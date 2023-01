Ventanean a funcionario

¡Baja en gabinete estatal!

¿Será un fiasco el FAOT?

Quieren lana con la Expo

Que exhiben a la Profepa

Ventanean a funcionario…Y como se veía venir, al que terminaron de exhibir es a Nery Ruiz, el “Presi” del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC), por como el ex funcionario municipal, Norberto Barraza, y promotor de la organización “Vamos”, que busca convertirse en partido político estatal, se le fuera a la yugular en su comparecencia de ayer ante los columnistas de la Mesa Cancún.

Porque Barraza Almazán no se anduvo por las ramas para públicamente señalar que Ruiz Arvizu ha sido parte del “compló”, como dijera el “Prejidente” AMLO, que ha habido para ponerles trababas y que no les otorguen el registro, por como “se ha lavado las manos” ante la serie de bloqueos de los que fueran objeto, a la hora de celebrar sus asambleas distritales, y curiosamente en los municipios morenistas. ¡De ese pelo!

Ya que el omiso y cínico de Nery les ha salido con que todas esas irregularidades no están dentro de sus facultades para actuar en consecuencia, por dizque él sólo regular lo que ocurre dentro y no afuera, que es donde “les han echado” hasta las Policías municipales para que los detengan; así como colocando filtros para revisar las vans en las que transportaban a sus partidarios, y zanjas para que no entraran con sus carros. ¡Zaz!

Pero con todo y esa campaña en contra lograron cumplir con los requisitos para que les aprobaran el ser un nuevo instituto político, como es la realización de 14 reuniones asambleístas, y el registro de poco más de 8 mil afiliados, cuando lo establecido son 5 mil 695, sin embargo aún así Ruiz les “dio palo”, luego de que con acciones fraudulentas les cancelaron los encuentros organizaron en Etchojoa y Hermosillo. ¿Cómo ven?

No por nada es que ante esa consigna y obvia injusticia Norberto y compañía impugnaron esa determinación ante el Tribunal Estatal Electoral, donde está el proceso de revisión, y ante lo que se espera que de un momento a otro emitan una resolución, que independientemente de cual sea el fallo, estarán pidiendo la destitución de Ruiz Arvizu, por ya no ser un funcionario electoral de fiar, de cara a las elecciones del 2024.

En esos términos está “la quemada” para el cabecilla del (IEEyPC), y con sobrada razón, por considerarse que se ha prestado a esa comparsa, con lo que está haciendo realidad aquello de que hay que cuidarse de las aguas mansas, o de los seriecitos, por ser los “píores”, y para mayores señas está la forma en que se ha visto por demás imparcial, y lo que le sigue, hasta caer en lo truculento y fraudulento. ¡Ni más ni menos!

Al manejarse que llegó al grado de negarles a los de Vamos un acta que levantaron sus enviados, de unas tantas de las anomalías que se presentaron, con el que cuento de que no lo habían hecho, cuando es un escrito que redactaron ante los ojos de todo mundo, pero “pos” así “se ha ladeado” a la hora de tomar partido, y de lo cual hay videos, fotos, testimonios y demás pruebas de sobra, y que es por lo que van a ir con todo. ¡Órale!

Pues de acuerdo a lo advertido por Barraza y la raza que lo acompaña, simplemente no tienen un Plan B, al confiar en que les darán la razón, con lo que de paso evidenciarán a esa instancia electorera, por como hasta ahora ha pasado de todo y sin que pase nada, por ese presunto contubernio que hay. ¡Mínimo!

Y todo por intentar hacer las cosas diferentes, o el promover gobiernos profesionalizados y despolitizados, para que no lleguen vividores públicos improvisados, que nomás responden a los intereses políticos y de grupos, sino perfiles especializados que den resultados y desquiten los impuestos que pagan los ciudadanos.

¡Baja en gabinete estatal!…Ahora sí que una vez más se volvió a confirmar que cuando el río suena, es que algo más que agua lleva, como en este caso fueron cambios en el gabinete estatal, y para evidencia está que el gobernador Alfonso Durazo ayer confirmara lo que ya se había filtrado, de que renunciaron al secretario de Economía, Armando Villa Orduño, por sólo haber estado en calidad “de florero”. ¡Tómala!

