconocido por el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, porque si bien la Fiscalía General de Justicia del Estado le está dando curso a las denuncias, por tratarse de un delito del fuero común, lo que es esa instancia federal está atendiendo lo que tiene que ver con el posible uso de armas, porque dizque hubo hasta disparos al aire. ¡Zaz!

No en balde es que Sergio Méndez advirtiera que podrán tener sus desacuerdos los de esa tribu, mismos que deberán resolver en base a sus tradiciones y sus costumbres, pero que ya lo que es el uso de “matonas” es otra cosa, y es por lo que investigan si cuentan con armamento, aunque no se confirmó que hubiera personas baleadas, al no pasarse de los golpes, empujones, arrastrones y aruñones. ¡Así “el fuego amigo”!

Sin embargo y por los antecedentes que hay, no se sería de extrañar el que estuvieran “armados hasta los dientes”, por como se sabe que en su territorio incurren en todo tipo de ilagalidades, como el andar en vehículos robados por ejemplo, y ya no se diga “chuecos”, y es que tiempos atrás hasta bandas de asaltantes se formaban, y entre otras fechorías asaltaban a los turistas que se atrevían a acampar por esas zonas. ¡Ñácas!

De ahí que no hay mal que por bien no venga, para que “les peguen” una investigada a fondo, a partir de esa riña que sostuvieran y, con la que tocaron fondo respecto a la división que desde hace rato se cargan, por lo que es la posición de gobernador entre lo que es Joel y Moisés, quien se han venido “$acando sus trapito$ al sol”, con relación a los presuntos malos manejos de los diferentes recur$o$ que capta la autoridad en turno.

Y es que por donde quiera que se le vea, pero el que hubieran llegado a la agresión con esa confrontación, no deja de ser un ¡S.O.S! de que la situación pudiera terminar en lo “píor”, y sin que se haya visto la intervención de ninguna instancia gubernamental como mediadora, como podría ser la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de la que es titular un tal Óscar Alejandro Núñez Montijo, que ni la cara a dado.

Razón por la cual es que a los que por lo pronto les está quedando esa “papa claiente”, es al de la FGR y la Fiscal estatal, Claudia Indira Córdova Contreras, quienes en el ínter en que arreglan esas diferencias, deberán hacer prevalecer el orden, y que por algo es una problemática que ya pusieran sobre la Mesa Estatal de Seguridad, por aquello de lo que pudiera pasar, por como ya hicieron sonar sus tambores de guerra. ¡Glúp!

Que queda en duda CEDH…Y por lo que se ve, sí que hoy en día está el mundo al revés, por como se protege más a los delincuentes que a las víctimas, y para muestra está el que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) inició una queja de oficio en contra del alcalde de Aconchi, Rafael Tobías Durón, por rapar a dos vándalos que quebraron el cristal de un camión escolar. ¡Qué tal!

Porque “a juicio” del ombudsman de la CEDH, Luis Fernando Rentería Barragán, a los menores infractores de 14 y 15 años se les violó el derecho a la integridad personal, además de someterlos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, al como una medida de escarmiento cortarles el pelo en la plaza de esa comunidad, provocando que se hiciera un escarnio público de ellos y, es por eso que los están defendiendo. ¡Tómala!

Ya que de acuerdo a un comunicado que emitieran a través de sus redes sociales, porque ahora ni rueda de prensa ofrecen para informar de lo poco que hacen, aseguran que el procedimiento lo iniciaron a raíz de una denuncia que hicieran por el mundo virtual, en la que ventanean del castigo que les impusieran ante todo mundo a Daniel y David, y que es por lo que ahora “tienen en capilla” al mencionado “Presimun”. ¡Órale!

Ante lo que habrá que ver en qué para ese caso que saliera a flote, a partir de la información que ya le solicitaran a esa instancia municipal de ese Ayuntamiento serrano, en lo que por cierto es una celeridad con la que Rentería Barragán y sus malas compañías no han actuado, con respecto a la denuncia que les presentaran los de la organización “Vamos”, que pretenden convertirse en partido político estatal. ¡Así de parcial!

