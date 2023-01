Ahora sí hubo “Culiacanazo”

Tuvo lugar un “Jueves Rojo”

Hasta a los marines ya matan

Dudas sobre ciclista arrollado

Ahora sí hubo “Culiacanazo”…Y como en política no hay casualidades, es por lo que hace ruido que a cuatro días de la llegada de Joe Biden a México, para participar en la Cumbre de las Américas el próximo lunes, sorpresivamente ayer hayan detenido en Culiacán a Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y por quien el gobierno gringo ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares. ¡Zaz!

Por lo que ahora sí que cabe aquello de que ¡piensa mal y acertarás!, si se parte del como los gabachos a últimas fechas habían estado presionando a las autoridades mexicanas encabezadas por el “Prejidente”, Manuel López Obrador, por la política de relajación que había contra el “Narco”, y más porque en el tiempo reciente han estado invadiendo los Estados Unidos con la nueva droga sintética llamada fentanilo. ¡Tómala!

Y es que a poco más de tres años del llamado “Culiacanazo”, cuando en octubre del 2019 también detuvieran a Guzmán López, apodado “El Ratón”, pero que a las horas lo liberaron por la reacción que tuvo su clan criminal de “Los Chapitos”, como se le conoce a los hijos de Guzmán Loera, que está preso en Gringolandia, ahora de la noche a la mañana implementaron un peliculezco operativo para recapturarlo. ¡De ese pelo!

Eso porque desde entonces todo mundo sabía Ovidio se seguía paseando como Juan por su casa por esa zona, por ser la sede del Cartel de Sinaloa que encabezan desde el encarcelamiento de su padre, a quien sentenciaron a cadena perpetúa, y es por eso de los sospechosísmos que hay, de que hasta ahora les diera por volverlo a apresar, mediante una operación militar que estuvo como de película y lo que le sigue. ¡Eso dicen!

Pues a diferencia de la vez anterior, en esta ocasión a los de ese grupo criminal no les alcanzó para liberar a su cabecilla, después de que en las primeras horas del día fuera sorprendido en la comunidad de Jesús María, porque por más que sembraran el terror en la Capital sinaloense con narcobloqueos, incendios y balaceras que se extendieron a las principales ciudades, ni así evitaron que lo trasladaran a la Ciudad de México. ¡Ñácas!

De tal dimensión fue la revuelta por la detención del “Ratón” Guzmán, que prácticamente sitiaron la vecina Entidad, al punto que se paralizaron todas las actividades por seguridad de la población, al suspenderse los centros escolares y laborales, así como el accionar del aeropuerto y las líneas de autobuses, por lo que es durante el jueves prácticamente no hubo acceso ni por tierra ni por aire, salvo para la milicia. ¡Pácatelas!

Toda vez que ante esos terroríficos hechos, sobre lo que en un primer momento no se sabía a que se debían, las instancias oficiales convocaron a la ciudadanía a no salir de sus casas, y por el contrario el llamado era a quedarse resguardadas, por como los aliados del detenido capo estaban interceptando a todos aquellos a los que se encontraban en las calles, para mínimamente despojarlos de sus vehículos. ¿Cómo ven?

O séase que así tuvo lugar esa enésima medición de fuerzas, en la que esta vez la Federación tuvo ventaja, por realizarse en la madrugada, y es por lo que no hubo muchos ciudadanos expuestos, por lo que Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Joaquín no pudieron rescatar a su carnal de 32 años de dad, al no impedir el que ayer mismo ya se encontrara en las instalaciones del Campo Militar No 1 de guachilandia. ¡Palos!

Y derivado de esos enfrentamientos entre más de 900 militares con integrantes del narcotráfico, habría que ver los efectos colaterales que pudieran tener para Sonora, por aquello del llamado “Efecto Cucaracha”, que es cuando empiezan a brincarse para los Estados colindantes buscando ponerse a salvo, y es por lo que manejan que la Mesa de Seguridad sonorense ya había mandado a reforzar la seguridad. ¡Mínimo!

Tuvo lugar un “Jueves Rojo”…En lo que vaya que sí que fue un “Juebebes Rojo” para la República Mexicana, también trascendió lo de la muerte de Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alías “El Neto”, el líder de Los Mexicles, quien el domingo 1 de enero se fugó del Cereso No 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, con un saldo de 17 muertos, 13 heridos y una treintena de reos evadidos. ¡Vóitelas!

Ya que a cuatro días de haberse escapado de la mencionada cárcel estatal, con lo que se evidenció a la gobernadora panista, María Eugenia Campos Galván, lo que es Piñón de la Cruz murió durante una tracatera con elementos de diversas corporaciones policiacas, el cual ocurrió en las inmediaciones de las calles Toltecas y Tzetzales, en la colonia Aztecas, como parte de las acciones de búsqueda de los prófugos. ¡Qué tal!

Porque de acuerdo a lo trascendido, la captura y el deceso del “Neto” Piñón se registró después de un intercambio de disparos en un domicilio del que huyó en un vehículo que terminó impactado en una gasolinera, y desde ahí continuó abriendo fuego contra los agentes, para terminar herido de gravedad y fallecer cuando después era trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte. ¡Así el dato!

