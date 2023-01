¿Volverá la temida policía de investigaciones a las calles?

Aunque las nuevas generaciones lo ignoran, pero hace unas décadas existía en las corporaciones un área de “investigaciones” que era el terror de los delincuentes, obviamente en aquel tiempo ni existía el respeto a los derechos humanos y mucho menos las redes sociales que exhibieran excesos por lo que los integrantes de esa agrupación “eran la ley”.

De hecho, la razón por la que desaparecieron fueron las constantes denuncias de abusos que existían en contra de esos elementos y porque se comprobó que amparándose en la “secrecía” de las “investigaciones” había corrupción y relación con delincuentes, entre otras muchas causas, supongo.

La cuestión es que este lunes el gobernador Alfonso Durazo anunció la intención de crear una Policía Bancaria, que de entrada nos parece una excelente idea para atender a empresas que movilizan valores y recursos en efectivo como las mineras y las agrícolas, aunque desconozco cómo operaría, y sobre todo cuánto cobrarán, a lo que “le sacan” los empresarios.

Pero también anticipó la creación de una Policía de Investigaciones que trabajaría en coordinación con las policías municipales, que efectivamente conocen los recovecos del hampa y escuchan muchos rumores y “tips” sobre la delincuencia.

El mandatario argumentó que en ocasiones esa información no llega a procesarse porque no hay evidencias, de ahí que presumo que esos investigadores darán seguimiento a esos rumores o “tips”.

Dicen que quien desconoce la historia tiende a cometer los mismos errores, ojalá que en esta ocasión, como exsecretario de Seguridad, el mandatario recuerde las historias que se cuentan sobre aquellos grupos y evite que se repitan las mismas, aunque también la sociedad es distinta y con la tecnología se pueden dar a conocer los excesos.

Empieza a notarse la reconstrucción de Hermosillo y falta mucho más…

Poco a poco empiezan a culminar las obras en proceso en Hermosillo y se nota el cambio en las calles reparadas, lo que nos da un gran respiro en la movilidad y sobre todo brinda otra imagen a la ciudad que ya sabemos que estaba prácticamente destrozada.

En los últimos días el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, ha andado todavía como Santoclós o como Rey Mago, entregando las obras comprometidas y que dan esa nueva cara a diversas colonias, las cuales eran anheladas por los vecinos durante décadas.

Y por ejemplo cruceros tan conflictivos como los que existen en la calle Margarita Maza de Juárez y calles que estaban destrozadas, que ahora cuentan con pavimento hidráulico son un notable cambio y lo mismo ocurre en la calle De la Reforma o en lo que se ha culminado en la Pino Suárez.

Pero además y dejando de lado las incomodidades que se ocasionen, para este año vienen muchas más obras como la ampliación del paso a desnivel que serán prolongadas pero que al estar concluidas marcarán un antes y un después en la modernización de esta capital.

Descarta la Ministra Yasmín Esquivel dejar cargo en la Suprema Corte

Hace unos días un compañero me preguntó qué creía que pasaría con el caso de la Ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel y le contesté que nada, porque mientras cuente con el respaldo presidencial, no pasará nada y lo estamos viendo, este lunes la cuestionada magistrada ya dijo que no tiene contemplado renunciar a su cargo.

Además, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ya dijo que la Secretaría de Educación Pública no puede retirar el título a la Ministra y le pidió a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que emita un posicionamiento y tome una decisión sobre el mismo.

De entrada y sin ser abogado, si un alumno no cumplió con el proceso de titulación, como se presume que no lo hizo porque no entregó una tesis sino que la copió, desde ahí pues se da por entendido que el proceso no está concluido por lo que no debió haberse titulado… Sn embargo, como vivimos en un país en el que el día a día nos envuelve y se nos olvida lo que sucedió un día antes, pues en breve este caso quedará para el anecdotario y la Ministra se retirará cuando tenga ganas o cuando le diga ya sabemos quien, pero dudo que lo haga en estos momentos…