Toda vez que en una rueda de prensa que Durazo Montaño ofreciera por rumbos de San Luis Río Colorado, ahí corroboró la salida Villa Orduño, al revelar que su lugar será ocupado por Margarita Vélez de la Rocha, quien actualmente fungía como diputada local de Morena, pero sin que se sepa que tenga mayor trayectoria en ese ámbito, de ahí que se diga que pudiera estarse saliendo de Guatemala para entrar a “Guatepíor”. ¿Será?

En lo que es un nombramiento que se hizo junto con pegado con la designación de Adriel Córdova Pimentel como secretario de la Consejería Jurídica estatal, en reemplazo de Adolfo Salazar, que ahora es el encargado de la Oficina del Ejecutivo, misma que había quedada acéfala después de las últimas remociones que se hicieran, por lo que así está ese despido de Armando, al que ni siquiera mencionaron. ¡Palos!

No obstante y que es un cese que ya sólo era cuestión de que se oficializara, sí se parte de que a Villa no le tomaron en cuenta para dar a conocer la buena nueva de que la Planta Ford de Hermosillo ampliará un tercer turno el venidero mes de julio, con lo que se crearán 15 mil nuevos empleos, por haber sido el vocero de la Industria Maquiladora, Manufacturera y de Exportación (Index), Jesús Gámez García, el que lo anunciara.

O séase que más menos así estuvo ese movimiento de baja, y que es algo que ha aflorado que también le pudiera pasar a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, y no por estar haciendo bien las cosas, al por el estilo estar como Villa Orduño, es decir, convertida en un auténtico cero a la izquierda. ¡Esa es la impresión!

¿Será un fiasco el FAOT?…La que dan cuenta que será otra cosa, y no precisamente para bien, es la 38 edición del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) que iniciará desde mañana y hasta el 28 el presente mes de enero, por la baja asistencia que se espera como nunca antes, y para prueba están los lamentos que ya han externado los hoteleros, ante la baja ocupación que hay en Álamos y Navojoa. ¡Vóitelas!

Y es que las expectativas han cambiado en comparación con otros años, debido a que el programa no contempla la participación de grupos populares, como lo reconociera el representante de la Oficina de Convenciones y Participantes (OCV) de “Polvojoa”, Martín Bernardo Soria, si se toma en cuenta que la única artista reconocida que habrá será Susana Zavaleta, y quien por cierto ya ni se usa por estar muy aplaudida.

De ahí que así estaba la incertidumbre de los dueños de hoteles a dos días de que iniciara el FAOT 2023, y no es para menos, porque las reservaciones apenas y alcanzaban la mitad, con respecto a otros festivales, cuando para estas fechas ya estaban saturados y colocando a los visitantes en casas particulares, porque una vez inaugurado tenían que cerrar el acceso a la Ciudas de los Portales, que es la sede, porque ya estar atiborrada.

Luego entonces así está el fiasco y fracaso que ha representado la organización de ese festival del bel canto a cargo de la gris directora Instituto Sonorense de Cultura (ISC), Beatriz Aldaco Encinas, en parte por la forma tan tardía en que lo hicieran, porque hace una semana y cacho dieron a conocer el elenco que habrá, por lo que es mínimo el tiempo que tuvieron para publicitarlo por lo retrasados que se vieron. ¡Pácatelas!

A lo que se le agrega el que en esta ocasión no habrá cantantes famosos y mediáticos como antes, aun y cuando manejan que invertirán $20 millones de pesos para montar ese espectáculo, el cual contará con 12 escenarios para presentar 91 conciertos, con la participación de 411 artistas de Sonora; así como 177 del resto de los Estados; además 96 de pueblos étnicos; y 29 de talla internacional. ¡Así el chasco de Aldaco!

