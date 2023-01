+ Ponen en jaque a penales

Ponen en jaque a penales…Una vez más se evidenció la vulnerabilidad en la que están los penales estatales, como lo exhibe el que con la mayor facilidad del mundo un reo del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Agua Prieta burló la “vigilancia” carcelaria para salirse de su celda y treparse en una de las torres desde las que se supone que “echan mucho ojo”, para terminar lanzándose al vacío y resultar herido. ¡Zaz!

Sin embargo y a la clásica resulta y resalta que ahora salen con que no saben cómo el preso evadió a los guardias y logró ascender hasta esa parte desde la que dizque vigilan, donde un tal José Luis, alias “El Güero”, que está sujeto a proceso por el delito de robo, permaneció en estado de agitación durante más de tres horas, en las que familiares y autoridades dialogaron con él intentando convencerlo de que descendiera.

Porque así estuvo la exhibida que “le pegaron” al coordinador de los Ceresos en el Estado, Nicollino Guiseppe Mariano Cangiamilla Enríquez, y quien por cierto ni una explicación dio al respecto, lo que es de entenderse, si se toma en cuenta que no tiene cara para tratar de explicar lo que es inexplicable, como es que un interno los haya puesto en entredicho de esa manera, al escalar en las propias narices de los custodios.

Toda vez que de esa forma un simple ratero puso en jaque a Cangiamilla Enríquez y sus malas compañías, por lo que ya se imaginarán que más no podrán hacer delincuentes de la alta escuela, o de esos que están encerrados por estar relacionados con el crimen organizado, eso después de los videos que circularan en las redes sociales, donde se ve al sujeto que se lanza dando un brinco acrobático y cayendo de forma impactante.

Ya que después de esa “quemada” que les dieron y por más que “le hicieron la lucha” para que el presidiario bajara, simplemente no lo hicieron entrar en razón, a pesar de que a la “Peni” llegaron elementos de distintas corporaciones policiacas y de auxilio, entre ellos Bomberos, quienes colocaron escaleras para facilitarle el descenso; aunado a que también arribó su familia, entre ellos su ex pareja, pero ni así. ¡De ese pelo!

Así que en un último intento un agente policíaco alcanzó a subirse por medio de una grúa con canasta del área de Alumbrado Público del Ayuntamiento aguapretense y encañonó al individuo para obligarlo a descender y es cuando optó por “tirarse”, resultando con diferentes lesiones, ya que la altura es de unos 12 metros, y además porque antes de la caída golpeó contra la canastilla. ¡Ni más ni menos!

En lo que es un suceso de aparente intentona de escape que adquiere más relevancia a partir de lo que ultimamente ha estado pasando en otras cárceles del País, como por ejemplo recientemente en Ciudad Juárez, donde a sangre y fuego huyeron treinta convictos, con un saldo de 17 muertos, entre ellos una dedecena de vigilantes, pero al parecer aquí ni así han “puesto sus barbas a remojar”, ni nada que se le parezca. ¡Ñácas!

Y si a eso se le suma el clima de tensión que hay por la reciente detención de Obvidio Guzmán López en Culiacán, para mayores malas señas uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien enfrenta una cadena perpetua en los Estados Unidos, “pos” era como para que Nicollino y sus operadores hubieran actuado en consecuencia en los trece centros carcelarios de la Entidad, pero se demostró que no ha sido así. ¡Vóitelas!

No distingue sexo “Narco”…Si por la víspera se saca el día, el que ya no está distinguiendo sexo es el narcotráfico, por como las ejecuciones de mujeres cada vez son más frecuentes, y para prueba está el que en un mismo día del fin de semana, o el sábado, encontraran los cuerpos de dos féminas en la violenta Obregón, y en uno de ellos hasta un “narcomensaje” le dejaron los sicarios. ¡De ese tamaño!

O séase que a ese grado está llegando ya la narcoviolencia y no sólo en Cajeme, sino igualmente en Guaymas, Empalme, Caborca y San Luis Río Colorado, entre otras inseguras municipalidades que han estado “que arden”, por como incluso ya se han registrado hasta muertes de niños como víctimas colataerales del “Narco”, aunque algunas ni tanto, por en varios casos ser familiares de los “tiradores”, o narcos urbanos. ¡Palos!

Aun así y al margen de que en estos tiempos ya se haya roto aquel pacto no escrito que antes había y que decía que con las familias no se metían, en el caso de las citadas damas asesinadas todo hace indicar que es por estar relacionadas con la “maña”, como lo denota el que una de ellas presentaba signos de violencia y es a la que le colocaron una nota, en un predio ubicado en la Central de Abastos de la colonia Miravalle.

Mientras que a la otra víctima la hallaron flotando en el interior de las aguas del Canal Alto, a la altura de la comunidad de Las Areneras, lo que habla de que la mafia ya no se está deteniendo ante nada, o con quienes se involucran en esa actividad que es letal por necesidad, por ser la vida lo que al final terminan perdiendo, como ahora está sucediendo con muchas de las integrantes del también llamado ex sexo débil. ¡Tómala!

