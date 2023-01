Exhiben a titular de Salud

Al alza quejas contra CFE

Buscan crear más juzgados

¡¡Habrá Van´s y camiones!!

Exhiben a titular de Salud…Y a los que está más que claro que no les han llegado los beneficios de los tan cacaraqueados planes de justicia federales que han anunciado para apoyar a las etnias es a los guarijíos y un mal síntoma de ello es que ahora llegaran al grado de tomar las instalaciones del Centro de Salud Urbano de la comunidad de San Bernardo, municipio de Álamos. ¡De ese pelo!

Toda vez que los integrantes de ese grupo étnico serrano están protestando por la falta de medicamentos, doctores y hasta actos discriminativos por parte del personal, y es por lo que advierten que mantendrán esa manifestación hasta no ser atendidos por los de la Secretaría de Salud del Estado, donde está el rebasado de José Luis Alomía Zegarra, y además siempre y cuando reciban una respuesta positiva. ¡Pácatelas!

Y en lo que no es una rebelión étnica cualquiera, porque con pancartas en mano a la misma se sumaron José Romero Enríquez, en su calidad de gobernador tradicional indigena de San José; Guadalupe Rodríguez Enríquez, de la Colonia Mascorawe, y de Los Jacales, Aniceto Enríquez Macarlo, por lo que así está el frente que formaron para demandar una mejor atención médica, derivado de lo olvidado que los tienen. ¡Tómala!

Porque entre otras cosas exigen el cambio inmediato de los actuales trabajadores de esa institución que está en esa zona, por como los discriminan o los hacen menos; y “Asimismo, queremos que se terminen esas malas prácticas de cobrar el servicio, el cual se nos garantiza en el artículo 4to. de nuestra Constitución Mexicana”, por lo que así están las peticiones de todo tipo que están haciendo públicas. ¡Ni más ni menos!

Por cierto que en ese punto de la cobranza sí que tienen sobrada razón, y hasta más, por de a cómo sin decir agua va, lo que es Alomía Zegarra y compañía llegaron cobrando por lo que antes no tenía costo, lo que resulta una soberana incongruencia, si se toma en cuenta que por otro lado manejan que la mayoría de los servicios serán gratuitos, por lo que así está el doble discurso que han venido manejando. ¡De ese tamaño!

Pues de acuerdo las quejas ciudadanas que han aflorado, resulta que hoy en día hasta por la simple expedición de una constancia cobran una lana, aun y cuando es una insaludable instancia en la que atiendan a la población abierta, o que es la que “está más amolada” por no contar con ninguna otra cobertura como la del IMSS, Issste, o Isssteson, pero con todo y eso así les están “cargando la mano” de esa manera. ¿Cómo ven?

Y por lo que se ve los guarijíos no están siendo la excepción, en cuanto a esa leonina política recaudatoria que ha implementado José Luis, al no estarse salvando de que también les hayan encarecido esa prestación que tiene que ver con el buscar el alivio a su salud, a pesar de ser de las tribus más empobrecidas, incluso peor que los mismos yaquis y seris, y más porque aun no han visto llegar el tan prometido respaldo federal. ¡Ajá!

Es por eso que en el ínter mínimo están reclamando que les regularicen la forma en que los atienden en el citado módulo que opera en la municipalidad también conocida como Ciudad de los Portales, en lo que continúan a la espera de que les haga justicia la revolución, o más bien la Federación, porque lo que son Alomía y sus huestes, simplmente no han actuado en consecuencia, y es por eso de esa exhibida. ¡Zaz!

Al alza quejas contra CFE…Para los que dudaban que la famosa “cue$ta de enero” estará por demás empinada y hasta extendida, ahí tiene lo advertido por el líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado, de que esperan que aumenten las atenciones tocante a lo de la energía eléctrica, ya que en la presente semana llegará el recibo correspondiente al último bimestre del 2022. ¡De ese vuelo!

De echo Peinado Luna ventiló que los primeros días del presente mes de enero han sido más activos que los últimos de diciembre pasado, en lo relacionado con los altos cobros que les han llegado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ante lo que prevén que se disparen hasta un 100%, eso porque hoy en día el rango de subsidio es de 400 kilowatt y rebasarlo representará altas facturaciones por la disparidad del precio.

Al Ignacio resaltar que: “Va a continuar en mi perspectiva la afluencia de usuarios en este tema y seguimos haciendo la recomendación a cuidar la energía, ya que estamos en la tarifa de invierno qué es más cara, recordar que un ajuste como cada año al índice inflacionario en el tema de CFE significa que, aunque sean centavos en cada kilowatt, cuando hay mayor demanda de energía se convierten en pesos”. ¡A ese grado!

