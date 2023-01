Afirma Víctor Guzmán que va por títulos; Fue presentado por Chivas

El jugador dijo que buscará estar listo para el Mundial de 2026 y ser parte de la Selección Mexicana

Desde el primer momento en el que Víctor Guzmán se involucró en la dinámica de las Chivas del Guadalajara, supo que el objetivo no era otro que ganar títulos, y así lo dejó claro durante su presentación en el Estadio Akron.

El ‘Pocho’ entiende que la vitrina que brinda el Rebaño Sagrado, puede catapultarlo para llegar a punto al Mundial del 2026 con la Selección Mexicana.

Aquí se viene a ganar títulos y si no es así, no eres jugador para esta institución. Ayuda estar en un equipo tan grande como Chivas, mucha gente te ve, si no es que, en todo el mundo, y eso ayudará porque sabemos los extras que tiene Chivas y no estaré tan viejo para el próximo Mundial”, señaló.

El volante es, sin duda, el fichaje más mediático de la Liga MX para el Clausura 2023 y como tal se le exigirá su cuota de liderazgo y en específico dentro de la cancha. El futbolista es consciente de ello y confía en que de la mano de Veljko Paunovic y su hambre de triunfo, vendrán muchas alegrías a Verde Valle.

Debo demostrar, dar lo mejor de mí, con mi liderazgo y agradecer el poder estar aquí. Veljko Paunovic es una persona ganadora, que tiene hambre y da mucha confianza. Nos irá muy bien con base a que todos tenemos ganas de levantar copas”, afirmó.

El mediocampista sabe que su explosión con el Pachuca lo trajo a Chivas y no escapa al reto y a la responsabilidad de convertirse en el buque insignia del conjunto rojiblanco. La entrega y el pundonor quedarán de manifiesto cada jornada, más allá del resultado.