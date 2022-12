Vence Argentina a Polonia por 2-0; Ambos avanzan a octavos

El astro argentino Leionel Messi falló un penal y se fue en blanco de este encuentro

Argentina se metió a Octavos de Final del Mundial de Qatar 2022 tras superar 2-0 a Polonia, con todo y que Lionel Messi falló un penalti.

El astro argentino no pudo vencer a Wojciech Szczesny en la pena máxima que cobró al 39′, luego que Messi fue golpeado en el rostro por el arquero polaco.

El guardameta de Polonia lució en esa jugada y en variadas atajadas, como una a Messi, al 10′, y otra a Julián Álvarez, al 35′.

“La Pulga” se fue molesto al vestidor al medio tiempo, mirando al cielo pidiendo una explicación, pero la hinchada en el Estadio 974 no dejó de alentar.

Reacciona Argentina y gana

Por eso en el complemento fue Alexis Mac Allister quien abrió el marcador, al 46′, al rematar a segundo poste, antes de que Julián Álvarez ampliara ventaja al 67′, luego de controlar un balón en el área y meter remate cruzado que alcanzó a pellizcar Szczesny pero no lo suficiente para evitar la anotación.

Polonia ya no supo reaccionar, parecía que esperaba simplemente que el Tri no marcara más a Arabia Saudita pues hasta Robert Lewandowski terminó en tareas defensivas.

Todavía al 85′, Lautaro Acosta metió remate cruzado pese a llegar sin marca pero sin aprovechar la ocasión.

Ya en compensación, un jugador polaco sacó la pelota en la línea cuando llegaba un remate de Martínez.

Argentina terminó líder del Grupo C con 6 puntos, por delante Polonia, que terminó con 4 unidades, sin diferencia de goles, dejando fuera a México y a Arabia Saudita.