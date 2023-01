Recomiendan ingerir ocho vasos diarios de agua para evitar deshidrataciones

Es común que en esta temporada no se tenga sed y ello contribuye a disminuir la ingesta de líquidos lo que afecta el funcionamiento de los riñones

El agua es un líquido vital para que el organismo funcione correctamente y gozar buena salud, por ello, en esta temporada invernal la Secretaría de Salud (SSA) invitó a las y los sonorenses a beber mínimo ocho vasos de agua al día.

La dependencia explicó que en esta época es común que las personas no tengan sed, lo que puede provocar deshidrataciones. Añadió que también la falta de consumo de este líquido reduce la energía y que los músculos no funcionen adecuadamente.

En cuanto a los casos graves por no consumir suficiente agua, puntualizó la institución, está el mal funcionamiento de los riñones y otras complicaciones significativas en el organismo.

La SS informó que los síntomas más comunes de deshidratación son: fatiga, sueño intenso, boca seca, dolor de cabeza y malestar general. Ante esto, es necesario acudir a la unidad de salud más cercana y llevar un tratamiento indicado por un experto de la salud.