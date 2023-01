Siguen sin hallarle la cuadratura al círculo con entrega de uniformes

Las autoridades educativas y los comerciantes no han logrado hallarle “la cuadratura al círculo” y siguen haciéndose bolas en la entrega de uniformes escolares, aunque hay que reconocer que le han hecho la lucha por tratar de atender la demanda de desesperados padres y madres de familia que han hecho largas filas para obtener la prenda.

Para colmo ha fallado la estrategia de informar a los padres el procedimiento para recoger los uniformes y aunque se dio a conocer un cronograma, sabemos que pocos tienen la costumbre de leer detalladamente las instrucciones y siguen haciendo filas.

De acuerdo al comunicado de las autoridades educativas, la entrega de uniformes se concentrará en Hermosillo y Navojoa, y hasta concluir ésta se continuará con el resto de los municipios.

En el caso de Hermosillo desde hoy lunes y hasta el 29 de enero la entrega será únicamente para alumnos de nivel secundaria, y de acuerdo con los apellidos de los y las menores.

Es decir, quienes tengan hijos en preescolar y primaria no tiene caso que acudan a hacer filas porque solo perderán el tiempo y posteriormente darán a conocer las fechas para las entregas de esos niveles… Ojalá que les sea útil la información.

Por cierto, también ha sorprendido el material con que está elaborada la prenda, algunos dicen que no es la esperada…

Por lo pronto, habrá que darle el beneficio de la duda y ver qué tanto aguantan las prendas y calzado.

Alistan restauranteros amparos contra decisión de autoridades de Salud

Por fortuna nunca he fumado y en lo personal me molesta el humo del cigarro, por lo que no tengo nada en contra de la decisión de autoridades de Salud de eliminar la zona de fumadores de los restaurantes.

Sin embargo, como señala el dirigente de la Canirac en Sonora, Manuel Lira Valenzuela, a parecer las autoridades de Salud asumieron la función de legisladores y por sus pistolas determinaron un reglamento para eliminar estas zonas de restaurantes, que si estaban contempladas en la Ley de Salud.

El punto es que el organismo asesorará a los agremiados que deseen ampararse contra la medida que consideran violatoria y que atenta contra los derechos de los fumadores… Veremos si prospera.

Este lunes es el día más triste del año según “expertos”

De acuerdo a expertos este lunes es el Día Más Triste del Año, lo que en lo personal me parece un tanto exagerado, sobre todo si tomamos en cuenta que apenas va empezando este 2023, pero desde hace años el tercer lunes de enero es considerado como el “Blue Monday” esto es Lunes Azul o el día más triste del año.

Al parecer tras las fiestas decembrinas y del día de Reyes viene un “bajón” en la euforia y ello ocasiona que las personas en esta fecha sientan más tristeza muchas veces deriva de factores como incertidumbre por el futuro del año que inicia, enfermedades o simple y sencillamente porque muchos se dejan influir por quienes “inventaron” el Blue Monday.

Los expertos en sicología recomiendan desde ejercitarse, convivir con mascotas y llevar una sana alimentación para eliminar o aminorar los sentimientos deprimentes de esta fecha, así que si usted está atravesando por esta fase y siente que le afectará la fecha procure hacer caso a las recomendaciones.

Hay que recordar que apenas el fin de semana se conmemoró el Día Mundial contra la depresión y es recomendable estar al pendiente delas personas con trastornos sicológicos para evitar que tomen decisiones equivocadas…

Por lo pronto, mi recomendación es salir a la escuela, a trabajar o a realizar las actividades que nos correspondan con una buena actitud a fin de enfrentar de la mejor manera el día, porque como dice Tom Hanks en la película “Náufrago”, quien sabe que nos traiga la marea, así que ¡a darle!