Pues en base a lo ventilado por el promotor de esa agrupación, Roberto Barraza Almazán, lo que es Luis Fernando, en contubernio con el del Instituto Estatal Electora (IEE), Neri Ruiz Arvizu, simplemente ha ignorado las pruebas que le presentaran, tocante a las agresiones, sabotajes y bloqueos de los que fueran objeto, para impedir que llevaran a cabo las asambleas requeridas y los aprobaran como instituto político.

“No dan con bola” en Salud…Al que vaya que han seguido “agarrando en la baba”, es al secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, por como ahora fuera el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica el que lo evidenciara, al emitir una alerta epidemiológica por lo de las nueve personas que tuvieron contacto con un perro infectado con rabia en Bahía de Kino, el cual murió semanas atrás. ¡De ese tamaño!

Toda vez que a raíz de lo que trascendiera, el causante de esa emergencia es un can de nombre Locky, el cual fue atacado por un zorro, pero antes de morir mordió a su dueña de nombre Pamela, y es por lo que acudió al médico y se le sometió a un proceso de vacunación junto al resto de sus familiares, al confirmarse que animal tenía el virus asociado a esa especie salvaje, pero sin que se previniera a la población de esa región. ¡Mínimo!

Casi por nada es por lo que el Sinave ya lanzara esa advertencia para el sector salud público y privado, con la finalidad de que “todo caso sospechoso, probable, o confirmado de rabia humana deba ser registrado en los establecimientos para atención médica, además de ser notificado de forma inmediata, en lo que es una prevención que se está haciendo desde el ámbito federal, porque lo que es a nivel local no habían dicho nada.

Y no es para menos que la Federación este advirtiendo de esa manera, para más que Alomía Zegarra, que una y otra vez ha sido rebasado, y no precisaemente por ser muy competente, luego de los cuatro casos de rabia en humanos que se han confirmado desde diciembre pasado en Nayarit y Oaxaca, y que en cuya ésta última hasta la muerte de niños provocara, y es por lo que están previniendo a ese extremo. ¡Ni más ni menos!

No obstante y que José Luis ¡bien gracias!, o “tirado en la hamaca”, como se la ha llevado en su gestión, a pesar de que es un mal en que el tiempo es vital para que no sea fatal, porque una vez que llega al sistema nervioso central ya es irreversible, causando la muerte dentro de los 7 a 10 días posteriores a la presentación de la primera sintomatología, pero ni así se dignó a actuar en consecuencia. ¡Increíble, pero cierto!

Consolidarán justicia penal…Donde acaba de quedar más que claro que van por más, es en la primer reunión del año de la Comisión Intersecretarial para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal en Sonora, que encabezara el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, lo que hizo más relevante la presencia del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael Acuña Griego. ¡De ese vuelo!

Eso derivado de que Durazo Montaño resaltara que para que las acciones de gobierno y el trabajo conjunto de las corporaciones arrojen saldos positivos, se hace necesario el contar con un acceso eficiente a la justicia, con el fin de regresar la paz a las comunidades, y es en esa fase en la que Acuña Griego y sus operadores llevan la parte más preponderante de ese proceso justiciero que cada vez se hace más exigente. ¿Cómo ven?

Es por lo que el Mandatario estatal expresara que: “Reitero mi compromiso de sumar el esfuerzo del Gobierno del Estado, sin regateos, para garantizar y precisar la más alta eficiencia posible de este grupo de trabajo”, porque de lo que se trata es de darle seguimiento a las acciones de todas las autoridades involucradas, y es por lo que destacara la labor que se hace desde la Mesa Estatal de Seguridad para lograr ese fin. ¡Es la meta!

O séase que en esos términos se ponderó el fortalecimiento que debe hacerse del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en aras de lograr su perfeccionamiento mediante el seguimiento y la evaluación de sus resultados, y que es en la misión que han estado los del Poder Judicial presidido por don Rafael, y que contra viento y marea han hecho avanzar, para que hoy en día ya sea toda una realidad, pero siempre buscando la mejoría.

Más menos así está ese reto, como también lo reconociera Crescencio Jiménez Núñez, que es el responsable de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien igual resaltó que se le debe invertir y abonar a la detección de áreas de oportunidad y la ejecución de acciones de control y mejora continua, con la finalidad de que sea un beneficio en equipo el que se consiga. ¡Ese es el plan!

