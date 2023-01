¡Exhiben a líder ganadero!

Afectará a escuelas el frío

Peligro chochos al volante

Sigue el acoso en camiones

¡Exhiben a líder ganadero!…Y al que pusieron en evidencia es al fantasmal presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), Juan Ochoa, con los incendios en serie y en serio registrados la tarde y noche del viernes en cuatro ranchos de Cajeme, y que tuvieron que ser sofocados por los vaqueros y policías municipales, ya que los bomberos no pudieron ingresar por las malas condiciones del camino. ¡De ese pelo!

A ese grado se exhibió que están de abandonados los ganaderos de por esos lares, o los que están ubicados en la zona sobre la carretera de Hornos, rumbo a Rosario Tesopaco, a la altura del kilómetro 25, que es donde tuvieron lugar esos siniestros incendiarios, y que causaron daños en alrededor de 25 hectáreas de pasto y árboles, pero sin que se presentaran víctimas humanas, como tampoco lesionados. ¡Así el dato!

Sin embargo lo que es la consabida “quemada” para Ochoa Valenzuela ya no se la quita ni con pomada tepezcohuite, por como se demostrara que los mismos rancheros, con el apoyo de los agentes policíacos, ahora sí que a cubetazos le entraron al quite, en aras de apagar las llamas, incluso usando tinacos de los llamados Rotoplas, porque de lo contrario quién sabe que hubiera pasado. ¡Esa es la impresión!

Y para quien dude de lo anterior para prueba está lo expresado por el presidente de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui, Julio Aldama Solís, de que: “De nueva cuenta se volvió a registrar un incendio en la parte que es denominada “Agua Caliente”, gracias a la pronta intervención de los vaqueros y la ayuda del comandante de Hornos se logró sofocar eso, duró un buen tiempo el incendio y finalmente se pudo apagar”.

Ya que lo que son esas incendiadas terminaron de poner de manifiesto, el como los ganaderos de por esos rumbos están de expuestos, derivado de que prácticamente están incomunicados y en un constante riesgo, a partir del como vehículos de rescate como el de los “tragahumos” no pueden ingresar para auxiliarlos, por ahora sí que estar intransitables como nunca antes, y casi sólo poder circularse en los llamados todo terreno.

En lo que es una deficiencia que en teoría le correspondería solucionar a Ochoa y sus malas compañías, pero que por lo que se ve desde su llegada a ese “hueso” ganadero en abril pasado, ni a eso se ha acomedido, porque ni moda que diga que es porque ha llovido mucho, por tener desde hace rato que terminó la temporada de lluvias, ante lo que deducen que es producto de que simplemente no ha operado en consecuencia. ¡Palos!

De ahí que Aldama Solís se esté viendo más proactivo que el mismo cabecilla de la UGRS, al proponer que se conforme un grupo de voluntarios que sean capacitados por el Departamento de Bomberos y Protección Civil, por no ser la primera vez que tienen lugar esa clase de quemantes incidentes en esas rancherías, pero sin que hasta ahora hayan procedido preventivamente, ni nada que se le parezca. ¡Así la incompetencia!

Aunque eso y más puede esperarse, en cuanto al dejar pasar y no proceder para prevenir y no seguir lamentando, por como Ochoa Valenzuela ni tan solo se había dado por aludido, como tampoco la desligada, o delegado de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), una tal Leticia Carrasco Valenzuela, por ser a la que le corresponde lo de la vegetación, con lo que están dando visos que de los dos no se hace uno. ¡De ese tamaño!

Afectará a escuelas el frío…Quien a partir de hoy sí que tendrá una fría chamba extra, es el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Juan González Alvarado, y no es para menos, porque desde ayer se esperaba el ingreso a Sonora de un “tren de tres frentes fríos” durante la semana, que vendrían acompañados de lluvias, nieve y temperaturas congelantes, por lo que recorrerán una hora el horario de clases.

O séase que en esta ocasión sí hicieron entrar en razón al de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora (SEC), Aarón Grageda Bustamante, al atender la indicación de González Alvarado, partiendo de la alerta meteorológica que emitieran, para desde éste “San Lunes y hasta el próximo viernes, aplazar una hora la entrada y salida del turno matutino y vespertino, respectivamente, en los municipios del Noroeste y Norte.

Al ser un horario temporal que aplicará para las escuelas públicas y privadas de Educación Básica de las localidades de Nogales, Agua Prieta, Arivechi, Álamos, Bacerac, Bacoachi, Bavispe, Cananea, Huachinera, Huásabas, Santa Cruz, Sahuaripa, Yécora, Naco, Nacori Chico, Nacozari y Quriego, porque en base al pronóstico que hay, el termómetro pudiera bajar hasta los -6 grados centigrados. ¿Cómo ven?

