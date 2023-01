¡Exhibe Policía a alcaldesa!

“Avalan” eventos violentos

Anuncia otra visita AMLO

Reconocen atraso en obras

¡Exhibe Policía a alcaldesa!…A la que está visto que le interesó más la fiesta que su chamba, es a la alcaldesa de Arizpe, Alma Isela Medina, porque ni enterada estaba de que le había renunciado su Comisario policiaco, Ramón Laureano Morales, quien dejó el cargo para asumir el mismo puesto, pero en Huásabas, siendo acompañado por los cuatro agentes con los que conformaba la corporación de ese municipio. ¡Zaz!

Pues dan cuenta que Medina Maldonado apenas iba regresando de un viaje de placer, cuando se encontró con la sorpresa de que ya no había Policía Municipal, pero aun así manejó la versión de que los guardianes del orden aún continuaban en acción, para que no se notará que había dejado el trabajo tirado y a sus desrepresentados desprotegidos, y así no se evidenciara lo desconectada que estaba. ¡De ese pelo!

Y tan a Alma Isela la agarraron empachangada y detrás de la puerta con esa renunciada en masa, que era hora que hasta ayer ni la cara había dado para ofrecer una explicación al respecto, al grado de que quien tuvo que salir a medio aclarar el dato, es el mismísimo gobernador, Alfonso Durazo Montaño, quien manejó esa desbandada policial como una supuesta reubicación, pero sin que se dieran mayores detalles al respecto.

Aunque lo cierto es que los sospechosísmos no se han hecho esperar, y no sólo por el hermetismo que ha guardado Medina, sino además por las versiones que circularan el fin de semana a través de las redes sociales, referente a que dichos “polis” más bien habían “salido por piernas” junto con su jefe Morales Loera, dizque recibieron amenazas por parte del crimen organizado, y es lo que según esto los hizo huir en parvada. ¡Glúp!

Sin embargo será el sereno, pero lo único verídico de todo eso es que los elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) son los que tuvieron que entrarle al quite para resguardar la integridad de los pobladores de esa localidad, al trasladarse desde la base localizada en Mazocahui, eso en lo que reemplazan a los encharolados que desertaron, y que por algo debió haber sido, no nomás porque sí. ¿Qué no?

Porque en el ínter la “Presimun” de esa municipalidad bajo presión se ha limitado a reconocer esas salidas que negara en un principio, como lo hiciera oficial por medio de un comunicado que ventilara, al justificar, o inventar que fueron propiciadas por motivos profesionales y personales, cuando por sentido común se sabe que así no se hacen las cosas, como es la de llegar al extremo de que la población se quede sin vigilancia.

No obstante y por más que la exhibida munícipe arizpense trate de componerla en el aire, después de que se tirara a perder durante las fiestas decembrina, los asegunes que hay es de que debe haber un mar de fondo con relación a ese “pisa y corre” en bloque que hicieran los integrantes de esas fuerzas del orden en esa comunidad, por no ser no normal que se manejen de esa manera, o sin que la hayan tomado en cuenta.

Es por eso que habrá que ver las posibles consecuencias que pudiera tener el que los gendarmes estén rompiendo filas y sin que sus superiores, o en este caso la aludida “Presi” den explicaciones, por a nadie convencer las excusas con las que hasta ahora ha salido, en lo que que designan a un nuevo Jefe de jefes, porque capaz y el “Narco” ya los está haciendo correr de las zonas donde les estorban. ¿Será el caso?

“Avalan” eventos violentos…Ahora sí que por algo está la violencia como está en Empalme y no es para menos, porque a pesar de la letal alta incidencia delincuencial que hay en esa ex rielera ciudad, continúan promoviendo actividades que son de las preferidas de la mafia, como son las peleas de gallos, en cuyo marco de unas celebradas el pasado 1 de enero mataron a un “empresario” dedicado a ese giro. ¡Pácatelas!

Por lo que así de trágico empezó el Año Nuevo por esos lares, después de que la madrugada del pasado domingo se registrara un ataque armado en un gimnasio donde se desarrollaban esas competencias, y por cierto a escasos metros de Palacio Municipal, presidido por Luis Fuentes Aguilar, donde ultimaron a un tal Manuel, que también se dedicaba a la organización de bailes y carreras de caballos. ¡Palos!

Eso luego de que la víctima recibiera varios impactos con arma de fuego al momento en que se encontraba en el citado inmueble deportivo, situado sobre la calle Niños Héroes, entre las avenidas Revolución y Reforma, ante lo que concluyen que en esta ocasión no sólo hubo pleito entre dichas aves, sino también entre los humanos, y los cuales ya se han vuelto por demás “tradicionales”, como ese evento de los galleros. ¡Ñácas!

