¡Dictan sentencia histórica!…Los que están cerrando el año como empezaron, son los del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), del que es presidente y magistrado, Rafael Acuña Griego, como es aplicando todo el peso de la ley contra todo aquel que atenta contra la integridad de los ciudadanos, y para prueba está el que acaban de aplicarle una condena histórica de 215 años de cárcel a un asesino múltiple.

Derivado de que una vez más a uno de los jueces al mando de Acuña Griego no le tembló la mano ni nada, para sentenciar con severidad a Francisco Javier “N.”, alías “El Amá”, de 31 años de edad, quien fuera detenido el 27 de enero de 2022, luego de balear a su pareja en el interior de una vivienda en la colonia La Cuchilla de Huatabampo, después de una discusión por cuestiones personales. ¡De ese pelo!

Y es que no nomás balaceó a la mujer, quien de milagro sobrevivió, sino que además al intervenir en su defensa un tío de ella, de nombre Jesús Ricardo, igualmente lo atacó a tiros privándolo de la vida; pero todavía al salir del domicilio para huir se topó con el motociclista, Arturo de Jesús, a quien sin motivo alguno le disparó para también matarlo, y sólo por haber tenido el infortunio de atravesársele en su camino. ¡Glúp!

A ese grado el homicida y hoy condenado presentó un estado desquiciado, como lo refleja el que durante su huida, a bordo de un pick up Toyota, línea Tacoma, color azul, modelo 2002, sin placas, por el estilo tiroteó y lesionó a otras tres personas que se encontró en su recorrido, y es por lo que se montara un operativo por parte de policías municipales y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). ¡Órale!

Pero una vez ubicado y todavía durante su escape, el sujeto accionó su arma contra el personal policiaco que iban en su persecución, hasta que se estrelló contra un árbol en el sector Centro, donde al verse rodeado trató de suicidarse “pegándose” un balazo en el cuello, aunque falló y es donde finalmente lo detuvieron, aunque aun así recibió atención médica, al presentar un rozón de bala, pero sin que fuera nada grave. ¿Cómo ven?

No en balde es que se le declarara responsable de dos delitos de homicidios calificados con traición, ventaja y brutal ferocidad cometidos en agravio de Jesús Ricardo y Arturo de Jesús, respectivamente, por lo que recibió 74 años de encarcelamiento en forma global; mientras que por tentativa de feminicidio contra Miriam Dolores, con quien tenía una relación sentimental, le agregaron otros 30 años 10 meses de prisión. ¡Tómala!

Aunado a que por el intento de asesinato contra otras tres personas, por cada víctima le cargaron 20 años, siete meses y 15 días tras las rejas; en tanto que por ese mismo motivo, pero en perjuicio de otros seis, todos miembros de la dirección de Seguridad Pública Municipal huatabampense y de la AMIC, le sumaron otros ocho por cada afectado, por lo que en total pasará 215 años, ocho meses y 15 días en el frío “bote”. ¡Vóitelas!

En lo que es una condena con la que están sentando un precedente los del STJE, porque equivale a una cadena perpetua como las que se dictan en los Estados Unidos, de ese nivel, y no es para menos, por el tal “El Amá” ser un auténtico peligro para la sociedad, de ahí el porque lo mantendrán en una celda por el resto de sus días, pero eso sí, disfrutando de las tres comidas, y representando un costo para el erario público. ¿Qué no?

Calla funcionario electoral…Y como el que calla otorga, es por lo que consideran que quien ha quedado muy mal parado, ante los sabotajes de los que ha venido siendo objeto la agrupación “Vamos”, que encabeza Norberto Barraza Almazán, y que pretenden convertir en partido político estatal, es el presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Neri Ruiz Arvizu, por hasta ahora no haberse pronunciado al respecto. ¡Ups!

Eso a pesar de que a Barraza Almazán y sus partidarios los han hecho pasar las de Caín, por la forma en que les han bloqueado las asambleas que han organizado, como lo marca la normatividad electoral para ser reconocidos como organización política, por las agresiones, intimidaciones y detenciones de las que han sido blanco, y curiosamente en los municipios que son gobernados por alcaldes morenistas. ¡Así la coincidencia!

Casi por nada es que es ayer a Norberto se le escuchó denunciar esos atropellos, como ya lo había hecho anteriormente, pero apuntillando que en esta ocasión en San Luis Río Colorado, cuyo “Presimun” es Santos González Yescas, ahora sí que se fueron de paso, al llegar al extremo de arrestar a varios de los asistentes a la reunión que estaban por celebrar, y que finalmente tuvieron que cancelar al “reventárselas”. ¡Pácatelas!

