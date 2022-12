Yon de Luisa acepta fracaso de la Selección; Dijo que no renunciará

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol dijo que su ciclo termina con el Mundial y no tiene necesidad de renunciar

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), aceptó fracaso del Tri en Qatar pero dejó claro que no renunciará.

Al ser cuestionado sobre su posible renuncia ante el sentir de la gente, así como la renuncia de Jaime Ordiales, respondió:

“No es necesaria una renuncia, porque la presidencia son por ciclos mundialistas, entonces ahora termina este ciclo mundialista y los dueños van a tomar la decisión si continúa o no, este proyecto, pero en ese sentido, no es necesaria una renuncia”, dijo.

Agregó que se hará un análisis en 60 días del área deportiva, la multipropiedad, el ascenso y descenso, y los extranjeros en la Liga MX.

“Entraremos en una etapa de evaluación para hacer un análisis a profundidad de aquí a 60 días de toda el área deportiva de la FMF y se revisarán cambios estructurales que se venían platicando con anterioridad”, afirmó en conferencia en Qatar.

“Reconocemos que en Qatar no cumplimos el primer objetivo, que era alcanzar los Octavos de Final“.

El responsable de la administración del futbol mexicano agradeció a los jugadores, clubes y socios comerciales.

“Agradecemos a los jugadores que participaron en toda la preparación de este Mundial, no solo a los que vinieron. También agradezco a los clubes que apoyaron y a nuestros socios comerciales”.

En su oportunidad, Jaime Ordiales reconoció que le fallaron al gremio futbolístico.

“Le fallamos al gremio del fútbol mexicano y a los aficionados. Estamos apenados y queremos disculparnos con todos”, afirmó.

No crece la Selección para competir

La Selección Mexicana no está creciendo para la competencia, ese es el diagnóstico de botepronto del directivo Jaime Ordiales.

“Vamos a pedir un reporte a Gerardo Martino. Habrá mucho en ese compendio para sacar como análisis, para tratar de ver si los aspectos a mejorar son multifactoriales. No sé si como dicen ustedes si retrocedimos o dimos un paso atrás, pero no estamos creciendo para la competencia”, dijo el director de Selecciones Nacionales en conferencia de prensa en el Estadio Al Khor, en la primera vez que se ocupa este inmueble para atender a medios de comunicación en la Copa del Mundo.

Ordiales también expresó su pena por el fracaso de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar y reiteró que Gerardo Martino está fuera del proyecto.

“Lo reconocemos como un gran técnico, con un cuerpo técnico trabajador, pero si no alcanzan los resultados es complicado, él lo manifestó ayer: fallamos todos.

“Quizá hay que valorar un proceso, pero los resultados mandan”, expresó.

La Selección Mexicana ya rompió filas, mientras los directivos ahora deberán rendir cuentas ante los dueños del balón.

“Somos parte del error, cambiar y convertirlos en acierto. Es una experiencia difícil de asimilar, muy compleja, pero sabremos levantarnos y construir algo que valga la pena”, dijo.