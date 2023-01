Reciben a Cristiano Ronaldo como héroe; El equipo Al-Nassr

Con el estadio Mrsool Park semilleno se le, preparó una cálida bienvenida al jugador

Decenas de aficionados se dieron cita en el Estadio Mrsool Park, casa del Al-Nassr, para darle la bienvenida a Cristiano Ronaldo, que fue presentado como su nuevo jugador y fue recibido como un héroe.

Con estadio semilleno, Al-Nassr preparó un gran recibimiento. Los aficionados portaban banderas de Portugal, con el número 7.

“¡Cristiano, Cristiano, Cristiano!”, aclamaron y gritaban el famoso “siuuuu”.

Una manta gigante se desplegó sobre un costado de las gradas, con la leyenda “Bienvenido Cristiano”.

Después, el luso autografió y repartió balones a los aficionados para dar paso a la familia del jugador, que llegó al estrado.

Previamente, saludó a cada uno de los integrantes del equipo en el vestidor (20:00 horas locales).

Durante su presentación ante los medios, Cristiano Ronaldo apuntó que llegar Al-Nassr no significa que sea el final de su carrera.

“Para mí, venir a Arabia Saudita no es el final de mi carrera. Y para ser honesto, no me preocupo en absoluto de lo que pueda decir la gente”, mencionó.

Reveló que recibió ofertas de Brasil, Australia, Estados Unidos e incluso Portugal.

“He venido aquí para ganar, para jugar, para disfrutar, para ser parte del éxito de este país y de la cultura de este país”, indicó.

Tras us presentación en el estadio, el luso participó en el primer entrenamiento con el Al-Nassr.

El quíntuple ganador del Balón de Oro acordó la rescisión de su contrato con el Manchester United en noviembre, justo antes del inicio del Mundial, en la que como capitán de Portugal, llegó a cuartos de final, siendo eliminada por Marruecos.

Cristiano Ronaldo, que tiene el récord de goles inscritos en la Champions League y es el máximo anotador a nivel de selecciones, aseguró que el futbol ha cambiado mucho en los últimos veinte años, poniendo como ejemplo la reciente victoria en el Mundial de Arabia Saudita sobre Argentina, que al final se llevó el título.