Llaman a no bajar la guardia contra el dengue

Se deben mantener los patios limpios de cacharros para evitar la reproducción del mosco transmisor de la enfermedad

A pesar de que el mosquito transmisor del dengue baja su actividad en la temporada de frío, la Secretaría de Salud (SS) recomendó seguir protegiéndose y aplicando las medidas preventivas en contra de la enfermedad.

La institución de salud puntualizó que la limpieza en el hogar es esencial para que el mosquito no se reproduzca.

Para eso, hay que evitar tener agua estancada en recipientes que no se utilicen, así como lavar el bebedero de las mascotas, ya que, en este tipo de artículos, el insecto deposita los huevecillos y eclosionan en larvas, para posteriormente convertirse en mosquitos adultos.

Otras acciones a seguir para contener la enfermedad son lavar y cepillar el lavadero o barricas con el objetivo de eliminar cualquier rastro de huevecillos; también hay que tapar botes con agua de uso común.

La SS agregó que es importante voltear y tapar los recipientes que no se utilicen para que no acumulen líquidos y tirar todo aquello que ya no se utilice, como las llantas.

Un recipiente, aunque sea muy pequeño, es el lugar ideal para que el mosquito transmisor del dengue deje los huevecillos.

Tal es el caso de las corcholatas de los refrescos, que fungen como importantes criaderos de que deben de ser eliminados.