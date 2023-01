¡No tocan empresas de gas!

Aquí detectan títulos falsos

Hacen la tarea al de la SEC

Buscan a médico “perdido”

¡No tocan empresas de gas!…Y a las que sí que les queda aquello, ¡que sí de qué privilegios gozan!, es a las empresas gaseras, por como no se ve que actúen en consecuencia contra ellas, a pesar de las recurrentes explosiones en que se han visto envueltas, como la última que provocaran la mañana del pasado sábado los de HidroGas, a pesar de que apenas en diciembre del 2022 habían propiciado otra similar. ¡Zaz!

Por ser un enésimo siniestro causado por un error de operación de los empleados de HidroGas, como son los despachadores de ese peligroso combustible, en esta ocasión en un domicilio del fraccionamiento Los Santos, localizado al Poniente de Hermosillo, con un saldo de un herido y cinco casas dañadas por la onda expansiva, como hace un mes atrás ocurriera en un establecimiento ubicado sobre el bulevar Colosio. ¡De ese pelo!

Sin embargo y a pesar de ese estruendoso nuevo flamazo que mandara al hospital San José al propietario de la quemada residencia, Ernesto Castro Bustamante, de 61 años, al presentar quemaduras de primer y segundo grado en brazos y cara, hasta el momento no habido autoridad que se pronuncie con respecto a esa negligencia, aun y cuando un mal manejo del equipo y la manguera, es lo que originó esa detonante fuga.

En lo que es un hermetismo de las instancias reguladoras oficiales que sí que se presta a pensar hasta lo que no, si se toma en cuenta que a donde tuvo lugar ese otro tronido acudió personal de la Unidad Estatal de Protección Civil, de la que es titular Juan González Alvarado, dizque para supervisar y determinar que el área siniestrada se encontrara fuera de peligro, pero sin que asumieran ninguna postura tocante a eso. ¡Vóitelas!

Es por eso de los “sospechosísmos” que ya hay, y con sobrada razón, con relación al aparente encubrimiento a favor de esas compañías, porque no obstante y esos constantes “accidentes”, hasta ahora no se ha sabido que cuando menos les hayan hecho una inspección, en cuanto a lo que son sus protocolos operativos, que por lo que se ve no son de los más efectivos y eficientes, por esas explotaderas que ha habido. ¡Pácatelas!

Como en esta vez, en que por no hacer un adecuado uso del manguerón con el que abastecen los tanques estacionarios, al enrollarlo ¡al hay se va!, es por lo que la punta donde está la pistola terminó atorándose en la llanta de un pick up que estaba estacionado en la cochera, lo que hizo que se activara, generando una nube gaseosa de gran tamaño, que a la postre es la que explotó, aunque el trabajador antes corrió. ¡Tómala!

A ese grado estuvo esa indolencia que está muy fácil de comprobar, ya que vía las cámaras de video que había se captaron las escenas del como se suscitó ese descuido que pudo haber llegado a ser fatídico, porque hasta donde se sabe Castro Bustamante solamente está en estado delicado, y a quien por cierto se supo que sólo le están ofreciendo un millón de indemnización, sin tomar en cuenta las probables seguras secuelas. ¿Qué no?

Y es que lo que es a González Alvarado no se le han visto ganas de “irle a la mano” a esos negocios redondos y riesgosos, como es el de los gaseros, que mínimo deben cumplir con una normatividad que a todas luces no están acatando, como una vez más se demostrara, y menos lo hará hoy en día, por como anda abocado a atender los efectos del actual frente frío y tormenta invernal que están congelando a la Entidad.

Aquí detectan títulos falsos…Vaya que se está confirmando que donde quiera se cuecen habas, cuando de cometer fraudes se trata, al ahora aflorar que en Sonora ya también se han detectado dos títulos falsos en servidores públicos que los presentaron para ascender de puesto y percibir un mayor sueldo, según lo ayer destapado por el Contralor General del Gobierno del Estado, Guillermo Noriega Esparza. ¡Ñácas!

Al ser algo que cobra más relevancia, por ser una estafa que están descubriendo en el marco del escándalo nacional que actualmente hay por lo del plagio que cometiera de su tesis para titularse como Licenciada en Derecho la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mosses, en la Universidad Autonóma de México (UNAM), y que es por lo que “está capilla”, o en tres y dos. ¡Ouch!

Pero con referencia al par de desleales burocrátas estatales, “El Memo” Noriega hizo público que incluso uno de ellos ya está preso, luego de que recientemente fuera detenido en Guaymas cuando prestaba sus servicios en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sonora (Isssteson), por utilizar un grado académico apócrifo para ser promovido laboralmente. ¡Ni más ni menos!

