Invitan a Domingo de El Tilichero; Apoyarán a familias vulnerables

Este domingo se ubicarán en la avenida Lucrecia Ruiz de Ayón entre Reyes y General Piña, y cada domingo se irán cambiando de ubicación, dijo Sergio Pavlovich Escalante

La Dirección de Servicios Públicos Municipales llevará a cabo mañana el programa piloto “Domingo de El Tilichero”, para que la ciudadanía lleve los cacharros que ya no utilicen y que estos no terminen en los espacios públicos.

Sergio Pavlovich Escalante titular de la dependencia, dijo que los objetos en buen estado serán donados a familias vulnerables que perdieron su patrimonio a causa de un incendio y el resto será desechado.

“Lo que vamos a recibir ese día son todos los cachorros y las cosas que ya no usa la gente y que quiera donar, sí son cosas buenas las vamos a donar y si no, las vamos a tirar, no pasa nada, lo único que no recibimos es escombro”, comentó.

El director de Servicios Públicos Municipales, mencionó que este domingo 29 de enero estarán ubicados en avenida Lucrecia Ruiz de Ayón entre General Bernardo Reyes y General Piña en horario de 8:00 a 13:00 horas.

Añadió que la ubicación cambiará cada semana y se dará a conocer a través de la página del Ayuntamiento www.hermosillogob.mx para que la ciudadanía pueda revisar el punto dónde estarán instalados el siguiente domingo y llevar sus cacharros.