Si se analiza que los dichos de Barraza son respaldados por los videos que circularon a través de las redes sociales, donde se observa el prepotente actuar de los policías municipales sanluisinos, para amedrentar a las personas que acudieron a la abortada asamblea, y de lo que dieran fe los representantes electorales enviados por Ruiz Arvizu, pero ni así se ha dignado a externar algún posicionamiento sobre eso. ¡Así el solapamiento!

Motivo por el cual es que los sospechosísmos no se han hecho esperar, del porque les están poniendo tantas piedritas en el camino a los de Vamos, tal vez porque han advertido que van con todo, ya que en lo que es la frontera administrada por González Yescas, también de última hora les cancelaron el local que habían rentado, como ya les ha sucedido en otras partes, al externar los arrendadores que los han amagado. ¡Ñácas!

Es por eso de las interrogantes que hay con relación a esa evidente campaña, tocante a que si que ¿De dónde viene la orden de hacerles la vida imposible?, en un intento porque no concreten ese proyecto político.

“Una de cal” pa´l de la SEC…A quien hay que apuntarle una de cal por las toneladas que van de arena, es al Secretario de Educación y Cultura, Aarón Grageda, por lo del programa “Trucha con mi Escuela”, que pondrán en práctica para vigilar los 3 mil 66 planteles de Educación Básica durante el periodo vacacional comprendido del 19 de diciembre al 9 de enero y así evitar daños y robos. ¡Esa es la intención!

Ya que esta vez contrataron 185 vigilantes que asignarán en los centros escolares de más alta incidencia delictiva, con el fin de reforzar la vigilancia en un 22% en comparación con el presente año, y para el caso destinarán 91 al nivel de Secundaria; 57 en el elemental, o Preescolar; y 41en Primaria, como parte de un modelo que Grageda Bustamante dejó entrever que podría ser permanente. ¡De ese vuelo!

Ciertamente que no es para menos el que Aarón Aurelio esté “echando el resto” en esa materia de inseguridad, después del dato que ventilara, de que de enero a junio del 2022 reportaron un promedio 21 robos y daños semanales, y si bien del mismo junio al último mes se redujeron a 13 actos vandálicos por semana, lo cierto es que no dejan de ser muchos, y que se podrían disparar al quedarse esos inmuebles solos.

Lo que habla del porque de ese reforzamiento ahora que ya se irán de “vagaciones”, porque ya antes se había implementado lo que es la estrategia “Cuida tu Escuela”, para fomentar un trabajo en conjunto con instituciones, asociaciones y empresas en esos periodos, pero sin que los resultados hayan sido los más óptimos, y es por lo que le están buscando por todos lados, para que no sean víctimas de “los cacos”. ¡Ajá!

Porque a partir de esa necesidad que hay, ahora hasta los intendentes se quedarán a talachar como guardias; a la par de que también instrumentarán el esquema denominado Enlaces Seguros, para crear brigadas en la adopción de escuelas con el apoyo de vecinos y padres de familia, como parte de un operativo en el que participarán Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como el C5i. ¿Será?

Viene el fin de la legalizada…Si por la víspera se saca el día, para los que vaya que ya empezó la cuenta regresiva, es para los propietarios de los llamados “autos chuecos”, en base a lo ventilado por el secretario de Hacienda estatal, Omar del Valle Colosio, por no haber indicios de que vayan ampliar el programa de legalización de vehículos de procedencia extranjera que vence el venidero 31 de diciembre.

Pues a partir de lo expresado y advertido por del Valle Colosio, la instrucción que tienen hasta el momento las Entidades federativas, es la de cumplir en tiempo y forma con el decreto emitido por el gobierno federal para esa legalizada de carros americanos que circulan en la ilegalidad, y si se toma en cuenta de que ya sólo faltan menos de dos semanas para que concluya, todo hace indicar que no lo extenderán. ¡Eso intuyen!

Tan es así que el operador de las finanzas estatales apuntillara que: “No se ha mostrado ninguna intención hasta ahorita, o una comunicación por parte de la Federación de ampliarlo por tres meses más, o un año más, prácticamente se ha mantenido así, esperaríamos alguna comunicación, tendría que ser antes del 31 de diciembre”, como dando a entender que prácticamente ya no hay tiempo para una prórroga. ¡Es la impresión!

Aunque ciertamente que posibilidades ya se les han dado de más a los que tienen uno de esos “chocolates” rodantes, derivado de que ya casi tienen todo el año con esa oportunidad de regularización, y si no los han mexicanizado es porque no han querido, o porque ya les gustó andar al margen de la ley para no pagar impuestos, porque hasta la opción del aguinaldo han tenido para liquidar los $2 mil 500 pesos que cuesta.

Sin embargo y partiendo del populismo con el que se ha manejado el gobierno de la 4T -Cuarta Transformación- no sería de extrañar el que les siguieran dando por el lado con más plazos. ¡Así la duda!