Eso al remarcar que las mayorías deben de estar conscientes de los aparatos que consumen más energía como regaderas eléctricas, lavadoras, secadoras, y todos aquellos que funcionan a base de resistencia y que generan más gasto “de luz”, y que es algo que se refleja más en la presente temporada invernal, por ser menor la subsidiada de la “Comisión”, de ahí que por estas fechas se les carga la chamba con esas mediaciones.

Casi por nada es que “El Nacho” Peinado adelantara que en los próximos días acudirán ante el Gobierno el Estado para retomar la lucha referente a las gestiones para que amplíen lo de las subsidiadas de abril a noviembre, en virtud de que las justificaciones son obvias, por las altas temperaturas que se registran a partir de abril, y que concluyen casi en la cercanía con la época decembrina, por lo que esa la consigna que tienen.

Buscan crear más juzgados…Quien sí que que terminó y empezó el año ideando el cómo resolver el déficit que hay de juzgados orales en los diferentes municipios, para lo que es la atención especializada en materia de lo mercantil, es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael Acuña Griego, porque al respecto ha seguido buscándole la cuadratura al círculo. ¡Así el dato!

Ya que en base a lo anticipado por Acuña Griego, para el presente 2023 cuando menos proyectan la construcción de una media docena de esas sedes de enjuiciamiento, porque a raíz de la entrada en vigor de la reforma constitucional que obliga a tramitar vía oral todos los juicios mercantiles, desde finales de 2021 esas áreas de Sonora se han visto saturadas por la falta de salas especializados para desahogar esos asuntos. ¡Órale!

No en balde es que el también magistrado destacara que: “Estamos viendo la posibilidad de crear otros espacios para sacar los asuntos mercantiles porque están llenos ahí los juzgados, ya no hay lugar dónde celebrar las audiencias, sí se están celebrando, pero están muy amontonados, entonces necesitamos un poquito más de espacio”, por lo que así está uno de los retos prioritarios que tienen por delante. ¡Qué tal!

Sin embargo y para ejemplificar la urgencia de esa necesidad que enfrentan hoy en día, lo que es el máximo funcionario del Poder Judicial resaltó que tan solo en Hermosillo en la actualidad hay cuatro de esos inmuebles en los que se juzga oralmente ese mencionado rubro, cuando para brindar un servicio óptimo se requiere de al menos otro número similar, y es por lo que ya están programando ampliar esa cobertura.

Ciertamente que desde el arribo de Acuña a ese cargo han operado bajo presión, a partir de que también le ha tocado lo que ha sido la transición al Nuevo Sistema de Justicia Laboral, que igualmente ha sido “otro cantar”, como dice el dicho, por la forma en que han tenido que implementar un proceso de adaptación para poder aterrizarlo, porque ahora también tendrán que juzgar los litigios entre patrones y trabajadores. ¡Mínimo!

¡¡Habrá Van´s y camiones!!…Y la que como medida de emergencia no es mala idea, es la que acaban de anunciar, de que ahora usarán unidades tipo van para el transporte urbano, a fin de reforzar la estrategia de movilidad en las zonas prioritarias, como las ciudades de mediana población, así como en la periferia de Hermosillo, eso en lo que no hay de los camiones normales en el mercado para comprarlos. ¡Eso dicen!

Por lo que así está esa buena nueva que destapara el gobernador, Alfonso Durazo, al manejar que podrían adquirir entre 125 y 130 unidades de esas características, con un presupuesto de $100 millones de pesos, con lo que pretenden hacerle frente las presiones por la carencia de ruleteros que hay hoy en día, pero sin dejar de lado que con eso no se resolvería de fondo ni a largo plazo esa problemática, sino sólo en lo inmediato.

Y es que por más que quieran “vender” esa idea, pero ciertamente son unas camionetas que por más funcionales y equipadas que sean, nunca se compararán a los autobuses convencionales, y que es por lo que años atrás desaparecieran los que se conocían como “Los Peseros” -qué moderno-, que eran una especie de microbuses, pero que no tenían la misma capacidad de transportación, además de ser muy incómodos.

No obstante y para salir del paso, al no haber vehículos de mayor tamaño, es por lo que “estarán echando mano” de esas van´s, con el fin de beneficiar a localidades como las de Agua Prieta, Cananea, Magdalena, Huatabampo, Etchojoa, entre otras, pero aclarando Durazo Montaño que: “Obviamente, vamos a continuar creciendo la flota de camiones, eso es imprescindible”, pero por ahora se ha dificultado su adquisición.

O séase que así estarían regresando en el tiempo en cuestión transporteril, y también como consecuencia de la pandemia de Covid-19, porque al frenarse la fabricación de dicho camionerío, ahora estarían recurriendo a esa modalidad, y con todo y el equipo necesario, ya que contarán con tecnología para la lectura de tarjetas y cámaras de seguridad, por lo que así estarán de adaptadas para el traslado de pasajeros. ¡Ese es el plan!

Correo electrónico: [email protected]