Pero lo que es el delegado o desligado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, ¡bien gracias!, porque ni ha reparado en esa cuestión del como las adelitas están más expuestas en caer en esa “mañosada”, y ya no sólo por “buchonas”, o ser las novias de los capos, sino ahora también por tomar parte, y que es por lo que amteritaría una estadística al respecto, para ver la incidencia que hay.

Sin cambio horario escolar…Y de acuerdo a lo adelantado por el secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, todo hace indicar que no habrá cambio en el horario de entrada y salida para lo que hoy será el reinicio de las clases después de las “vagaciones” decembrina, por lo del frente frío 22 que desde ayer estaría ingresando a Sonora, provocando lluvias y temperaturas bajo cero. ¡Órale!

Eso contrario a lo que había anticipado el titular de la Unidad de Protección Civil estatal, Juan González Alvarado, de que estaban analizando con los de la SEC que el alumnado de Eduación Básica pudiera entrar más tarde a las aulas, derivado de las heladas que se pronostican, y no de las que ustedes están mal pensando, sino de esas que dejan titiritando, para no exponer a los niños a sufrir enfermedades respiratorias. ¿Cómo ven?

No obstante y a pesar de esos nubarrones climáticos que se presagian, para Aarón Aurelio no pasa nada, tan es así que ni siquiera mencionara la posibilidad de alterar los ingresos a los centros escolares de Preescolar, Primaria y Secundaria, a los que volverán más de 500 mil estudiantes y más de 25 millones en la República Mexicana, para concluir el calendario escolar 2023-2024 que oficialmente terminará el 28 de julio. ¡Mínimo!

Por el contrario Grageda Bustamante está dando por descontado que éste “San Lunes” habrá un retorno ordenado y tranquilo a las activiades escolares, y según esto con altos niveles de asistencia, eso por encima del frío que estará haciendo, porque nomás para Hermosillo durante la mañana de hoy se vaticinan 8 grados, en tanto que en otros municipios del la zona Norte y serrana, mínimo el termómetro marcará los -5. ¡Glúp!

Luego entonces así está el plan, a menos que pudieran reconsiderar de última hora, que no se creía que fuera el caso, porque lo que es González Alvarado ya no había vuelto a decir ni media palabra al respecto, ante lo que se concluye que en los mismo términos de siempre estaría volviendo a la realidad la comunidad escolar, aunque lo que son los docentes ya están en las escuelas desde el pasado martes, para preparar todo. ¡Qué tal!

Aunque donde sí podría haber una alteración éste día es por rumbos de Cananea, a partir de la advertecia que ayer hicieran los mineros de la Sección 65, quienes estaban convocando de manera urgente a sus agremiados para una vez más tomar la carretera federal dos para protestar contra la Federación por el incumplimiento de los acuerdos pactados para que le dieran respuesta a sus eternas demandas. ¡Así estaría ese movimiento!

¡“Se queda corto” regidor!…El que no hizo valedero aquello de que, ¡todo$ coludo$, o todo$ rabone$!, es el regidor priísta Jorge Villaescusa, en su “calidad” de representante de la Comisión de Hacienda del Cabildo de Hermosillo, porque aunque es positivo que los estacionamientos públicos ahora cumplirán con nuevos requerimientos a partir de éste año, el meollo del asunto es que no incluyeron los parquímetro$. ¡Ups!

Y es que de acuerdo a lo aprobado en una de las últimas sesiones de los ediles, a los concesionarios de esos parqueaderos ahora los obligarán a contar con seguro para los usuarios y condiciones de infraestructura mínima para brindar el servicio, así como otras normatividades para tener un control de esos espacios en los que cobran por estacionar los carros, pero sin que se responsabilicen de lo que pueda pasarles. ¡Pácatelas!

Casi por nada lo primero que le echaron en cara a Villaescusa Aguayo, es que si en ese adecuado reglamento municipal que entraría en vigor desde el pasado 1 de enero, una vez que fuera publicado en el Boletín Oficial, también están contempladas las millonarias cobranzas que hacen por ese concepto los del Patronato Pro Obras del Centro que regentea Miguel Ángel Figueroa Gallegos, alías “El Mágalito”. ¡Así la preferencia!

Pues para el caso están “píor” que los lugares en los que se exhiben letreros en los que se lee: “No nos hacemos responsables en caso de robo, o incendio”, ya que a parte de que Figueroa Gallegos y compañía no entregan comprobante por el pago que les hacen en el parquímetro, de pilón todavía les dan facultades para multar a los que se estacionan y no le colocan monedas a esos sistemas con los que e$quilman. ¿Qué no?

Con todo y eso lo que es el “rugidor” en mención, o Jorge, simplemente guardó un cómplice silencio, tal vez porque el Ayuntamiento ya está en vías de tener sus propios parquímetros digitales, de ahí que no se vale.

