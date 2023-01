Sale muy ga$tón Alcalde

Desairan la nueva vacuna

Una de cal para el Coves

Quita priveligio$ Telmex

Sale muy ga$tón Alcalde…El que vaya que ha seguido dando de que hablar, y no precisamente para bien, es el por algo tan llevado y traído alcalde morenista de Huatabampo, Jesús Flores Mendoza, y no es para menos, por de a cómo ahora afloró que le dio por contar, o aparentar dinero entre los pobres, al comprar con recursos públicos un insultante camionetón de lujo de casi $2 millones de pesos. ¡De ese pelo!

Toda vez que en esos términos está el desfilfarro en el que consideran que está incurriendo Flores Mendoza, quien para nada está atendiendo el llamado del “Prejidente”, Manuel López Obrador, de aplicar una au$teridad Repúblicana, y por el contrario “$e está de$pachando con la cuchara grande”, al adquirir con la lana del pueblo un carísimo vehículo que no va acorde a la capacidad presupestal que tiene ese Municipio.

Al existir el sentir general de que hay necesidades más urgentes que resolver en beneficio de sus representados, que el tener una flamante Chevrolet Tahoe de $1 millón 691 mil 900 pesos para transportarse, por ser la versión más lujosa conocida como la RST, y que además es la más “gastona” de gasolina, por ser de 8 cilindros, pero “cues” como él no la va a pagar, es que “se fue a lo grande”. ¡Ni más ni menos!

O séase que llegando y llegando, y lo que es “El Chuy” Flores de inmediato “enseñó el cobre”, o el como se las ga$ta, y no con cargo a su bolsa, sino más bien a la de los huatabampense que mantienen al Ayuntamiento con sus impuestos, por esa criticada adquisición que hicera, y con sobrada razón, por hacerse de un carro tan caro, después de que esa municipalidad está catalogada como de las más atra$ada$ de Sonora. ¡Tómala!

Pero lo que es al “Presimun” emando de Morena está visto que eso le importó “un cuerno”, por primero estar pensando en su comodidad, antes que en las prioridades de los ciudadanos de “Huatarancho”, lo que ahora confirma el porque en su momento “le pusieran las cruces”, cuando destaparan su candidatura a la alcaldía, porque lo que son las mayorías no lo querían como abanderado del partido político guinda. ¡Pácatelas!

Porque a las primeras de cambio está demostrando que para nada comparte los austeros ideales que en teoría promueven los gobiernos de la llamada Cuarta Tranformación, al hacer valedero aquello de que ¡primero están sus dientes, antes que sus parientes!, o en éste caso los ciudadanos, y que es por lo que ya están vigilando con lupa lo que por otro lado ha sido su gris gestión, por como ha dejado mucho que desear. ¡Zaz!

Desairan la nueva vacuuna…En tanto que el Covid-19 no ha querido irse, al seguir estando presente, como lo demuestran los 195 nuevos casos y dos muertes que tuvieran lugar durante la primera semana epidemiológica del año, que abarcó del 1 al 7 de enero, resulta que ya reanudaron el proceso de vacunación contra ese virus, pero con una nueva vacuna poco conocida, como es la cubana llamada Abdala. ¡Qué tal!

Al ser un biológico con nombre de tipo árabe, del que no se ha informado mucho, por lo que sólo se sabe que podrá utilizarse en adultos mayores de 18 años de edad como primera dosis, o refuerzo, el cual desde ayer empezó a estar disponible en las unidades médicas del sector salud, en un horario de 08:00 a 14:30 horas, de lunes a domingo, y es por lo que al respecto existe una desconfinza, de ahí que la estén desairando. ¡Palos!

Aun y cuando los de la Secretaría de Salud aseguran, juran y perjuran, que según esto se trata de un inmunizante que será seguro, por el 28 de diciembre de 2021 haber sido precalificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y autorizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para que se proceda a su aplicación entre la población mayor de edad. ¿Será?

Luego entonces para los que no se han aplicado ninguna dosis contra esa enfermedad, después de la primera se les pone la segunda a los 28 días, y la tercera en ese mismo lapso de tiempo; y según esto con una efectividad del 92.28% en la prevención sintomática; y del 98.1% en lo que es para prevenir la sintomatología severa; y el 94.1% en lo que ya es la cuestión preventiva que tiene que ve con la mortandad. ¡Eso dicen!

