Uruguay derrota a Ghana, pero queda fuera

Con doble de Giorgian de Arrascaeta; La victoria de Corea del Sur y el criterio de más goles anotados por los asiáticos los perjudicó

Uruguay venció 2-0 a Ghana, pero no pudo clasificarse a la segunda ronda de una Copa del Mundo por primera vez desde 2002.

A pesar del doblete de Giorgian de Arrascaeta, quedó fuera de Octavos de Final debido al triunfo de Corea del Sur y al criterio de más goles anotados por los asiáticos.

Uruguay y Corea sumaron cuatro puntos en el Grupo H, con diferencia de 0 goles, pero Corea marcó cuatro goles, por solo dos anotados por los charrúas en fase de grupos.

La última vez que Uruguay quedó fuera en primera fase, fue en el Mundial del 2002. Al 2006 no clasificaron y desde 2010, cuando regresaron a las Copas del Mundo, habían acumulado un total de tres presencias consecutivas en segunda ronda.

Los goles de De Arrascaeta, volante del Flamengo, al minuto 26 y 32, significaron los primeros para el equipo de Diego Alonso en este certamen.

Uruguay necesitaba ganar y cumplió con la obligación, en un duelo que generó morbo debido al antecedente entre ambas selecciones en Sudáfrica 2010.

Al minuto 21, el arquero uruguayo Sergio Rochet le atajó un penal al delantero Andrew Anyew, quien buscó colocar el balón de manera cruzada, con la parte interna del botín zurdo.

El penalti errado por Anyew fue el quinto malogrado en la Copa del Mundo, de un total de 14 que se han cobrado en la Copa.

Minutos más tarde, De Arrascaeta correspondió con creces a la titularidad otorgada por su técnico Alonso.

Anotó su primera de la noche tras contrarrematar un balón que había definido Luis Suárez, pero el arquero ghanés Lawrence Ati-Zigi tapó.

El balón le cayó a Giorgian, cerca de la línea de la portería, para solamente cabecearlo.

Seis minutos después, prendió una volea con la pierna derecha tras un pase “bombeado” de Luis Suárez.

A pesar de insistir en el segundo tiempo, Uruguay no pudo marcar el tercer y se quedó a un solo gol de acceder a los Octavos de Final.