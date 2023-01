¡¡Ya ni las tesis se salvan!!

¡¡Ya ni las tesis se salvan!!…Y el que está pintando de cuerpo entero la degradación que hay en estos tiempos en el servicio público, es el fraude y escándalo en el que incurriera la actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ahora mal afamada de Yasmín Esquivel, al plagiar la tesis con la que se tituló como licenciada en Derecho, es decir, de una manera para nada muy derecha. ¡De ese pelo!

Porque al margen de que ahora la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) se “estén tirando la bolita”, con respecto a quién debe de proceder contra ese pirateó de Esquivel Mossa, lo único cierto es que no tiene la calidad moral para estar en ese puesto del máximo Poder Judicial, por la falsedad y deshonestidad que exhibió. ¡A ese extremo el desprestigio!

Toda vez que a partir de esa ventaneada de quien hasta hace poco muy en ello aspiraba a convertirse en la titular de la SCJN, a propuesta del “Prejidente”, Manuel López Obrador, sí que ya no está como para ser de las que “tire la primera piedra”, y mucho menos está en condiciones para juzgar a los demás, por la forma fraudulenta en que lograra su titulación, como es copiando un trabajo que ya había sido presentado. ¡Palos!

Sin embargo como Yasmín es una figura pública que ha sido apoyada por AMLO, es por lo que al rector de la UNAM, Enrique Graue, “le ha temblado la mano” a la hora de actuar en consecuencia, al salir con el cuento chino de que a ellos no les corresponde emitir una resolución sobre eso, o para que se le desconozca el grado académico, y es por le habían pasado esa “papa caliente” a la SEP, pero ya se la devolvieron. ¡Vóitelas!

Y es que por sentido común se deduce que si los de esa ahora “quemada” “Uni” autorizan una cosa como esas, también tienen la facultad para desconocerla, en caso de comprobarse que los engañaron, al no cumplir con la normatividad, y más cuando ellos mismos investigaran y corroboraran que Esquivel hizo “chapuza”, pues de haber sido cualquier simple mortal ya lo hubieran destitulado, y sin hacer tanto show mediático.

Es por eso que a Graue Wiechers ya le reviraran que “no le saque”, y que por el contrario asuma su responsabilidad y emita un falló de desconocimiento tocante a eso, al para ello contar con instancias como el Consejo Universitario y el Tribunal Universitario, porque lo que es a la SEP sólo le tocaría el cancelar el registro de esa titulada, pero no lo que es la suspensión de la misma, por lo que así está ese “tira-tira”. ¡Ups!

En tanto que lo que es la susodicha cínicamente ha optado por envalentonarse, al por medio de un periódico nacional asegurar que no tiene de que avergonzarse, a pesar de esa balconeada que “le pegaran”, y no es para menos, al también ampararse en que es la esposa de uno de los constructores más cercanos a López Obrador, y que es por lo que prácticamente ya mandará a decir: ¡Y háganle como quieran! Así la desfachatez.

Pero mientras que hoy por hoy ese arguende sucede a nivel País, lo que es en el ámbito local la que no ha dicho ni media palabra con relación a ese fraude, es la rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte Martínez, referente a la posibilidad de que aquí también pudieran presentarse, si es que ya no han sucedido, pero sin que se haya sabido, cuando menos para que oriente en ese sentido. ¿Qué no?

“En capilla” titular del IEE…Al que sí que le queda aquello de que, ¡hay que ser cochis, pero no tan trompudos!, es al por algo cuestionado y devaluado consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC), Nery Ruiz, por como aflorara que se ha visto muy parcial, o ladeado, en lo que ha sido el proceso para la creación de nuevos partidos políticos, y es por lo que esté “en capilla”. ¡Zaz!

No en balde es que el mismo Ruiz Arvizu reconociera que de las tres organizaciones ciudadanas que pasaron a la segunda etapa para su constitución como nuevos entes políticos estatales, solo una cuenta con los requerimientos exigidos por la Ley General de Partidos Políticos, mientras que dos los impugnaron ante el Tribunal Estatal Electoral, a partir de “las piedritas que les han puesto en el camino”, o más bien rocas.

Pues de acuerdo al saldo presentado por el citado funcionario electorero, según esto hasta el 31 de diciembre del 2022, sólo la organización Partido Sonorense, presidida por un tal Alí Camacho, cumplió con lo establecido en los estatutos, por lo en el año en curso podrá tramitar la solicitud de registro que sería evaluada por una comisión especial, y que es por lo que ya hay quienes están “pidiendo su cabeza”, y no es para menos.

Dizque porque a decir de Nery, lo que es Sonora Independiente, abanderada por Petra Santos; y Vamos por Norberto Barraza, no cumplieron con el mínimo de asambleas y personas afiliadas, por lo que presentaron un recurso de apelación, así que será el Tribunal Electoral quien defina si avanzan o no a la tercera etapa de esa criba en la que han estado, y dizque con muchas preferencias por parte del IEEyPC, pero no para ellos.