Más menos así está la orientación en general que están dando contra la Abdala, como es el que también se puede combinar con otras vacunas, pero sin que hasta ahora el secretario de Salud estatal, José Luis Alomía Zegarra, haya salido a avalarla, o cuando menos a dar mayores detalles, después de los asgunes que de por sí ya hay, por tan solo estar precalificada, lo que como quiera que sea, pero ya mete dudas. ¡Mínimo!

Una de cal para el Coves…A partir del logro alcanzado, al que vaya que hay que abonarle una de cal por las que van de arena, es al director de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves), Marco Antonio Gallardo, por como a través del convenio “Aliados por la Vivienda” ya han recuperado 60 casas que estaban deshabitadas y que habían sido adquiridas por sus dueños vía el “Pichonavit”. ¡Así el dato!

Tan ya es toda una realidad ese programa impulsado por Gallardo Galaz y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que lo que es semanas atrá el gobernador Alfonso Durazo Montaño ya le entregó las llaves de esos inmuebles rescatados y rehabilitados a medio centenar de personas que cumplieron con los requisitos para ser beneficiarios de las mismas, vía los créditos que otorga el Coves.

Casi por nada es que pian pianito, y sin hacer mucho ruido, pero lo que es el también conocido como “El Tony” Gallardo, sí que está haciendo la diferencia en ese ámbito, y además resaltando el que: “No solamente son esas 50 familias que se van a ver beneficiadas con estas viviendas, sino el entorno en la que se encontraban esas viviendas porque eran viviendas que se encontraban abandonadas”. ¿Cómo ven?

Por lo que fue algo así como una muestra, al adelantar que el resto de los 10 “cantones” que faltan los rehabilitarán en lo que es el inicio del 2023 que ya está en curso, más las que se vayan acumulando, para igualmente asignarlas a quienes califiquen en ese modelo con el que están promoviendo el tener un techo donde vivir con el máximo de faciliades crediticias, mismas que no se encuentran en ningún lado. ¡Órale!

Si se toma en cuenta que la intención no es la de hacer negocio, sino el combatir el rezago que hay en rubro, con lo que de paso le están haciendo la chamba al gris delegado del Infonavit, Vladimir Barbosa Vásquez.

Quita priveligio$ Telmex…Los que derivado de la crisis económica, sí que están dejando de ser trabajadores privilegiado$, y muy chipiloneados, son los que laboran en Teléfonos de México (Telmex), y una prueba de ello es que ahora están llegando al punto de manifestarse para que no les quiten las prestaciones de las jubilaciones a los empleados que se pensionarán a partir del presente 2023. ¡De ese vuelo!

No en balde es que empezaron la semana haciendo una protesta ante las oficinas de esa empresa, ubicadas en pleno Centro de Hermosillo, en la esquina de las calles Morelia y Garmendia, encabezada por la secretaría de Jubilados del Comité Local del Sindicato de Telefónica de la República Mexicana, Francisca Ortes, porque antes se jubilaban a los 48 años de edad, mientras que los varones a los 50 años, con el 100% de su sueldo.

Sin embrago en el 2019 esa compañía del ricachón Carlos Slim modificó la cláusula 149 del Contrato Colectivo de Trabajo aumentando esas jubiladas a los 65 años de edad para el personal de ambos sexos, a la par de que se redujo el monto de la pensión hasta el 70% del salario, pero lo raro es que antes no hubieran dicho nada, y que hasta ahora les esté dando por protestar, al parecer por los agregados que les cancelaron.

Ya que a decir de Ortes Bojórquez: “Están quitando todas las prestaciones, están dejando el puro salario, el puro salario”, y es por lo que advirtiera que ya están planeando más movilizaciones en otros Estados del País, para que la plantilla sindicalizada de Telmex se jubile dignamente, de ahí que la idea sea el que no les apliquen esa modificación, que a como están las cosas de austeras, se ve por demás “cañón”. ¡Es la impresión!

Aunque a la par lo que también resulta por demás extraño, es que el sempiterno cabecilla sindical de ese emporio telefonista, como es Francisco Hernández Juárez, no se haya pronunciado al respecto, porque en todo caso es al que le correspondería estar “pegando de gritos”, pero lo que es hasta ahora, simplemente “ha hecho chitón”, al no asumir una postura contra esa supuesta quita de beneficios que ya tenían. ¿Qué no?

