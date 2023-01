Buscan eliminar revisiones en Precos y cruces

Se analiza una certificación de empresas para evitar las revisiones en los puntos militares y en los cruces fronterizos a fin de hacer más ágil los procesos

Ante las quejas que se han registrado por parte de transportistas por los tiempos de espera en el punto de revisión de Querobabi, el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño dijo que se trabaja en una propuesta para reducir e incluso, eliminar las revisiones en este punto, y en el cruce hacia Estados Unidos a empresas certificadas.

El mandatario estatal, señaló que están trabajando en coordinación con autoridades norteamericanas en un proyecto que permita la pre certificación y que evite la necesidad que aquellos transportistas certificados pasen por revisión.

“Es un proyecto binacional que al materializarse va a permitir no solo evitar la revisión en el puesto de revisión de Querobabi, sino, incluso, evitar la revisión en el cruce a Estados Unidos, entonces va a ser una solución definitiva, una solución de fondo, porque no ayudaría del todo reducir los tiempos en Querobabi y continuaran los mismos tiempos en el cruce hacia Estados Unidos, queremos solucionar los dos puntos”, aseguró.

Durazo Montaño dijo que con la pre certificación de estas empresas y de los transportes, se evitará la necesidad de supervisión en Querobabi, pero también garantizará el cruce en automático hacia Estados Unidos.

Resaltó que uno de los puntos para los no estén certificados es la necesidad de contar con tecnología no solo adicional, sino actualizada; en ese sentido, llevarán a cabo una campaña para que la certificación sea general, de tal manera que, no haya transporte que requiera de una certificación, y ahí van a necesitar de la colaboración de empresarios dedicados al tema del transporte.