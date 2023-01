Dejan solos a “animaleros”

Un riesgo las pipas con gas

¡Ahora hallan crematorio!

Van por el puente desnivel

Intriga palenque sin gallos

Dejan solos a “animaleros”…Y la que en la práctica se está demostrando que lo único que buscaba era chamba, por hasta ahora no habérsele visto que haga nada, es la hoy fantasmal directora de Protección y Bienestar Animal del gobierno estatal, Carolina Araiza Sánchez, y que antes se ostentaba defensora de los animales, a través de la desaparecida organización llamada “Pata de Perro”, que en teoría representaba. ¡Ajá!

Pues lo que es hasta el momento y desde su llegada a ese “hue$o”, o cargo, lo que es Araiza Sánchez no ha reportado el más mínimo trabajo, cuando se suponía que sería la voz que abogaría por la comunidad animalera, y que intervendría para mediar y orientar en torno a los casos más sonados que tengan que ver con el maltrado hacia los animales, pero también con referencia a los ataques de éstos contra las personas. ¡Zaz!

Pero la cruda realidad es que por ahora Carolina no ha hecho ni una cosa ni otra, como tampoco ha operado de manera preventiva, como lo exhibe el que sea por medio del área de Zoonosis de la Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud, desde donde llevan a cabo las jornadas de Salud Animal Canina y Felina en las colonias, porque ni siquiera en esas acciones ha participado.

Es por eso de la pregunta que luego luego salta por sentido común, de que si entonces qué es lo que hace Araiza Sánchez para desquitar el sueldazo que recibe, por ni tan sólo diganarse a “dorar la píldora” con ese tipo de actividades que realizan desde el sector Salud, entre otras cosas para ofrecer baños garrapaticidas, desparasitación, esterilizaciones e información para prevenir de enfermedades a los dueños de perros y gatos.

A ese grado consideran que ha estado en limbo la por algo ahora tachada de “aviadora” de esa área de nueva creación, como es la de “Desprotección” y “Bienestar Animal”, por el fisco que ha resultado, por no estar tomando parte en las cuestiones más relevantes de ese ámbito, y un ejemplo de ello es que los casos de la letal rickettsia sigan al alza en Sonora, sin que hasta el momento hayan actuado en conscuencia preventivamente.

Aunque por si quedaran dudas también está la reciente comentada agresión ocurrida en Obregón contra un niño de 3 años de edad, después de que un can callero atacara al pequeño, Sanjí André, luego de que ingresara a la sala de su casa mientras jugaba y lo mordiera desfigurandole la cara, de ahí que fuera sometido a varias cirugías para reconstruirle el rostro, porque ni ante eso se pronunció, a pesar de la gravedad. ¡De ese pelo!

Ante lo que se concluye que llegó a esa instancia para nomás “estar de florero”, por aquello que no es lo mismo “ser borracho que cantinero”, como dice el dicho, porque igual ni ante las últimas matanzas de chuchos en Caborca y Tastiota expresara ni media palabra. ¡Ni más ni menos!

Un riesgo las pipas con gas…Vaya que terminó el año y empezó el nuevo, o el presente 2023, pero al que nomás no se le vio que actuara preventivamente, es al de “Desprotección” Civil estatal, Juan González Alvarado, tocante al sonado incendio de una pipa de HermoGas registrado a mediados del pasado mes de diciembre en Hermosillo, por ser un siniestro que pudo haber terminado en una gran tragedia. ¡Tómala!

Al a toro pasado y quemado manejarse que las consecuencias pudieron haber sido catastróficas y fatales, de no haber funcionado las válvulas de seguridad con las que cuentan ese tipo de distribuidores de combustible, luego de que la siniestrada unidad participara en un choque en buelvar Solidaridad y Camino del Seri, lo que provocó que se originara una fuga, ya que gracias a eso logró ser controlada por los Bomberos. ¡Vóitelas!

Por esos sistemas de seguridad ser para evitar que se presente un sobrecalentamiento en caso de suscitarse un percance que cause el escape de ese material gaseosos, y que son las flamas que se observaron en ese comentado incidente, que permitieron el bajarle presión al tanque, porque de lo contrario habría detonado, afectando las plazas comerciales cercanas y a las personas que circulaban por esa área en esos momentos.

Luego entonces ese latente riesgo es lo que hace necesario que González Alvarado y compañía se aboquen a realizar una inspección de esa clase de parque vehícular que tienen las diferentes gaseras, a fin de checar en que condiciones están, porque partiendo del como operan “a la mexicana”, o ¡al hay se va!, es por lo que podrían ser unas auténticas bombas de tiempo rodantes, y es lo que habría que descartarse. ¡Cuando menos!

Derivado de que a partir de ese aviso ya no habrá engaño, ya que sí bien en esta ocasión la cosa no pasó a mayores, pero a la próxima quién sabe, si es que no hacen algo en materia de prevención. ¡Mínimo!

¡Ahora hallan crematorio!…Con todo y que ya no es niguna novedad, pero continúan encontrando restos humanos, como una vez más lo acaban de hacer las del colectivo de las Madres Buscadoras de Sonora, al ahora descubrir un auténtico crematorio en la calle Cero Norte del Poblado Miguel Alemán, lugar al que se trasladaron por una llamada anónimo que les hicieron. ¡De ese vuelo!

