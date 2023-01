Inicia la 38 edición del Festival Alfonso Oritz Tirado

El tenor sonorense, Arturo Chacón fue quien inició con un concierto en el tradicional evento celebrado en Álamos

La 38 edición del Festival Alfonso Ortiz quedó inaugurada con un concierto espectacular del tenor sonorense, Arturo Chacón, quien iluminó la noche alamense en compañía del pianista Ángel Rodríguez.

Con la presencia de Álvaro Bracamonte Sierra, secretario de Gobierno, en representación de Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora; Aarón Grageda Bustamante, secretario de Educación y Cultura; Beatriz Aldaco Encinas, directora del Instituto Sonorense de Cultura (ISC) y Víctor Valderrama Cárdenas, alcalde Álamos, el Festival Alfonso Ortiz Tirado 2023 inició su vasto programa artístico y cultural.

Ante una nutrida audiencia el secretario de Gobierno recordó que la vocación al arte es una de las firmas de esta administración, pues el Gobierno de Sonora entiende el arte como una forma de expresión que enaltece el espíritu y mejora la convivencia en sociedad, siendo una de las piedras angulares del bienestar.

“En este gobierno, en el gobierno que preside el doctor (Alfonso) Durazo, promovemos el arte y la cultura como actividades -ya lo decía Beatriz- como actividades de transformación social. Buscamos el acceso de todas y todos a estos festivales porque estamos convencidos de que, a través del arte y la cultura, se promueve la inclusión, se contribuye al bienestar de la población y se regenera el tejido social”, dijo.

Por su parte, la titular del ISC dejó de manifiesto que esta edición del Ortiz Tirado contempló la participación inclusiva de artistas de pueblos originarios y sonorenses, siendo escaparate para la formación de nuevas audiencias, dando lugar a ofertas culturales que sin este tipo de apoyos no cuentan con espacios para dar a conocer su arte.

“Cada administración le ha impreso un sello particular muy respetable al festival. En nuestro caso, y siguiendo las instrucciones y vocación de nuestro gobernador, Alfonso Durazo Montaño, ha prevalecido la austeridad sin descuidar la calidad; una inclusión notable de artistas de nuestros pueblos originarios y, en general, de Sonora, muchos de los cuales no han contado o no habían contado con las plataformas suficientes para presentar sus dones al público”, explicó.

Presente también Víctor Balderrama Cárdenas, presidente municipal de Álamos, recordó la historia de este festival, nacido en 1985 por iniciativa del alamense Antonio Estrada Cantúa, quien decidió dar vida a una noche de canto lírico para honrar la memoria del doctor Ortiz Tirado, transformándose esto en una tradición, la génesis de este festival

Una vez inaugurada esta trigésimo octava edición del Festival, la voz del tenor sonorense Arturo Chacón generó una ensoñación en un auditorio repleto que se dio cita en el Palacio Municipal de Álamos para deleitarse con obras de Giacomo Puccini, George Handel o Mastoldon, siendo Nessun Dorma, aria emblemática de la ópera Turandot, de Puccini, una de las más aplaudidas de la noche.

Con el objetivo de seguir preservando su identidad como el festival cultural más grande del norte de México, del 20 al 28 de enero, Álamos se ha convertido en la capital de la música.