Advierten por prolongada cuesta de enero en Sonora

El comercio local está sintiendo la “cuesta de enero” y sus propietarios se la pasan quejándose por las bajas ventas, cuando apenas han pasado 10 días del presente año.

El pasado mes de diciembre, cuando las ventas andaban por las nubes, los comerciantes vendían todo tipo de productos a precios altos. Entonces, los empresarios no decían nada, porque todo estaba a su favor. Ahora, que las ventas han bajado, no quieren sacrificar nada y continúan vendiendo al mismo precio.

Fui al abarrote y a la tortillería del barrio y sus propietarios estaban “llorando la ruina”, quejándose de que han tenido muy poca clientela desde que empezó este 2023…Es que los comerciantes, grandes y chico, exprimieron a la gente hasta que les quitaron todo el dinero. Los ciudadanos no tienen dinero para gastar. Muchas personas no salen de sus casas porque esto significa un gasto de gasolina, de un café, si es que queda de verse con un amigo o amiga, o clientes.

Las familias que viven al día, como la mayor parte de los mexicanos, quedan bien gastados después de las fiestas de Navidad y Fin de Año.

Desde que inicia el nuevo año, la gente empieza a remar contra la corriente y, al final, queda igual.

La mayoría de los trabajadores laboraron un año completo y al final se dan cuenta que no avanzado nada, otros, quedaron peor. Les recomiendo que al final del de 2023 hagan un balance de cómo estuvo su vida y sabrán cómo les fue realmente… Ya que lo más importante es que en su familia no haya casos graves de enfermedad y no falten miembros.

Se va contento Joe Biden, consiguió sus objetivos en México

Al término de la X Cumbre de Líderes de América, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador; de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ofrecieron un mensaje conjunto a medios para destacar los avances que se obtuvieron tras el encuentro.

El primero en tomar la palabra fue el presidente Joe Biden, quien señaló que se tiene que mejorar las capacidades tecnológicas en la frontera para interceptar contrabando de drogas y la trata de personas, además aseguró que se tiene la capacidad de usar tecnología para detener estos actos ilegales.

Desde el Patio Central de Palacio Nacional, el mandatario estadounidense adelantó que su gobierno proporcionará más camiones que cuentan con la tecnología para que, por medio de rayos X, determinar si se está traficando con personas o drogas, como el fentanilo.

“Debemos mejorar las capacidades tecnológicas en la frontera para interceptar contrabando y drogas ilegales y, también la trata o el contrabando de personas. Tenemos la capacidad de usar estas tecnologías.

“Seguro que ya algunos lo han visto: hay camiones que son como una máquina de rayos X que se usa en un camión para determinar que hay adentro, porque hay miles que cruzan todos lo días para el comercio legal, y queremos determinar si adentro hay drogas, fentanilo o personas que las están traficando por la frontera y vamos a proporcionar muchos vehículos más de este tipo que para que se pueda determinar en la frontera que entra legalmente e ilegalmente” dijo.

El presidente estadounidense Joe Biden, aseguró que México, Canadá y Estados Unidos son “socios de verdad” y que las tres naciones son mejores y más fuertes cuando trabajan de manera conjunta. También, firmó que juntas, las tres naciones han conseguido un mayor progreso respecto a la última Cumbre. Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

