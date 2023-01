César Montes vive debut de ensueño en la Copa del Rey

El defensor hermosillense estuvo presente durante los 120 minutos que necesitó el Espanyol de Barcelona para eliminar al Celta de Vigo

El hermosillense César Montes realizó su debut en el futbol europeo con triunfo en la Copa del Rey durante el duelo donde el Espanyol logró superar al Celta de Vigo, equipo que los puso por debajo en el marcador al minuto 15.

El ‘Cachorro’ comenzó de titular en un partido que necesitó del tiempo extra para poder definir al ganador del encuentro; el defensor mexicano completó los 120 minutos dentro del terreno de juego.

Al minuto 15, el delantero portugués Domingos Paciencia puso por delante al conjunto gallego luego de ganarle la posición al defensor mexicano y empujar el esférico al fondo de las redes, marcador con el que se marcharían al descanso.

En el segundo tiempo, los catalanes encontraron de manera temprana el gol que igualaría el resultado mediante un buen centro a segundo poste bien aprovechado por Javi Puado (53’), quien remató de cabeza de manera cruzada y venció al portero del Celta, Agustín Marchesín. A partir de ese momento, ambos equipos decidieron proteger su arco, obligando a jugar tiempo extra.

Sergi Dauder fue quien puso en ventaja al Espanyol con un gol que sacó de control tanto a jugadores como a los árbitros del encuentro debido a la posición que ocupaba Marchesín al momento de la intervención del delantero, sin embargo, Dauder se encontraba en posición correcta y ponía por delante a los ‘Periquitos’.

Agustín Marchesín se convertiría en ‘villano’ de su equipo, ya que un mal control en 3/4 de cancha cuando su equipo estaba volcado al frente, le hizo cometer falta sobre Sergi Dauder y salir expulsado por segunda amarilla.

Nico Melamed, a dos minutos del final, puso cifras definitivas y daría el 3-1 con el cual el Espanyol conseguiría su pase a los Octavos de final de la Copa del Rey. El siguiente partido de los catalanes, y donde César Montes podría tener acción, es ante Girona el sábado 7 de enero a las 14 horas (Centro de la Ciudad de México).

Afirma no necesitar más adaptación

Tras el juego que terminó 3-1 a favor del conjunto catalán, el exjugador de Rayados de Monterrey aseguró que se ha acoplado de la mejor manera con el equipo que es dirigido por el español Diego Martínez Penas.

“La adaptación bien, ha sido bastante sencilla y fácil gracias a mis compañeros que me recibieron de muy buena manera en el grupo. La afición también, a través de redes sociales, me hace llegar su cariño y no me hace falta más adaptación”, mencionó el jugador azteca en una entrevista concedida a su equipo.