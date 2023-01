Confunden los Parkimóvil

Hay “cacería” de Tránsito

Mejorarán Comandancias

¡Alerta el incendio de Ley!

Intriga palenque sin gallos

Confunden los Parkimóvil…Tal como era de esperarse, en torno a los que ha imperado la confusión por la falta de información y socialización, es con relación a los Parkimóvil, o parquímetros virtuales, que a través de Instituto Municipal de Planeación (Implan), cuyo titular es José Carrillo Atondo, se implementarán a partir del próximo 13 de febrero, cuando la realidad es que todavía hay un desconocimiento al respecto. ¡Zaz!

Es por eso del sentir general que hay, de que aparte de querer sacar dinero con ese nuevo modelo de cobrar por estacionarse en algunas céntricas zonas del Vado del Río, Centro de Gobierno y el Parque de la Ruina de Hermosillo, pero ni así están orientando previamente a la ciudadanía, con referencia a esa tecnología que aplicarán para desde un teléfono celular bajar una aplicación y de esa forma poder pagar. ¡De ese pelo!

Casi por nada de las propuestas que ya les están haciendo a los del Municipio hermosillense, para que pongan en operación un periodo de adaptación en el que aclaren todas las dudas que hay, por ser un sistema tecnológico y de cobranza que no todos dominarán, sobre todo los adultos mayores, muchos de los cuales ni siquiera saben utilizar el “cuernófono”, por lo que menos van a poder operar los Parkimóvil. ¿Qué no?

Con todo y que Carrillo Atondo precisará que próximamente darán a conocer las empresas y locales comerciales que funcionarán como sitios autorizados para lo que sería el cobro en efectivo, y a los cuales les otorgará un 10% de los recursos obtenidos por participar en esa recaudación, por lo que así está el retraso a la hora de orientar a los ciudadanos, por hasta el momento no tener ni definidos esos establecimientos. ¡Tómala!

Aunque lo que refleja que José Eufemio y compañía están haciendo las cosas al revés, como La Botellita de Jerez, es que en el ínter en que entra en vigor ese servicio les dio por “poner” multas que han llamado “amigables”, por ser de esas que no se valen, o no tendrán que pagarse, para quienes se estacionen en esas áreas, ya que tendrán un carácter informativo, de ahí que serán de invitación, o “amistosas”. ¡Órale!

Sin embargo lo que se requiere es que pongan en marcha una campaña con el tiempo suficiente y no únicamente de menos de un mes, para dar a conocer y explicar “de pe a pa” ese novedoso esquema, para que a las mayorías le enseñen como operar esa modalidad que sí que están en chino, ya que lo que es hasta ahora, en donde están los cajones para parquearse sólo han colocado unos cuantos letreros con las instrucciones.

Más menos así está el caos y temor que hay y no es para menos, derivado de que hoy en día la gente no sabe que hacer, pero además porque las infracciones por no liquidar esas estacionadas serán de entre tres y cuatro Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalentes a $318 pesos, o un máximo de $418 “varo$”, aproximadamente, y es por lo que están pidiendo más plazo para asimilarlo y aprenderlo. ¡Ya mero!

No obstante lo que confirma que todo lo están haciendo sobre la marcha y de una manera por demás desorganizada, es que el “Pepe” Eufemio reconociera que apenas están con lo que es la instalación de esos espacios, en tanto que a la par están intentando concientizar a los hermosillenses, lo que viene a explicar el porque de la incertidumbre que ha imperado, ante la ignorancia que hay, y con sobrada razón. ¡De ese vuelo!

Hay “cacería” de Tránsito…Y tocante a políticas recaudadora$, los que dan cuenta que andan con las uña$ má$ filo$a$ que nunca, son los del Departamento de Tránsito Municipal de esta Capirucha”, del que es jefe el recién nombrado de Sergio Valdez López, al aflorar que ahora se están llevando hasta los autos que estacionan en las esquinas, dizque porque deben colocarlos a cinco metros de las mismas. ¡Pácatelas!

