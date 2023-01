Siguen en espera de recibir apoyos del Estado; Jubilados municipales

Al parecer el recurso ya fue entregado a las autoridades municipales y esperan recibirlo en breve el cual consiste en mil 200 pesos al mes para quienes reciben menos de 30 mil pesos

A cuatro meses de que el gobierno del estado entregó al Ayuntamiento de Hermosillo el recurso para apoyar a los jubilados y pensionados con la canasta básica, aún no han recibido este beneficio, informó Jesús Orduño García.

Los ex trabajadores municipales acudieron a Palacio de Gobierno para buscar el acercamiento con el gobernador Alfonso Durazo y se les otorgue una fecha para que se les entregue este apoyo, en tanto, se resuelve jurídicamente la restitución de esta prestación por parte del Ayuntamiento de Hermosillo.

El representante de los jubilados y pensionados del Ayuntamiento, dijo que el apoyo consiste en un vale de dos mil 200 pesos, que les será entregado de manera mensual a todos los ex trabajadores con una pensión menor a 30 mil pesos.

“Queremos hablar con el gobernador y que nos dan una fecha y que de una vez se arregle ese asunto para que la gente ya pueda ir a descansar a sus casas y que esperen nada más el resultado de la denuncia penal que tenemos”, expresó.

Señaló que las autoridades municipales han estado dando largas al gobierno del estado para la entrega de estos apoyos a los jubilados, y ahora quieren que sea el Isssteson quien les pague.

“Queremos que nos digan si van a dar o no el apoyo para no echar vueltas deoquis y estarnos desgastando, guardando esperanzas, de una vez que nos digan sí va a haber o no apoyo”, subrayó.

En tanto, mencionó que el proceso legal emprendido contra el Ayuntamiento a principios del 2022 continúa, y posiblemente se resuelva este año.