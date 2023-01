Siguen los ataques caninos

Mínima baja de asesinados

Que hallan pick up de cafre

Continúa dando luz “Presi”

Siguen los ataques caninos…Y una vez más se demostró que de los perros callejeros nadie se atiende de ellos, y para prueba está el enésimo ataque del que ahora fuera objeto un pequeño de 3 años en Obregón, Sanjí André, luego de que uno de esos canes ingresara a la sala de su casa mientras jugaba y lo agrediera desfigurándole la cara, por lo que ahora tendrá que ser sometido a cirugías para reconstruirle el rostro. ¡Ups!

Así estuvo ese suceso que está de no creerse y es por eso que conmocionara a los obregonenses y sonorenses en general, por como un sabueso de esos le cambió la vida al indefenso niño en mención, al haberlo sorprendido y mordido el pasado sábado 31 de enero, y que por pertenecer a una familia que “vive al día”, es que su madre su madre está solicitando la ayuda de la comunidad para sus atención médica. ¡De ese pelo!

Y es que en el Hospital General no cuentan con el especialista que su hijo requiere para las intervenciones quirúrgicas que le practicarán, por ser de tipo maxilofacial, al sufrir varias heridas en su área facial y una fractura en la misma, y es por lo que permanece hospitalizado con un cuadro muy delicado y de pronóstico reservado, derivado de la infinidad de graves mordeduras que recibiera. ¡Así la gravedad!

De tal impacto a sido esa agresión canina ocurrida en la víspera del Año Nuevo, que incluso el gobernador Alfonso Durazo Montaño ya abordó el caso, al manejar que por medio de la Secretaría de Salud ya se abocaron para apoyar hospitalariamente al infante lesionado, eso con la intención de lograr su recuperación, que sí que está en veremos, por las condiciones en que quedara, aunque hasta ayer lo reportaban estable.

Al ser lamentable y comentado hecho que vuelve a poner de manifiesto el peligro que significa ese perrerío sin dueño que anda suelto, además de los que tienen amo, pero a quienes igual les vale el que estén sueltos en la calle representando un riego para los ciudadanos, como lo exhibe que el que atacó al chiquillo, si bien fue capturado por la Policía, pero murió ahorcado en el trayecto al Centro Antirrábico al intentar huir.

En lo que es un reflejo de lo fiero que era el citado animal, que a los mismos agentes quiso agredir al momento de ser neutralizado, y es que dan cuenta que ya tenía el antecedente de haber atacado a otras personas, y hasta los de su misma especie, de ahí que sospechan que era de los llamados de pelea, pero ni así atendieron los reportes para que se lo llevara “la perrera”, de esa que ya ni existe, al menos en la “Capirucha”.

Pero mientras esas tragedias continúan ocurriendo, lo que son las organizaciones defensoras de animales no hacen nada por evitarlo, y por el contrario las siguen propiciando, al únicamente dedicarse a defender a ese “caón” animalero, como dice el anuncio de la TV, pero sin prevenir ni mucho menos atender esa clase de consecuencias que provocan, por hoy en día darles más derechos que ni a las personas. ¡Tómala!

Y para quien dude de lo anterior ahí tienen que la hoy directora de Protección y Bienestar Animal del gobierno estatal, Carolina Araiza Sánchez, y antes promotora de la organización Pata de Perro, se preocupó más por los perros extraviados en Hermosillo por el uso de pirotecnia en el fin de año, que por como un chucho atentó contra Sanjí André, porque era hora de que no se había pronunciado al respecto. ¡Zaz!

Mínima baja de asesinados…La que vaya que está por demás engañosa, es la baja de homicidios dolosos en Sonora durante el 2022, porque aunque hubo una reducción del 10% en el número de asesinatos, en comparación con los mil 930 del 2021, al finalizar con mil 739 víctimas, aun así es un delito que registró un alza alarmante en las regiones Centro y Noroeste del Estado, e imperando los de alto impacto. ¡Palos!

Tan es así que la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Claudia Indira Conteras, reconoció que en Guaymas se presentó un aumento del 52%, al pasar de 177 a 269 homicidios; mientras que en San Luis Río Colorado subió un 41%, con 62 asesinados más; en tanto que en Caborca se dispararon en un 25%, por lo que así ha estado esa escalada de violencia. ¡Ni más ni menos!

Aunado a que Conteras Córdova advirtiera y apuntillara que: “En Guaymas sí advertimos un incremento del 52% pero, además, haciendo el análisis de mes con mes observamos también el mes de diciembre con un repunte muy significativo, con un máximo histórico respecto a los meses anteriores. Lo cual, obviamente, estamos trabajando en el análisis de las causas y los factores que influyeron”. ¡De ese tamaño!

