“Protegen” a plagia tesis

En entredicho las gaseras

¡Ocultan mal de Alcalde!

Que dan largas a hospital

“Protegen” a plagia tesis…Y como diría mi nana, los que ahora sí que “se están volando la barda”, al caer en el colmo de la desfachatez, son los diputados federales de Morena, y para prueba es que por medio del “levantadedos”, Alejandro Robles, presentaron una iniciativa de ley para proteger a los plagiarios de tesis y así evitar que después de cinco años les puedan anular su título y cédula profesional. ¡De ese pelo!

Es por lo que están proponiendo reformar la Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, dizque para dar certeza y seguridad jurídica a las facultades de la Dirección General de Profesiones y de las autoridades universitarias, a fin de que puedan llevar a cabo la anulación y revocación, por según esto en la actualidad haber un vacío al respecto. ¡Ajá!

En lo que es una intentona de reformada que vine a cuento, a raíz del escándalo que se ha hecho por el caso de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, y es que al ser nominada para ocupar la presidencia de ese Poder Judicial, resulta y resalta que salió a flote que “se pirateó” la tesis con la que se tituló de Licenciada en Derecho en la Universidad Autónoma de México (UNAM).

O séase que a ese extremo del cinismo y encubrimiento están llegando los legisladores morenos, al pretender legalizar una ilegalidad con el pretexto de que ya pasó el tiempo, cuando por sentido común se entiende que lo que nace ilegal, siendo ilegal se va morir, pero “pos” así quieren justificar ese delito, para que a la fraudulenta de Esquivel Mossa no le cancelen la titulada que lograra copiando. ¡De ese tamaño!

A ese grado sigue estando la defensa a ultranza de Yasmín, aun y cuando ya se demostró que “se fusiló” un trabajo anterior para convertirse en abogada a la mala, y es que con todo y que ya se probara que es una copiona, ahora los congresistas están saliendo con que más bien ha sido víctima de un linchamiento mediático con claros tintes misóginos y machistas, por lo que así está el mundo al revés, al defender lo indefendible.

Sin embargo a esas desvergüenzas se está llegando, por como al rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, “se le arrugara”, en vez de proceder en consecuencia y desconocer académicamente a Esquivel, y no es para menos, por ser la esposa del “contratista” favorito del “Prejidente”, Manuel López Obrador, lo que explica el porque se le ha defendido a pesar de su desenmascarado y probado “pirateo”. ¡Mínimo!

Y es que ahora lo que pretenden es cuando menos mantenerla en ese “hue$o” de la SCJN, al que llegara por el espaldarazo de AMLO, después de que Graue saliera con que aún están analizando una decisión final, pero con lo que sí “ya se pasaron”, vía los tribunos guindas, es con eso de proponer que a los copiones que no los descubran en cinco años ya los “perdonen”, como si eso les quitara lo ilegales y chapuceros. ¡Palos!

De ahí que sea un exceso más con el que se está evidenciando, que en el presente solapador sexenio gubernamental de la 4T sólo están aplicando una política basada en el que ¡se haga la justicia en los bueyes de mi compadre¡, pero lo que es para los amigos, e incondicionales, todas las justificaciones posibles, al punto de que no importa el caer en aberraciones como esas, con tal de defenderles “el pellejo” y sus puesto$. ¡Tómala!

En entredicho las gaseras…A las que por lo que se ve, sí que han seguido dejando hacer y deshacer, a costa de exponer la vida de sus clientes y ciudadanía en general, es a las empresas gaseras y para evidencia está la nueva explosión que provocaran el fin de semana, en un domicilio del fraccionamiento Los Santos, con un saldo de un lesionado y cinco casas dañadas, derivado de la onda expansiva. ¡De ese vuelo!

Al ser “un explotido” que tuvo lugar por el enésimo descuido de los trabajadores de esas compañías, cuando brindaban en servicio de abastecimiento en una casa ubicada en la calle San Lucio, donde resultó lesionado Ernesto Castro Bustamante, de 61 años, cuyo afectado y propietario del inmueble donde ocurrió el siniestro, presentó quemaduras de primer y segundo grado en brazos y cara, por lo que fue trasladado a un hospital.

Porque de acuerdo al reporte de los Bomberos que atendieron esa emergencia, uno de los empleados se encontraba en la azotea y con una cuerda bajó la manguera que usó para descargar el combustible hacia donde la esperaba su compañero, pero éste “a lo flojo”, por no decir más feo, no la agarró de la punta, sino comenzó a enrollarla desde la unidad con un carrete, y es lo que propició dicho incendiario percance. ¡Pácatelas!

Toda vez que al estar jalando el citado manguerón la pistola se enganchó en la llanta de un carro que estaba estacionado en la cochera, por lo que se activó y empezó a tirar gas, por lo que para cuando la cerró ya se había formado una nube muy grande, ante lo que decidió salir corriendo, porque al llegar a un boiler que estaba en esa área, sobrevino el tronido, y todo por no hacer las cosas con la debida seguridad. ¡Vóitelas!