Porque de acuerdo al cúmulo de denuncias que han ventilado, tocante a ese evidente abu$o, hacen saber que así han estado “haciendo su ago$to” en plena “cue$ta de enero”, junto con los ganones de las Grúas Mungarro, a tal punto de que hasta un agente anda trepado en esos vehículos que se llevan los carros, por lo que así consideran que está el evidente contrato y contuberio, y cuyo fin no es prevenir, sino el recaudar.

En lo que es una nueva acción de Valdez López y sus muchachitos que dicen que se suma a la “cacería” que desde hace tiempo ya han emprendido, para igualmente multar y hasta “levantar” a los automovilístas que se estacionan en lugares prohibidos, lo que hasta cierto es justificable, pero ya con lo de las esquinas, suponen que “$e les está pa$ando la mano”. ¡De ese tamaño!

Y más cuando no hay una señalización prohibitiva con referencia a eso, por en su mayoría no estar pintadas de rojo, que es el color con el que se advierte de las restricciones en materia de vialidad; así como con el amarillo, que es el que marca que está permitido estacionarse; y el azul que es exclusivo para las personas con discapacidad, y es por eso que los chines y jotas no se están haciendo esperar para los de Tránsito. ¡Palos!

Eso si se toma en cuenta que les está dando por hacerle valedero el respectivo reglamento, pero sólo en los rubros en los que puedan sacar dinero más fácil, y de manera constante, y no en lo que es el resto de la normatividad, al intuirse que esa es la tendncia que está habiendo, si se parte de que generalmente esa reglamentación es lo que se llama una “ley muerta” con todas sus letras. ¡Ni más menos!

Mejorarán Comandancias…Quien sí que está abarcando mucho terreno, a la hora de mejorar la operatividad de la Capital, es el alcalde Antonio Astiazarán, y para prueba está el que ahora anunciara que en el presente año invertirán unos $15 millones de pesos para rehabilitar las Comandancias policíacas, por tener rato que no se les da una “manita de gato”. ¡Así el dato!

Es por lo que Astiazarán Gutiérrez apuntillara que: “Tienen años sin arreglarse y pongo el caso no solamente de la Comandancia Norte, que pronto vamos a darles una muy buena sorpresa, sino que también las instalaciones mismas, por ejemplo los Juzgados Cívicos, es parte de lo que estamos trabajando”, al manejar que ya están abocados a lo que es la elaboración de un proyecto que tiene que ver con sus infraestructuras.

Para el caso es por lo que “El Toño” Astiazarán resaltara que esa modernizada que ya está en puerta, formará parte de las proyecciones que para el 2023 contempla el Ayuntamiento naranjero en el rubro de seguridad, y que además incluye la adquisición de equipamiento como cámaras de solapa y chalecos antibalas, aunado a los incentivos que habrá para los elementos policíacos que cuiden las patrullas eléctricas. ¿Cómo ven?

No en balde es que hiciera hincapié en que: “Estamos nosotros ahorita revisando las reglas de operación de fondos que pudiéramos estar recibiendo en la ciudad. Recordemos que toda la inversión que se ha hecho en materia de seguridad pública ha sido con recurso 100 por ciento municipal, pongo el caso de las patrullas, pasamos de 70 a 300 de las cuales 220 son eléctricas”, por lo que así presumió que ha estado el avance.

Pero por si eso fuera poco, con referencia al progreso que se ha tenido en el ramo policíaco, igualmente el “Presimun” aliancista adelantó que van a licitar la adquisición de uniformes de la mejor calidad para los “polis” de la corporación, con la finalidad de que ahora sí les duren y no que al rato anden todos remendados, como sucedía en el pasado, por lo que hasta en ese aspecto ahora los traerán “bien línea”, como dice el dicho.