O séase que es una escalada violenta ante la que no puede taparse el sol con un dedo, de lo que se deduce que la disminución mínima pudo haberse originado porque lo que es en Obregón y Empalme bajaron esas mataderas, en un 17.1% y 2.4%, respectivamente, por lo que el entorno violento cajemense pareciera estarse cambiando a la frontera sanluisina, que anteriormente había estado medio tranquila. ¡A ese grado!

Más menos así está ese saldo con claro oscuros que presentara Claudia Indira, y que no está como para echar las campanas a vuelo, sino todo lo contrario, por como las ejecuciones con todo el sello del “Narco” se han estado extendiendo por todos lados, al ya no solamente estar focalizadas en las zonas del yaqui y caborquense, de ahí que los vaticinios no sean nada alentadores. ¡Así la mala percepción que hay!

Que hallan pick up de cafre…A los que están en vías de apuntarles una buena, es a los del Departamento de Investigación de Accidentes de la Policía hermosillense, en caso de corroborarse el dato que ayer trascendiera, referente a que en la colonia Modelo encontraron un carro que pudiera ser en el que atropellaron y mataron al ciclista, Francisco Raúl Pacheco Coronado, la tarde noche del 31 de diciembre.

Al aflorar que es un vehículo pick Ford, color blanco, con placas de Sonora, que en la mañana fuera hallado en la avenida Israel González y Sexta Privada de Perimetral, el cual presentaba un impacto en el vidrio frontal por el lado del copiloto y una achatadura en la carrocería, y es por lo que intuyen que pudo haber participado en ese choque suscitado en bulevar Enrique Mazón López, casi entronque con la carretera de Cuatro Carriles.

Pues uno de los investigadores de esa área policial, como es Alejandro Clavero Martínez, ya había adelantado que existían indicios de que la unidad que arrolló a la víctima para dejarla sin vida y huir de la escena, era de color blanco, y que además pudiera tener dañada la fascia delantera del lado derecho, así como el cristal delantero, por la magnitud de la colisión, como las que se le visualizan al vehículo encontrado. ¿Cómo ven?

Es por eso que estaban a la espera de que hicieran los respectivos peritajes para confirmar si era el auto que acabó con la existencia de quien era el director de Enfermería del “Hospital Chávez” del Isssteson, así como Jefe de Terapia Intensiva en la Clínica 14 del IMSS, además de Secretario de Trabajo y Conflictos del sindicato del Suisssteson, y es por lo que causará consternación su trágico deceso en el sector médico. ¡Órale!

Por lo que de verificarse que es la unidad motriz implicada en esa muerte, sí que se le estaría haciendo justicia rápida y expedita a la esposa de Pacheco Coronado, quien contaba con 40 años de edad, como es Carla Karina Maytorena Salazar, quien ya ha demandado que se ubique y proceda contra el responsable, a quien aclaró que le habría otorgado el perdón, de no haberse dado a la fuga, dejando a cuatro hijos en la orfandad. ¡Qué tal!

Continúa dando luz “Presi”…Quien sí que sigue “dando luz” en su intención de que Hermosillo pase de ser de la Ciudad del Sol, a la ciudad solar, es el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, y para evidencia está el que ahora colocaran una veintena de paneles de alta potencia con los que desde ya empezarán a iluminar un tramo del transitado bulevar José María Morelos. ¡De ese vuelo!

En esos términos está la innovación que ha continuado promoviendo Astiazarán Gutiérrez, a través de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático, por esa vialidad ser la primera de esta Capital que se abastece de electricidad generada por ese sistema fotovoltaico, lo que han complementado con otros usos de energías limpias, como es el caso de la colocación de luminarias solares que igualmente han instalado.

Así estará esa nueva conexión a ese sistema solar, que estará enlazada con la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y al circuito de alumbrado de esa vía del Morelos, entre el bulevar Progreso y la calle Villa Palermo, con el que abastecerán a 32 luminarias con que cuenta esa área; con un ahorro de $76 mil 400 pesos por año; y de paso dejarán de emitir al aire 11 mil 507 kilogramos de dióxido de carbono.

Porque con esos 20 paneles de 505 watts cada uno, para generar una capacidad de 10.1 kilowatt, se tendrá un impacto positivo no sólo en lo económico, por lo que se estarán ahorrando, sino también en lo que tiene que ver con el medio ambiente, por la reducción de la contaminación que eso implicará, y es por lo que al “Toño” Astiazarán ya se le ve como un visionario en esa materia de las energías renovables. ¡Así el dato!

Ante lo que está de más el apuntar que es real e integral el plan que se trae el “Presimun” aliancista, de sentar un precedente y ser un antes y una después en ese ámbito, si se toma en cuenta que por otro lado también ha fomentado el uso de los vehículos eléctricos, al ya haber adquirido más de 200 patrullas con ese sistema, además de camiones y carros utilizados para la prestación de los servicios públicos. ¡Mínimo!