De ahí que el pero radique en el que cómo es posible que continúen autorizando esos permisos municipales para ese tipo de espectáculos que son propicios para que terminen en actos violentos, por la clase de gente que acude a ellos, por lo de menos ser los apostadores que se dan cita, como una vez más se pusiera de manifiesto con esa trágica ejecución que tuviera lugar y que diera mucho de que hablar. ¡Ni más ni menos!

Y más cuando tan sólo unos días atrás en la vecina Guaymas había tenido lugar lo que es un “jueves rojo”, con un saldo de 9 muertos, sumando 12 con otros 3 perpetrados el viernes, pero ni escuchando esas tronaderas se están hincando, después de que las corporaciones y militares de los tres niveles de Gobierno han sido rebasados, y que es por lo que los ciudadanos ya están invocando al “Chapulín Colorado” para que los salve.

Anuncia otra visita AMLO…Con todo y que las visitas presidenciales ya sean vistas como muy normales, por lo constante de las mismas, pero la que ni así deja de ser una buena nueva, es el anuncio que ayer hiciera el “Prejidente” de la Nación, Manuel López Obrador, de que para finales de enero o principios de febrero volverá al Estado, y con lo que sería una agenda maratónica, y no de visita de doctor. ¿Cómo ven?

A tal punto adelanta AMLO que vendría a checar un titipuchal de pendientes, que hasta está dudando el que un fin de semana le vaya a ser suficiente para revisar los proyectos que hay en proceso, entre ellos el referente a la de la modernización del puerto guaymense; así como la ampliación de la carretera que conecta con Chihuahua; además de los avances en el Distrito de Riego 018 de los pueblos yaquis. ¡De ese tamaño!

Tan es así que dijera que: “También ir a supervisar las obras del libramiento ferroviario de Nogales, tenemos mucho trabajo en Sonora y vamos también a evaluar qué han hecho los presidentes municipales de la sierra que les entregamos sus presupuestos para arreglar los caminos”, lo que también incluiría la terminación de la rúa federal 15, en su tramo Santa Ana-Nogales, a la que ya le han dado muchas largas. ¡Así el dato!

Obvio que otro de los temas sería “el echarle mucho ojo” a lo que es el Plan Sonora, con el que explotarán lo que son las vetas de litio que se han descubierto, y sin dejar de lado otro de las proyecciones estandartes de la Federación, como es la construcción de la planta solar más grande e importante de América Latina, que desde ya se está edificando en Puerto Peñasco, y que marcará un antes y después en ese ámbito. ¡Eso dicen!

Pero por encima de lo que venga a hacer Andrés Manuel, lo que está de resaltarse es la deferencia que ha tenido para la Entidad, por ser una de las que más ha visitado durante su mandato, porque con esa venida ya irá para la gira número veinte que realiza por el territorio sonorense, y es que tal vez se identifica con estas tierras por los amigos que tiene de toda la vida, como el delegado de Bienestar, Jorge Taddei Bringas.

Reconocen atraso en obras…Y ya salió el peine del porque del atraso en las 13 obras viales de pavimentación que los de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue) prometieron que concluirían antes de finalizar el 2022, y es que el retardo en los trabajos se ha debido colapsos sanitarios y cambio de colectores que no se habían previsto, además de fallas en las maquinarias.

Esa es la retrasada realidad que reconociera y “apechugara” el director de Infraestructura de la Cidue, Gerardo Togawa Espinoza, al manejar que ahora la conclusión se postergará tentativamente un mes, o hasta el 31 del presente enero, entre otras cosas por problemas en las tuberías, así como contratiempos en los equipos y dificultades en la excavación en los tramos de concreto y roca, y puras de esas. ¡Mínimo!

Es por lo que resaltara que: “Hay diferentes fechas de término, como les digo, el recarpeteo es una actividad muy rápida, estamos previendo que en las próximas dos semanas pudiéramos estar terminando la mayoría de ellas, las calles más grandes como podría ser la Pino Suárez, la López Portillo que el recarpeteo podría ser muy rápido, debemos de ver el tema de la infraestructura que nos está saliendo en este cuerpo Norte”.

Igual han ido a “paso de tortuga” en el bulevar Jaudiel Zamorano y las avenidas Justo Sierra, Guillermo Prieto, Benito Quintana, Juan de Dios Arias, Ponciano Arriaga, Ignacio Mariscal, José María Mata, Santos Degollado y Francisco Zarco, desde la calle Benito Juárez hasta la calle Gómez Farías; y lo que es en el sector Centro en la Narbona, desde el Centro Cultural de La Cañada de los Negros, hasta el Parque Popular Infantil.

Casi por nada es por lo que Togawa le está pidiendo comprensión y paciencia extra a la ciudadanía, con la promesa de que ahora sí finalizarán esas pavimentadas en las próximas cuatro semanas, lo que todavía está por verse, por como lo que es en la Pino Suárez, López Portillo y Narbona se han equivocado una y otra vez, con lo que es la colocación de las líneas del drenaje, sobre todo en ésta última que se les ha hasta inundado.

Correo electrónico: [email protected]