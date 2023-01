Realiza Mahomes práctica completa; Prevén que juegue el domingo

Considera que se ha recuperado del esguince del tobillo

El enfoque del mariscal de campo de los Jefes de Kansas City, Patrick Mahomes, ha cambiado de la duda para jugar en el Juego de Campeonato de la AFC del domingo contra los Cincinnati Bengals, a qué tan efectivo puede ser.

Patrick Mahomes indicó que su esguince de tobillo ha sanado a lo largo de la semana y que pudo pasar la primera práctica de la semana de los Jefes sin muchos problemas.

“Pienso que tuve un buen día ayer”, señaló Patrick Mahomes el jueves. “En general, probablemente mejor de lo que esperaba al salir y lanzar el balón y hacer el trabajo que necesitaba”.

Patrick Mahomes también figuró como participante a pleno en la práctica del jueves.

La movilidad de Mahomes disminuyó y su estilo de juego cambió después de lesionarse el tobillo durante la victoria en la ronda divisional del sábado contra los Jaguares de Jacksonville.

Después de liderar la liga durante la temporada regular en pases desde afuera de la bolsa, después de la lesión Mahomes no hizo esos pases contra los Jaguares.

Pero Mahomes señaló que piensa estar más mejor el domingo y poder pelear y hacer algunas de las emblemáticas jugadas por las que es conocido.

“Siento que todavía puedo hacer muchas cosas, pero veremos a medida que nos acerquemos más y más. Ya veremos durante el juego. Todo lo que puedo hacer es prepararme de la mejor manera posible y luego, cuando estemos en el juego, esperar que la adrenalina se haga cargo y hacer esos lanzamientos cuando lo necesites”.

Cada semana, Mahomes se comunica con Andy Reid y los entrenadores ofensivos sobre qué jugadas del plan de juego le favorece. Dijo que el proceso de esta semana será más importante.

“Obviamente esta semana va a ser un poco diferente. Les daré una idea de cómo me siento respecto a todas y cada una de las jugadas; si es una jugada que creo podemos usar o una jugada que no me pondría en la mejor posición. Se los haré saber”, explicó.

“Haces eso todas las semanas, pero obviamente esta semana es un poco más importante hacerles saber con qué me siento cómodo”.