Quieren lana con la Expo…A los que ya “les anda” por agarrar lana fácil con cargo al pueblo, es a los de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), que regentea Juan Carlos Ochoa Valenzuela, como lo refleja el que tras de tres años de suspensión por la pandemia de Covid-19, ya anunciaran el regreso de la Expo-Gan 2023, en su fase 38, que se llevará a cabo del 20 de abril al 21 de mayo. ¡De ese tamaño!

Con ese fin ya hicieron la presentación oficial de lo que también se conoce como “la cantina más grande de Sonora”, por de a cómo la cheve y demás alcoholes corren a raudales, por ser el principal negocio redondo de ese evento, junto con el palenque, en el que por cierto esta vez no habrá pelas de gallos; y lo que se conoce como Teatro del Pueblo, porque ya lo que es el resto de los atractivos son complemento. ¡De ese vuelo!

Al anunciarse que ahora el costo de la entrada a esa feria ganadera será de $70 pesos “por cabeza”, mientras que los precios para ver a los cantantes en “El De$plumadero”, como también se le identifica al palenque, e$tarán por las nube$, y una muestra de ello es que para acudir a escuchar al hermosillense, Carín León, en la primera fila del redondel, hay que pagar hasta $4 mil pesos, de ahí que más bien será el Carón León. ¡Ups!

Sumado a que en esa exposición ganadera habrá una cartelera muy chirrís, o de bajo nivel, porque el personaje más conocido será Alejandro Fernández, seguido de Pepe Aguilar, y de ahí para abajo ya será puro recicle, salvo la Banda El Recodo, así como Carlos Rivera, que todavía se salvan, porque lo que es el resto ya están muy pasados de moda, y es por lo que estarán dejando mucho que desear, en cuanto a calidad. ¿Qué no?

Es por eso que Ochoa Valenzuela y sus huestes se están sacando de la manga el socorrido cuento de que habrá más sorpresas, que es con lo que salen cuando todavía no tienen programado nada en forma y lo van armando sobre la marcha, eso como resultado de que el anuncio lo están haciendo con tres meses de anticipación, con la intención de volver a posicionar esa festividad entre la ciudadanía. ¡Esa es la tirada!

Que exhiben a la Profepa…La que dejó muy mal parada a la Profepa -Procuraduría de Protección al Ambiente-, en la que según esto está como responsable un tal Héctor Duarte Guzmán, es la mortanda de peces que de la noche a la mañana apareciera en el puerto de Yavaros, en la zona conocida como Canal de los Barcos, cuando los pescadores salieron a sus actividades y se encontraron con esa sorpresa. ¡Ñácas!

Eso porque de acuerdo a lo ventaneado por el representante de la cooperativa Loma Parda, Martín Valenzuela Ruelas, ese es un fenómeno que ya no es nada nuevo, porque se ha presentado en los últimos cinco años, pero en diferentes temporadas y con distintas especies, como por ejemplo, lisas y mojarras, entre otras, pero esta vez fueron de los llamados chihuiles, que son comestibles, y sin que hasta ahora hayan investigado las causas.

Aun y cuando los de la Profepa ya ventilaron que ahora sí se abocaron a levantar muestras en la bahía que entregaron al Comité de Salud Acuícola para que las envíen a laboratorios y se hagan los consabidos estudios para determinar el motivo de esa muerte de cientos de “pescados”, aun y cuando es algo que debieron haber hecho antes, con la intervención de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Y más porque se habla de que podría ser a raíz de que las empresas procesadoras de productos de mar pudieran estar usando sosa cáustica -hidróxido de sodio- para la limpieza, sustancia que luego tal vez descargan en el lecho marino; o a que pudo haber una baja de oxígeno por la grasa que arrojan a la hora de procesar la sardina, y es por lo que aseguran que ya empezaron a verificar esas compañías. ¡Ajá!

Aunque lo único cierto de todo eso, es que los de los burocráticos de la Profepa se han visto muy lentos, por como una y otra vez han salido a flote esas mortandades, sin que hasta ahora hayan identificado lo que las provoca, al también especularse que los fertilizantes que usan en las siembras agrícolas de las áreas aledañas, igual se van por los canales que desembocan en el mar, y es por eso de las interrogantes que hay. ¡Qué tal!

Correo electrónico: [email protected]