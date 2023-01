Caen Rayados ante River Plate en Austin Texas

Tuvo varias oportunidades de gol que no logró concretar

Rayados sigue perdonando a sus rivales, no solo le pasó con Chivas en la Jornada 1 del Clausura 2023, en la que no concretó y perdió 1-0; ahora en el amistoso con River Plate en Austin, Texas, tuvo algunas opciones y no hizo gol.

Los Millonarios fueron tomando posesión del juego, y aunque en la primera parte Luis Cárdenas se lució en la portería e impidió el daño, en la parte complementaria llegó el gol de Lucas Beltrán para el triunfo 1-0, en un juego donde la Pandilla no contó con Rogelio Funes Mori por la torcedura de tobillo.

Luis Cárdenas se lució en la portería Jonatan Maidana con cabezazo peligroso parecía abrir el marcador, pero Mochis Cárdenas se alzó impresionante para desviar el esférico que iba para gol al 22′ de acción.

En el 27′, Nacho Fernández tuvo un mano a mano y con poco ángulo intentó anotar, pero Mochis Cárdenas tapó una vez más, luciéndose.

Los Millonarios se adueñaron del balón y la Pandilla esperaba a ir al contraataque, cuando de pronto Duván Vergara casi hace un golazo aprovechando un error en la salida de River al 43′, pues robó el esférico y disparó desde fuera del área, pero el portero Centurión atajó impresionante.

Andrada en el segundo tiempo Mochis lo hizo bien, pero el segundo tiempo fue para el ex de Boca Juniors, Esteban Andrada. En el 48′, Rodrigo Aguirre se quitó a dos defensas, se dio la vuelta y disparó casi sentado dentro del área, pero su tiro salió demasiado flojo, fácil para el portero.

Al 53′, Aguirre tenía todo para anotar, cuando le ganó en la carrera a dos defensas que lo marcaban, se metió entre ellos y cuando se disponía a tirar a gol, Maidana se barrió perfecto para evitar el daño.

Germán Berterame, otro argentino de Rayados, entró a la cancha y pronto tuvo una de peligro, pero no la concretó; Aguirre le envió un pase a segundo palo, a donde llegó su compañero a la cita, pero su remate se fue por un lado.

Faltando 12 minutos al tiempo regular, ante la insistencia de River Plate, el gol cayó para los argentinos.

Ezequiel Barco robó el esférico y lo cedió a la derecha para Lucas Beltrán, quien controló el esférico, se quitó a todos los defensas, siendo Héctor Moreno el último en intentar tapar su disparo, pero no fue posible, la pelota se internó en la portería.

Sebastián Vegas se fue expulsado al 83′, luego de enviar al suelo a Beltrán. Aún así, no se notó tanto la ausencia y Rayados al 86′ tuvo un centro al área, en el cual a segundo palo, Berterame remató y envió el esférico a las redes, pero se anuló por fuera de lugar; sin embargo, era inexistente, el gol era legítimo y se lo quitaron a la Pandilla, el tanto que les daba el empate.