No en balde es por lo que apuntillara que la Fiscalía Anticorrupción aprehendió a la citada persona fraudulenta, y es por lo que a la fecha enfrenta un juicio por la acción delictiva que le imputan; aunado a que además tendrá que reintegrar el dinero que se le pagó por engañar con dicha documentación, aunque como siempre dieron a conocer el pecado, pero no el nombre de los pecadore$, o de esos timadores, al ocultarlos.

Ahora la cuestión sería el seguirle la huella a esas titulaciones “piratas”, para ver qué universidades les expidieron esas documentaciones, que de seguro han de ser una de esas conocidas como “patito”, o de las que se estudian por Internet, o vaya a usted a saber, porque lo que es hasta ahora la pintada rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte Martínez, no se ha pronunciado sobre esos fraudes.

Hacen la tarea al de la SEC…Al que casi casi le dijeron que hay que tener más sensibilidad, es al secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda, a partir de la propuesta que ayer le hiciera el alcalde de Cananea, Eduardo Quiroga Jiménez, de que por las nevadas que se están registrando en la región serrana, deberían de considerar la posibilidad de suspender las clases en el nivel básico para evitar accidentes.

Si se analiza que no obstante y que desde el fin de semana Grageda Bustamante instruyera a los planteles el retraso de una hora en el horario de entrada del turno matutino, y en los mismos términos para el vespertino, para que salieran antes, la cruda y fría realidad es que la mayoría de los paterfamilias han optado por no enviar a las aulas a los niños y adolescentes, por los efectos del frente frío y el tormentón invernal. ¡Qué tal!

Eso porque a decir de Quiroga Jiménez, que sabe lo que es vivir en una localidad nevada, ante ese estado climatológico el movimiento vehicular en esas condiciones friolentas también significa un alto riesgo para toda la comunidad, porque generalmente las calles se congelan y provoca que derrapen los automóviles, y que en base a su visión es lo que debe prevenirse, además de protegerse la salud del estudiantado. ¡Ajá!

Al señalar que: “Dejaron a criterio de los padres si mandaban a los niños o no los mandaban, muchas escuelas ya optaron por cerrar, pero yo no me puedo meter ahí, no puedo tomar una decisión sin tener una autorización de las autoridades de más arriba; pusieron dos horas más tarde -la entrada- pero ahorita sigue nevando, está peligroso pues, imagínate un chamaco que se resbale en una escuela, que anden en el patio o algo”. ¡Mínimo!

Ante lo que se saca por conclusión que así le están corrigiendo la plana a Aarón Aurelio, a partir de esa recomendación que le hiciera el mencionado “Presimun” de la también conocida como Ciudad del Mineral, y no es para menos, por como ayer por tanta nieve que ha caído ya cerraron temporalmente la carretera Imuris-Cananea, y es que ha habido temperaturas de 11 grados bajo cero, y pudieran llegar a -14. ¡Así el dato!

Buscan a médico “perdido”…La que ya alcanzó una resonancia nacional, es la desaparición del joven médico urgenciológo, Carlos Ignacio Ríos Basurto, quien laboraba en el IMSS de Obregón, y fuera visto por última vez el pasado 17 de enero, y ya al día siguiente la Policía Municipal encontró su auto abandonado y sin signos de violencia en el fraccionamiento Las Misiones, un Hyundai HB20, color gris plata, modelo 2023.

Porque a la búsqueda de Ríos Basurto, que también trabajaba en el Hospital San José, ya se unieron los doctores de otros Estados de la República Mexicana, que forman parte de los distintos colegios de ese gremio, al distribuir y pegar fichas para tratar de encontrarlo, y más porque no es la primera vez que se presenta un caso de ese tipo, y es por lo que están en alerta, por como se afecta a toda la comunidad médica. ¡Órale!

En esos términos está el ¡S.O.S! que lanzara Gilberto Lugardo Contreras, el presidente del Colegio de Médicos del Sur de Sonora, al ventilar que ya han tenido reuniones entre los colegios de distintas especialidades de todo México, con el fin de llevar a cabo acciones de rastreo, cada uno en sus lugares, para que en caso de que Carlos Ignacio haya sido movido de ciudad, también poder reconocerlo. ¡De ese vuelo!

A ese nivel está la reacción de unión y cooperación de ese sector de la salud, después de que el pasado sábado los familiares, amigos y trabajadores de ese ámbito, se manifestaron ante el discóbolo de la Laguna del Náinari para pedir el apoyo de los cajemenses y que proporcionen cualquier información que ayude a dar con el paradero de quien se desempañaba como galeno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). ¡Glúp!

Toda vez que ante esa incertidumbre que hay la Fiscalía estatal asegura que indagan con la intención de ubicarlo, pero sin hasta ahora haber especificado alguna línea de investigación que señale la posible causa del porque lo hubieran desaparecido, y para el caso ya han revisado los videos de las cámaras de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública y de establecimientos particulares, pero sin tener resultados. ¡Así el misterio!