Pues de acuerdo a los vaticinios, desde el domingo venía en camino el frente frío 24, el cual se desplazaría por el Estado, complementándose con un corriente en chorro polar, lo que a la vez ocasionará rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora; mientras que mañana martes estaría arribando el segundo, y número 25 del año; para el viernes cerrar con el tercero, y que sumaría el 26. ¡De ese vuelo!

En esos términos estaba ese aviso de la SEC para los planteles escolares de las citadas municipalidades, que llegado el momento podría cambiar y extenderse a otros más, aunque todo dependería de la intensidad de la lluvia que caiga, que por ejemplo para Hermosillo se da como un hecho para mañana, de ahí que habría que estar a la espera de más comunicados de última hora, por aquello de que el clima no tiene palabra. ¡Ñácas!

Peligro chochos al volante…Ahora sí que la historia se sigue repitiendo, de que los automovilistas muy mayores de edad continúan exponiendo a gente inocente, al conducir vehículos cuando ya no están en condiciones físicas para hacerlo, ante lo que se deduce que tal vez están esperando a que ocurra una tragedia, para finalmente evitar que lo hagan, por percances de ese tipo ya haberse suscitado muchos. ¿Qué no?

Tan es así que para muestra basta otro botón, como el mal ejemplo que ahora representara una doña de ¡¡75 años de edad!!, de nombre María, quien manejaba una camioneta Cadillac, y cuando ingresaba al estacionamiento de la plaza comercial Andenes, localizada en el sector Poniente de Hermosillo, por error aceleró en lugar de frenar y se introdujo a un local con todo y unidad, además de dañar otros dos. ¡Tómala!

Eso a raíz de que el automotor se subió la banqueta y posteriormente terminó estrellado contra el panel de cristal frontal del comercio, ingresando parcialmente al sitio, y aunque en el interior había clientes y personal, ninguna persona resultó lesionada; mientras que la conductora también salió ilesa, aunque sufrió una crisis nerviosa, y con sobrada razón, por la impresión y el sustazo que sufrió tanto ella, como los presentes. ¡Zaz!

Pero con todo y ese enésimo aparatoso y peligroso accidente propiciado por la falta de coordinación de una doña, aunque otras veces han sido chochos de “juventud avanzada”, los que siguen sin hacer nada para evitarlo, son los del Departamento de Tránsito Municipal, en donde recién nombraran a Sergio Valdez López, como sería proponiendo un cambio en los requisitos para expedir las licencias para conducir. ¡Mínimo!

Toda vez que así como está prohibido otorgárselas a los menores de edad, salvó los permisos especiales que entregan desde los 16 años, es que igualmente deberían ponerle un tope a los que ya pasen de ciertos añales, cuando los reflejos, o “reflojos”, ya no les responden, y que es cuando ya confunden el freno con el acelerador, y es por lo que también podrían llegar a arrollar y matar a alguien. ¡A ese extremo!

Sigue el acoso en camiones…Con relación a lo que continúa habiendo una inacción y por ende una total impunidad, es en lo referente a los frecuentes actos de acoso sexual que se cometen en los ruleteros del transporte público de Hermosillo, ante el hacinamiento por el actual déficit de unidades que hay y la falta de vigilancia presencial, como lo han denunciado los de la organización Vigilantes del Transporte. ¡Órale!

Porque a decir del representante de ese organismo ciudadano, Alfonso López Villa, en su mayoría esas “tentaleadas” son perpetradas por los mismos usuarios en contra de las estudiantes de nivel bachillerato, principalmente, como se ha visto reflejado y comprobado en base a los reportes recibidos y denuncias de la ciudadanía a través de las redes sociales, pero sin que las autoridades procedan en su atención. ¡Qué tal!

Para el caso López Villa señala con dedo de fuego que: “Sí hay problemas de acoso sobre todo en las muchachas de Preparatoria, específicamente las del Conalep, porque los camiones se llenan bastante y pues hay problemas de acoso; nosotros teníamos implementado un programa que era el Policía a Bordo, pero pues también nos lo quitaron”, y es por eso que ahora hay esa desprotección ante esas “tentadas” y atentados.

Si se analiza que lo que es “la pintada” del Instituto de Movilidad del Estado, Lirio del Castillo Salazar, simplemente se ha desatendido de esa problemática, como lo denota el que hasta ahora no se haya dignado a promover alguna campaña preventiva, porque incluso a los policías que andaban vigilando encubiertos los bajaron, al punto de que ni al Comisario de Policía Municipal, Manuel Emilio Hoyos, quisiera recibir. ¡Glúp!

Así que eso explica el porque han persistido esas acosadas, ya que lo que es Lirio Anahí no ha hecho mayor cosa en ese sentido, y que es por lo que mantienen peligrando al estudiantado que usa esos “rulas”, que son la mayoría. ¡Ni más ni menos!

