Iniciará aplicación de vacuna cubana contra el Covid en Sonora

Desde hoy se empezará aplicar en Sonora la vacuna Abdalá, de origen cubano contra el Covid-19, la cual tiene precalificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque ya cuenta con la autorización de la Cofepris desde el pasado 28 de diciembre y es únicamente para adultos.

Este biológico se puede utilizar como primera dosis o como refuerzo, pero únicamente, insistimos por adultos, no es para usarla en niños.

En caso de que no se haya aplicado nunca una vacuna, deberá usar tres dosis de la misma en un lapso de 14 a 28 días, aunque también se puede utilizar como refuerzo, independientemente de la que haya utilizado la primera ocasión…

Es muy importante que revise si usted es candidato a utilizarla, y no es recomendable si se está recuperando de Covid-19 o si ha sufrido casos alergia a los componentes del biológico, así que usted sabrá si se anima…

Doloroso ver a niños portando armas largas e involucrados en el narco

A raíz de la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, han salido a la luz innumerables videos sobre los hechos relacionados con la forma en que operaba y el control que tiene o tenía sobre grupos vulnerables de la sociedad, incluyendo a menores, prácticamente niños a quienes vimos portado enormes rifles de asalto, casi de su estatura.

En verdad que es doloroso ver esas imágenes, y más porque no se trata de una película de terror o algo que ocurra lejos de nuestro entorno, sino que lamentablemente son tan reales y no es referencia de países en guerra, sino que está sucediendo en México en general y en Sonora en particular.

Y lo peor es que muchos menores aspiran a ser un delincuente, como si fuese algo muy bueno y ello es derivado en muchas ocasiones de las series, películas y música que se basa en ciertos personajes a los que se les atribuye poder y dinero, sin embargo, pocos ven el riesgo y el futuro corto, mortal o el cautiverio en que terminan esos personajes.

Los expertos recomiendan a los padres de familia o tutores de los menores que estén al pendiente de lo que ven sus hijos y de conductas de riesgo que tengan para evitar que sean atrapados por la delincuencia y las drogas, así que mucho ojo de los materiales que consumimos, porque los niños todo absorben.

Advierten sobre blindajes de autos de mala calidad en el país

Si usted creía que el uso de carros blindados era únicamente para los servicios de protección de valores o altos funcionarios y personajes, al parecer es una práctica cada vez más común en el país, sobre todo ante el crecimiento de la inseguridad, así que no solamente el presidente de Estados Unidos Joe Biden puede presumir de moverse “en una bestia”.

En México se blindan al año cerca de tres mil 500 vehículos de manera formal y mil más en el sector informal, esto es, en empresas que aun cuando podrían tener los permisos correspondientes, están utilizando materias primas que no están reguladas, son de mala calidad o no otorgan la seguridad que necesitan y pagan los clientes, lo cual pone en riesgo su vida.

De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Blindajes Automotores (AMBA), en el país hay más de 50 empresas blindadoras, registradas ante las autoridades, pero cada vez surgen más compañías informales, reconoció el vicepresidente del organismo, José Eduardo Llanos.

Expuso que el sector del blindaje tuvo un aumento en el país de entre seis y ocho por ciento en 2022, sin embargo, el volumen pudo haber sido mayor, pero los resultados se vieron afectados por la falta de inventarios del sector automotriz, lo que ha ocasionado que muchos clientes sigan postergando el cambio y blindaje de unidades.

Además, el consumo de materiales como el acero no corresponde al número de unidades blindadas que están siendo reportadas, lo que indica que la materia prima utilizada en al menos mil unidades no es la adecuada y ello es un riesgo, porque la protección no es suficiente en caso de un ataque armado… Como vemos en todos lados se cuecen habas.

