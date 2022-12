Sterling fue baja de Inglaterra tras asalto; Regresó a su casa

La familia del extremo inglés sufrió un robo a mano armada en su hogar por lo que de inmediato viajó a Londres para acompañar a su esposa e hijos

Raheem Sterling fue dado de baja de la convocatoria de Inglaterra para el partido de Octavos de Final ante Senegal y, tras el final del duelo, salió a la luz el motivo de su ausencia.

“Raheem Sterling no está disponible para la selección de los ‘Tres Leones’ esta noche, ya que está lidiando con un asunto familiar”, informó en redes sociales la cuenta oficial de la selección británica, sólo dos horas antes del encuentro.

Poco después se dio a conocer que el extremo inglés abandonó al combinado ya que su familia sufrió un robo a mano armada dentro de su hogar, por lo que el jugador del Chelsea de inmediato viajó hasta Surrey, Londres, para estar con su esposa e hijos tras el complicado momento.

Al ser cuestionado por la situación, el DT Gareth Southgate aseguró que el delantero tiene todo el apoyo del equipo.

“La prioridad para él es estar con su familia. Vamos a apoyar eso y dejar que tenga todo el tiempo que necesite. Se va a casa. No quiero ponerlo bajo presión. A veces el futbol no es lo más importante, la familia debe ser lo primero”, expresó el seleccionador inglés después de la victoria ante los africanos.

El habilidoso futbolista había sido titular durante los primeros dos juegos de Qatar 2022 y todo apuntaba a que sería uno de los responsables de liderar el ataque de su país en el juego de Octavos.

Sin embargo, ahora es incierto si será contemplado para regresar a la concentración, pensando en el partido de Cuartos de Final ante Francia, o si su participación en la Copa del Mundo terminó definitivamente.