¡Alerta el incendio de Ley!…El que debe ser una señal de alerta, es el nuevo incendio registrado en la madrugada del pasado martes en la sucursal del supermercado de la cadena Ley, ubicado sobre el bulevar Luis Encinas y Garmendia, alrededor de las 4:30 horas, el cual en esta ocasión nomás daño la parte frontal y el área de cajas, al ser sofocado por los Bomberos antes de que se extendiera. ¡Vóitelas!

A ese grado estuvo esa enésima quemazón, después de que en el año 2001 en esa misma tienda se suscitara otro que sí la consumió en su totalidad, pero en base a los primeros reportes que trascendieron, ahora se trató de un siniestro que inició en el área externa donde están los carritos y se propagó al interior, pero afectando sólo el frente y las inmediaciones, sin que hubiera perdidas humanas ni lesionados. ¡Así la emergencia!

De ahí que al margen de los sospechosísmos que provocara ese siniestro, por aquello de las aseguranzas que se cobran en esos casos, quien debe de atender la recomendación que ya hiciera el comandante de los “tragahumos” de Hermosillo, Juan Francisco Matty, es el de Protección Civil, Juan González, de que debe haber una constante vigilancia en esos comercios para evitar esas contingencias incendiarias. ¡Mínimo!

Ya que a como la pongan, pero no deja de ser una incendiada por demás extraña, por suponerse que empresas comerciales de ese nivel tienen que contar con un sistema de seguridad que detecte y alerte sobre esas quemadas, que en esta ocasión aflorara en el exterior, sin que hubieran tenido el poder de reacción, aun y cuando se originó en una parte que no es muy inflamable, como es en la de los carros para “el mandado”.

Aunado a eso deben de contar con un programa interno de protección civil, como lo asentara Matty Ortega, que es algo que debe ser “de cajón”, y regulado por González Alvarado, que de seguro que ya debe de estar enterado, por haber acudido los de la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres a su cargo, por lo que así debe estar el ¡S.O.S! para el resto de esos súpers y demás negocios de ese tipo. ¿Será?

Intriga palenque sin gallos…La que vaya que está de dudarse, es la versión que diera el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), Juan Carlos Ochoa Valenzuela, del por qué ahora en la Expo-Gan 2023 no habrá peleas de gallos en el palenque, y según esto es para fomentar un ambiente más familiar, al ser una decisión en la que coincidieron con el promotor al que le rentan ese espacio. ¡Ñácas!

Al Ochoa Valenzuela justificar que llegaron a la conclusión de que el evento de los galleros prolonga mucho el tiempo en ese redondel donde se presentan los conciertos musicales, además de ser un ambiente que más bien es de gente que consume alcohol, por lo que ahora buscaron que fuera más apto para todo público, cuando lo cierto es que lo que más han fomentado siempre, es la venta de “cheve” y todo lo que se le parezca.

Por esa rezón es que a todo mundo tomará de sorpresa esa medida de cancelar esos pleitos a muerte entre esas aves, y sin que esta vez se los hubieran pedido los defensores de los animales, pero según Juan Carlos, es lo que acordaron con quien promueve esas presentaciones de cantantes, que quiere suponerse que todavía es Carlos Espinoza de los Monteros, por ser quien por añales ha explotado esos shows. ¡Así la intriga!

Aun y cuando cabe aclarar que el cabecilla de los ganaderos prácticamente “se lavó las manos”, en cuanto a esa nueva disposición, al asegurar que a él en lo particular le era indiferente, al no estar a favor ni en contra de que se maten esas especies, como parte de un sanguinario espectáculo que promueve las apuestas, por lo que habrá que ver si el famoso juego del bingo ya la lotería sí los mantendrán, previo a las cantadas. ¡Qué tal!

O séase que así estará la intrigante nueva realidad con relación al palenque de esa exposición ganadera, que habrá que ver si influye para que las presentaciones de los artistas no sean después de la media noche, terminando casi al amanecer, con los consabidos riesgos que eso implica, así que hay que checar si Espinoza de los Monteros da más detalles sobre ese cambio y operatividad. ¡Ajá!

Correo electrónico: [email protected]