Óscar Jiménez será el portero titular para el Torneo Clausura

El técnico del América, Fernando Ortiz, afirmó que está “convencido, cien por ciento’

Óscar Jiménez será el portero titular del América para el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, así lo confirmó el técnico Fernando Ortiz.

“Lo he visto siempre bien. Óscar (Jiménez) es un profesional en todos los sentidos. Siempre lo he visto entrenar como un excelente profesional, he hablado con él a principios de temporada y acá está la ratificación de que él será el portero titular del América”, comentó el técnico Fernando Ortiz.

El estratega de las Águilas mostró confianza con el portero y señaló que “es la máxima coherencia poder darle la confianza, convencido, cien por ciento.

El originario de Chihuahua, Chihuahua, será el encargado de defender el arco ante Querétaro en la jornada 1 del Clausura 2023 en el Estadio Azteca.

De esta forma, Ángel Malagón será el portero suplente del cuadro de Coapa.