Ya que en esta ocasión localizaron tres fosas clandestinas, según lo destapado por la líder de esa organización ciudadana, Cecilia Flores Armenta, aun y cuando apuntillara que les fue difícil descifrar el número de cuerpos localizados, ya que después de ser incinerados, presuntamente fueron esparcidos en distintos lugares, por lo que se dieron a la tarea de rastrear las partes de las osamentas que ya estaban desintegradas. ¡Así de macabro!

Motivo por el cual están a la espera de los resultados que arrojen las pruebas de ADN que harán los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, para identificar la identidad de las víctimas y notificar a los familiares, no obstante y que también se hallaron otras evidencias como prendas de vestir de mujer, entre ellas una blusa y pantalón; así como unos zapatos de trabajo de hombre con punta metálica. ¡Pácatelas!

De esa forma es que dichas mamás rastreadoras se han seguido rascando con sus propias uñas, a la hora de realizar esas escarbadas, porque lo que es hasta ahora nomás le han dado largas a lo que es la designación de quien será el nuevo responsable de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, después de la renuncia de José Luis González Olivarría, que tuviera lugar en agosto del 2022. ¡A ese grado el retraso!

Y es que lo que es al secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra, sí que ya “se le engüeró” el proceso para nominar a quien será el sucesor de González Olivarría, por ya casi ir para medio año, en que sólo se la han llevado buscando al perfil ideal para ese encargo, pero sin que hasta ahora ni siquiera hayan dado a conocer el nombre de algún candidato, ante lo que se deduce que la cosa todavía irá pa´ largo, y no es albur.

Van por el puente desnivel…Después de tanto esperar, la que por fin ya será toda una realidad, es la rehabilitación del puente desnivel, ubicado sobre la calle Veracruz y Américas, en esta Ciudad del Sol, con la finalidad de mejorar la circulación vial en ese punto con la incorporación de un tercer carril y un área para bicicletas, después de que hace añales que quedará obsoleto ante el incremento del tráfico vehicular. ¡Órale!

Porque de acuerdo a los ventilado por el del Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Público (Implan), José Eufemio Carrillo Atondo, dicha modernizada también contempla el adecuar e incrementar la altura de ese pasadizo, con la intención de prevenir accidentes, por lo se proyecta una inversión de $60 millones de pesos, en lo que son unos trabajos que empezarán en el presente mes de enero. ¡Así el dato!

Tan ya está en vías de concretarse, que hoy por hoy ya se encuentran en el proceso de la licitación, por lo que desde ya se da por descontado que vendrá a ser una de las obras más importantes que habrán de llevarse a cabo en el actual trienio, ante lo que se convertirá en un distintivo de la administración municipal en curso, por como en ese sector ahora sí que habrá un antes y un después, por lo flamante que quedará. ¡Dicen?

En lo que es una reconstrucción que formará parte de las más de 200 obras que se contemplan para el 2023, cifra que superará los 90 proyectos aplicados en el 2022, ya que a la par rehabilitarán 16 cruceros y 20 parques, como parte del segundo paquete que impulsarán con el crédito multianual de $119 millones de pesos que solicitara el Ayuntamiento hermosillense para ese efecto. ¿Cómo ven?

En pocas palabras así estará el avance en esa área, o en materia de infraestructura, por estarse promoviendo un desarrollo como no se había fomentado en los últimos trienios, y es por lo que ya se está notando la diferencia, y no es para menos, porque con eso Hermosillo estaría presentando una nueva fisonomía, después del marcado rezago que existía, y que se apreciaría una vez concluido todo el obrerío que está en marcha.

Intriga palenque sin gallos…La que sí que está de dudarse, es la versión que externara el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), Juan Carlos Ochoa Valenzuela, del por qué ahora en la Expo-Gan 2023 no habrá peleas de gallos en el palenque, y según esto es para fomentar un ambiente más familiar, al ser una decisión en la que coincidieron con el promotor al que le rentan ese espacio. ¡Ñácas!

Al Ochoa Valenzuela justificar que llegaron a la conclusión de que el evento de los galleros prolonga mucho el tiempo en ese redondel donde se presentan los conciertos musicales, además de ser un ambiente que más bien es de gente que consume alcohol, por lo que ahora buscaron que fuera más apto para todo público, cuando lo cierto es que lo que más han fomentado siempre, es la venta de “cheve” y todo lo que se le parezca.

Por esa razón es que a todo mundo tomará de sorpresa esa medida de cancelar esos pleitos a muerte entre esas aves, y sin que esta vez se los hubieran pedido los defensores de los animales, pero según Juan Carlos, es lo que acordaron con quien promueve esas presentaciones de cantantes, que quiere suponerse que todavía es Carlos Espinoza de los Monteros, por ser quien por añales ha explotado esos shows. ¡Así la intriga!

Aun y cuando cabe aclarar que el cabecilla de los ganaderos prácticamente “se lavó las manos”, en cuanto a esa nueva disposición, al asegurar que a él en lo particular le era indiferente, al no estar a favor ni en contra de que se maten esas especies, como parte de un sanguinario espectáculo que promueve las apuestas, por lo que habrá que ver si el famoso juego del bingo y la lotería sí los mantendrán, previo a las cantadas. ¡Qué tal!

O séase que así estará la intrigante nueva realidad con relación al palenque de esa exposición ganadera, que habrá que ver si influye para que las presentaciones de los artistas no sean después de la media noche, terminando casi al amanecer, con los consabidos riesgos que eso implica, así que hay que checar si Espinoza de los Monteros da más detalles sobre ese cambio y operatividad. ¿Será?

Correo electrónico: [email protected]