Casi por nada es por lo que Barraza Almazán no tuviera pelos en la lengua para denunciar el como Ruiz ha sido omiso y lo que le sigue, porque simplemente no se ha pronunciado en cuanto a los bloqueos de los que han sido objeto en las reuniones que llevaran a cabo, llegando al grado de todavía restarles asistentes de los que ya tenían contabilizados, y es por lo que “ya lo traen entre ojos”, y con sobrada razón. ¡Pácatelas!

Por cierto que lo que es Norberto hoy estará compareciendo ante los columnistas de la Mesa Cancún, por lo que habrá que ver qué más prenda suelta al respecto, si se toma en cuenta que todavía tienen de plazo hasta el venidero 30 de junio para llegar a ser un partidito de nueva creación. ¿Cómo ven?

Manda Ford buena señal…Vaya que la que no deja de ser una buena señal económica, en el marco de lo que es la actual “empinada” cue$ta de enero, es lo ventilado ayer por el presidente de la Industria Maquiladora, Manufacturera y de Exportación (Index), Jesús Gámez García, de que a partir de julio la Planta Ford abrirá un tercer turno al incrementarse la demanda de sus vehículos Maverick y Bronco. ¡Qué tal!

En lo que es un aumento de actividades de ese consorcio automotriz dedicado a la fabricación de autos, que calculan que generará unos 15 mil empleos en Hermosillo, entre directos, e indirectos, por las provedurías que operan alrededor, en lo que es un anuncio que adquiere más relevancia, si se parte de que hace apenas unos meses atrás había trascendido que habían caído las ventas de dicho pick up y camioneta todo terreno. ¡Órale!

Con todo y eso, y a partir del mencionado dato adelantado por Gámez García, pero que todavía no ha sido oficializado por ese emporio gringo, ya dan como un hecho que con eso estarían creando unos mil 100 nuevos puestos de trabajo, nomás en lo que es esa fabricada que llevan a cabo, por lo que de confirmarse esa buena noticia, si que alentaría a los demás sectores productivos, con un efecto tipo domino. ¡Mínimo!

Mientras que por otro lado lo que extraña es que a esa conferencia de prensa semanal del gobernador, Alfonso Durazo Montaño, no hubiera sido convocado el secretario de Economía estatal, Armando Villa Orduño, por ser una revelación que compete a su ámbito, con cuya ausencia sí que cobra fuerza la versión que ha circulado, de que ya estaría por dejar esa chamba, sino es que ya la dejó. ¡Así anda el run run!

Y por el estilo manejan que la que ya está “escuchando pasos en la azotea”, que hacen preveer que ya podría ir para fuera del gabinete estatal, es Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, por considerarse que lo que es hasta ahora “no ha dado el ancho”, aun y cuando acaban de levantar la cuarenten por lo de la influenza aviar. ¿Será?

¿“Parirá cuates” Rectora?…Sí por la víspera se saca el día, a la que desde ya empezarán a “hacerla parir cuates”, es a la rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte, a raíz de que ayer los del Sindicato de Trabajadores Académicos (Staus), ya presentaran un pliego petitorio en el que solicitan un 10% de alza de sueldo, así como un 5% en prestaciones. ¡Ni más ni menos!

Eso si se analiza que en la pasada revisión salarial la fantasmal de Plancarte Martínez “la vio cerca”, en lo concerniente a la posibilidad de que le hubieran estallado la huelga los docentes, porque hubo menos de 180 votos de diferencia, entre si colocaban las banderas rojinegras o no, lo que equivale a que fueron más de 700 profesores los que no estuvieron de acuerdo con el ofrecimiento que les hicieron, al considerarlo insuficiente.

Es por lo que advierten que esta vez los “jalonello$” se pondrán de pronóstico reservado, en base a lo vaticinado por el dirigente del Staus, Juan Díaz Hilton, porque a lo que son las peticiones tradicionales ahora le agregarán una que tiene que ver con un incremento en todos los tabuladores, y por si eso fuera poco igualmente contemplan un proyecto de modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo. ¡De ese tamaño!

Más menos así dan cuenta que estará el reto para doña María Rita, a quien de entrada dicen que no le ayuda para nada su perfilacho antisocial, el cual no se presta para negociar, y que es por lo que hasta ahora no ha tenido un buen ambiente alrededor de su gestión, tanto hacia el interior, como en el exterior, por la política de cerrazón que ha implementado, y además “de pilón” con una deficiente estrategia de comunicación. ¡Tómala!

De ahí la advertencia que ya le mandaran, para que Plancarte “se ponga las pilas” y ya “se baje de la nube” en que ha andado, y que tome las cosas con la seriedad del caso, y no se llegue al grado en que tengan que cerrarle el campus universitario, en perjuicio de más de 40 mil estudiantes, lo que todavía estaría por verse, porque aún faltan las demandas de los del Steus, que generalmente andan en el mismo rango. ¡Así el dato!

