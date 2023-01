Reiteran llamado a donar sangre y salvar vidas

Autoridades de la Secretaría de Salud; La sangre es un líquido que solamente se obtiene por medio de la donación

La Secretaría de Salud, a través del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS), invitó a las y los sonorenses a comenzar este nuevo año siendo altruistas al donar sangre para quienes la necesitan por estar en una situación complicada de salud.

La institución recordó que este líquido no se puede crear de manera artificial, por ello la importancia de donar de manera voluntaria para beneficiar pacientes de todo el estado, así como personas, niñas y niños que están en tratamiento por algún tipo de cáncer.

Destacó que es importante tener las reservas suficientes para que la sangre esté disponible para quien la requiera de emergencia. Es en los bancos de sangre de los hospitales de la SSA, así como en el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), donde las personas pueden acudir a donarla.

Ante esto, la SS pidió a los ciudadanos mayores de edad decir “sí” a la donación altruista y ayudar a quien más lo necesita.

Algunos de los requisitos para ser donadores de sangre son: contar con 18 años cumplidos y no más de 65 años; adecuado estado de salud al presentarse a donar y no contar con malestar como resfriado, dolor de garganta, dolor estomacal, algún cuadro de diarrea reciente, fiebre, entre otros.

El peso mínimo requerido para los donadores es de 50 kilogramos; ayuno mínimo de seis horas. Evitar grasas y lácteos; no haber consumido medicamentos los últimos siete días previos a la donación.

Otro de los requisitos es no haberse realizado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses; no haber consumido alcohol en las últimas 48 horas previas a la donación; no haberse sometido a procedimientos dentales en los últimos siete días.

En caso de haberse sometido a una cirugía es necesario esperar un año; no haberse aplicado vacunas en los últimos 28 días; no encontrarse embarazada o estar lactando, entre otros.