Pero en tanto que esas graves explosiones se han continuado presentando, quien hasta hora nomás no se ha dignado a revisar los protocolos de operación de esos changarros, es el titular de “Desprotección” Civil estatal, Juan González Alvarado, si se analiza que no es la primera vivienda que estalla, incluso hasta con muertos, como recientemente fuera un médico y su hijo, pero ni así “se han puesto las pilas”, como dicen.

Aunado a que ahora habrá que ver si no le batallan con lo del pago de la indemnizada, porque capaz y todavía “se la hacen muy de cansada” al perjudicado, por encima de las obviedades. ¡Son muy capaces!

¡Ocultan mal de Alcalde!…Del que está claro que hasta el final ocultaron la gravedad de salud que presentaba para que no dejara el cargo, es del hoy fallecido alcalde de Navojoa, Mario “Mayito” Martínez Bojórquez, quien murió la tarde del viernes en el Hospital de Especialidades de Obregón, por supuestas complicaciones respiratorias, luego de encontrarse en estado crítico desde días atrás. ¿Cómo ven?

Ya que durante la gestión Martínez Bojórquez nunca se informó sobre los padecimientos que presentaba, o si llevaba algún tratamiento médicos especial, tan es así que hasta el día de su muerte, ni familiares, ni funcionarios informaron sobre las causas de su deceso, a pesar de que era un secreto a voces el que lo que lo aquejaban varios males, y seña de ello es que hasta se hablaba de un cuadro de cáncer. ¡Qué tal!

Aun así y sin que lo hicieran oficial, ya había trascendido que de forma recurrente sufría recaídas en su estado físico que cada vez eran más notorias, por lo que desde finales del año 2022 ya era trasladado al Hospital San José de “Polvojoa” para recibir atención médica, pero ya desde mediados de la semana pasada tuvo que ser trasladado de emergencia a la ciudad cajemense, donde posteriormente dejó de existir. ¡Así de lamentable!

En lo que es un cuadro que se le fue complicando, como lo refleja que desde el pasado 8 de diciembre no hacía ninguna aparición en público, tan es así que dicen que última vez que se le vio es cinco días antes, cuando sostuvo una reunión con autoridades estatales, pero ya anteriormente había tenido ausencias en eventos municipales y sesiones de Cabildo, lo que denota que así ocultaron sus enfermedades. ¡Dicen!

Pues por encima de su grave condición, al parecer la consigna era la de no revelarlo para mantenerlo como Presidente Municipal, con lo que se exhibe que a veces hasta en esas condiciones se resisten a velar por lo más importante, como es la salud, por la forma en que en algunas ocasiones se aferran a esas posiciones, ahora sí que hasta el último aliento, con todo y los perjuicios que eso conlleva en todos los sentidos. ¡Ouch!

Si se toma en cuenta de que muchas veces se especuló que podría renunciar temporalmente para atenderse, pero simplemente nunca se concretó su salida provisional, hasta que desencadenó en lo “píor”. ¡Ups!

Que dan largas a hospital…Ahora sí que hasta no ver no creer, como dice Santo Tomás, por ahora estarse prometiendo que será el venidero 31 de enero cuando operará “al cien”, o en su totalidad, el Hospital General de Especialidades de Hermosillo, por ya ser muchas largas las que le ha dado el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, por lo que habrá que checar si a la tercera es la vencida. ¿Será?

Aun y cuando Alomía asegura que el traslado de la operatividad del Hospital General del Estado (HGE) al nuevo noscomio, localizado en buelevar Colosio y Quiroga, se contempló en tres etapas, la primera que era reubicar los Servicios de Medicina General; y después las áreas de Especialidades, Urgencias y Quirófanos; y la tercer en la que según esto ya están, como es la de llevarse a los pacientes, o al menos es lo que dicen.

No obstante y al margen de esa supuesta programación que hay, lo cierto es que todavía no se ve nada claro, en cuanto a que para finales del presente mes ya pudieran estar operando en toda la capacidad de ese centro hospitalario que se concluyera en el anterior sexenio de la ex gobernadora, Claudia Pavlovich, y que a más de un año de la presente administración estatal todavía no se ha terminado de “echar a volar” como debe ser.

Eso porque cuando no sido Chana, es Juana, pero la cosa es que simplemente no han podido concretar el funcionamiento de ese hospital, por primero haberse detectado fallas en diferentes áreas, como en las eléctricas y demás; después de que igual se tardaron con lo que fuera lo del equipamiento; en tanto que a últimas fechas ya sobre la marcha han aflorado otras irregulariades operativas, y puras de esas. ¡Ñácas!

Casi por nada es que se vea con escepticismo la nueva fecha que acaba de dar Alomía Zegarra, tocante a con la termianción de la famosa “cuesta” de enero, también superarán ese empinado reto hospitalario que les dejaran, y que aun no han podido librar, para por fin ofrecer un servicio completo. ¡Ese es el plan!