De esa letal forma terminó la carrera delictiva del operador de Los Mexicles, a los que relacionan con el Cartel de Caborca, y quien a los 18 años de edad en el 2009 ingresara a ese penal acusado de secuestros y homicidios, por los que recibió una sentencia de 224 años, pero que por corruptelas no fuera enviado a una prisión de máxima seguridad, aun y cuando era un perfil de alta peligrosidad, como se evidenció. ¿Qué no?

Por haber llegado al grado de no sólo tener celdas de las llamadas VIP en el citado centro carcelario chihuahuense bajo la responsabilidad de Campos Galván, sino que además en su interior se encontraron armas, drogas, alcohol y hasta una caja fuerte con casi $2 millones de pesos en efectivo, y es por lo que cesaron al director, Alejandro Alvarado Téllez, por lo que a esos extremos llegó la corrupción. ¡Ups!

Hasta a los marines ya matan…A los que sí que salvaron los últimos acontecimientos nacionales, es a los operadores de la “Seguridad” estatal, por no haber tenido tanto eco a ese nivel lo sucedido la noche del miércoles en Guaymas, donde ahora mataron a un marino y dejaron gravemente heridos a otros cuatro, al ser atacados por un comanda armado en los momentos en que tenía lugar una persecución. ¡Órale!

En lo que es oooooootro hecho violento suscitado en ese puerto, cuando los infante de la Secretaría de Marina-Armada de México asignados a la Policía Municipal guaymense atendían el reporte de una balacera en la colonia Centro, por lo que al perseguir a los sicarios, luego de ubicarlos, éstos les lanzaron un artefacto explosivo, tipo de las llamadas granadas, que impactó la patrulla en la que iban tras ellos. ¡De ese vuelo!

Razón por la cual el militar que perdió la vida perdió mientras recibía atención médica en el Hospital Naval es Alexis R.P; mientras que los que quedaron lesionados son Marco Antonio, S.D, quien fue trasladado a Hermosillo; y Reynaldo L.R; Guillermo D.L y Emmanuel, H.H; dos de ellos en condición de extrema gravedad, y con un pronóstico médico por demás reservado, producto de ese atentado. ¡Ni más ni menos!

Es por eso que esté de más el apuntillar con dedo de fuego que en esa comunidad porteña ha seguido la cosa que arde, y no es albur, tal como terminara el 2022, y es que apenas el pasado jueves habían asesinado a ¡9 personas en un solo día!, cuando ahora atentaron contra esos marines que enrolaran como apoyo a la corporación de esa localidad, y uno de los cuales simplemente no vivió para contarlo. ¡De ese tamaño!

Pero para quien dude lo anterior, y del como ya nadie se salva en esa cada vez más violenta municipalidad, ahí tienen que horas antes también una niña de 6 años resultó herida al ser rafagueada una casa en la colonia Popular, en los instantes en que jugaba con otros pequeños, y aunque se le trasladó en una unidad de la Policía Estatal, aún así de inicio lo habían negado los partes oficiales, intentando tapar el sol con un dedo. ¡Ajá!

Dudas sobre ciclista arrollado…El que no deja de estar por demás raro, es el hermetismo con que han manejado el caso Francisco Raúl Pacheco Coronado, el ciclista que fuera arrollado fatalmente el pasado 31 de diciembre, por como le dieron más importancia al hecho de la localización del vehículo, que dizque lo atropelló, y no el que a la par detuvieran al presunto responsable. ¡Así los asegunes que hay!

Lo anterior porque a lo que se enfocaron los del Departamento de Investigación de Accidentes de la Policía de Hermosillo, es a que en la avenida Israel González y Sexta Privada de Perimetral de la colonia Modelo habían ubicado un pick Ford Ranger, color blanco, con placas de Sonora, que es el que sospechan que impactó a Pacheco Coronado en bulevar Enrique Mazón López, casi entronque con la carretera Internacional. ¡Glúp!

Al minimizar el hecho de que al conductor lo arrestaron los policías por no obedecer la orden de parar la unidad en cuestión, y que es por lo que tuvieron que seguirlo por varias calles hasta que se vio obligado a parar la marcha, para ser turnado ante el Agente del Ministerio Público, pero sin que según esto se le retuviera permanentemente, a decir del Alejandro Clavero Martínez, el encargado de la aludida área investigativa.

Aunque lo que contradice la versión de Clavero, es que igual aflorara que el personal pericial de la fiscalía estatal realizó las indagatorias correspondientes y determinaron la responsabilidad del arrestado, porque el estado de daños que presentaba el pocapito coincidía con las descripciones de los oficiales policíacos, tales como el golpe en el cristal frontal del lado del copiloto, y abolladuras en la carrocería.

No obstante el mello de ese asunto es el de que ni así han revelado la identidad del presunto cafre que supuestamente ya tienen a buen resguardo, a fin de fincarle responsabilidades por haber chocado y dejado tirado muerto a quien también fungía como Jefe de Enfermeros del Hospital Chávez del Isssteson y en Terapia Intensiva en la Clínica 14 del IMSS, por lo que así está el misterio al respecto. ¡A ese grado!

Correo electrónico: [email protected]