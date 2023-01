Piden extremar protección en nuevos dispositivos

Es necesario tener cuidado al configurar los nuevos equipos y colocar una contraseña segura

A extremar mecanismos de protección en dispositivos de nueva adquisición, recomendó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Unidad Cibernética.

Luis José Montaño Sánchez, director general de la Unidad Cibernética informó que, para evitar ser víctima de los ciberdelincuentes, especialmente en esta época de Navidad o Reyes en la que muchas personas adquieren o reciben de regalo un dispositivo electrónico, es necesario habilitarlos y configurarlos con seguridad.

Para ello, explicó, es necesario que, al realizar la configuración inicial, cuando se solicite usar usuario y contraseña, se debe utilizar un correo electrónico distinto al personal, con una contraseña segura.

En este caso aconsejó que para mayor seguridad, la contraseña debe estar compuesta por caracteres especiales, números, letras mayúsculas y minúsculas para garantizar su complejidad e incrementar su longitud; y evitar guardarlas de manera automática en sitios web, así como cambiarlas periódicamente.

Expuso que es primordial, cuidar los datos personales, no exponerlos en el ciberespacio, configurar las redes sociales como privadas, no conectarse desde redes de internet inalámbricas públicas; sobre todo, no compartir información personal al interactuar en juegos en línea y en redes sociales.

El titular de la unidad recomendó el uso de antivirus que contengan cortafuego o firewall y antimalware o aplicación contra programas malignos. En caso de realizar compras online, recomendó verificar los sitios y no compartir información de cuentas bancarias en redes sociales.

En caso de requerir orientación, invitó a comunicarse con la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública al 800-77-CIBER (24237) o al correo electrónico [email protected]