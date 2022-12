Ahora solapan a perros

¡¡Nuevos parquímetro$!!

Insisten en la desaladora

“Pega” la Patrulla Verde

Ahora solapan a perros…Y se sigue demostrado que hoy en día los perros ya tienen más derechos y protección que los humanos, pero sin que nadie responda por las agresiones que provocan, sobre todo de los llamados callejeros, y para prueba está el brutal ataque del que acaba de ser objeto una niña de tres años de edad, cuando jugaba con otros dos menores en un parque de la colonia Insurgentes. ¡De ese pelo!

Porque de no haber sido por una testigo de nombre, Génesis Valverde Espinoza, quien en esos momentos repartía despensas en ese sector y vio a dos canes pelearse, pero en un primer instante no distinguió que dichos animales traían a la pequeña entre las fauces, muy seguramente que la hubieran matado, porque al percatarse gritó y la mamá salió corriendo a rescatarla, porque la estaban arrastrando como muñeca de trapo.

Pues como era de esperarse la infante agredida en el citado espacio recreativo, ubicado en el cruce de las calles Yáñez y Opodepe, resultó con heridas de gravedad en el cuello, ante lo que requirió ser trasladada de emergencia al Hospital Infantil del Estado (HIES), a la par de que hicieron acto de presencia los de la Unidad Especializada de Protección Animal Municipal para capturar a uno de los agresivos chuchos. ¡Vóitelas!

Aunque se habla de que ya lo encontraron amarrado a un poste, porque uno de los vecinos ya lo había atrapado y sometido, en tanto que el otro no pudo ser encontrado, al huir del lugar; mientras que existe otra versión en la que se maneja que el sabueso agresor no es de los que andan en la calle, sino que es propiedad de un habitante de esa zona, y hasta porta collar, además de que no es la primera vez que ataca. ¡Zaz!

Pero cualquiera que sea el caso, lo único cierto es que los moradores de ese popular barrio localizado al Norte de Hermosillo, están clamando porque ya hagan algo por tanto perrerío que anda de “Solovino” en la vía pública y representando un peligro para los transeúntes, porque a la hora de esas mordeduras no hay quien se responsabilice, lo que ya ha propiciando una problemática social a la que nomás no le han querido entrar.

Y es que en contraparte a ese “caón” animalero, como dice el anuncio de la TV, nos se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa, porque entonces sí saltan los defensores de los animales, pero antes simplemente solapan y se quedan callados, al no actuar ante esos hechos que sí que ya ¡están de pelos!, por la gravedad de los mismos, por en algunas colonias ya haberse formado hasta jaurías salvajes, al estilo del Sur del País.

Para quien dude de lo anterior, o de esa alcahueta condescendencia, ahí tienen que la ahora funcionaria estatal y titular de la Dirección de Protección y Bienestar Animal de la Secretaría de Salud, la ex promotora de la organización Pata de Perro, Ana Carolina Araiza Sánchez, solo se ha limitado ha guardar un cómplice silencio, porque al parecer lo que ahora le interesa es nomás recibir el cheque quincenal. ¡Mínimo!

Toda vez que, de no estar en la nómina del Gobierno del Estado, júrelo que ya anduviera “pegando de gritos” como antes lo hacía, cosa que ya no está ocurriendo, como tampoco ha aprovechado el “hue$o” con que le tiraron para hacer algo en ese sentido, como sería el implementar programas preventivos para evitar que eso no siga presentándose, pero por el contrario al parecer la “mareó” y cambió el cargo. ¡De ese tamaño!

¡¡Nuevos parquímetro$!!…Como de ver dan gana$, es que ya cundió el mal ejemplo de los leonino$ integrantes del Patronato de Comerciantes del Centro de la Capital, regenteado$ por Miguel Ángel Figueroa Gallegos, como es el de implementar el esquema de los parquímetro$, pero ahora digitales, como lo anunciara el del Instituto Municipal de Planeación y del Espacio Público (Implan), José Carrillo Atondo. ¡Tómala!

Ya que, de acuerdo a lo ventilado por José Eufemio, a partir de la segunda quincena de diciembre empezarán con la instalación de la señalética para cobrar por estacionarse, cuya primera etapa abarcará el Vado del Río, el área comercial del Centenario y lo que es el Parque La Ruina, donde los automovilistas tendrán que desembolsar $8 pesos por carro, dizque con el pretexto de mejora la movilidad y tránsito vehicular. ¡Ajá!

De ahí que una vez colocados los sistemas de digitalización proyectan activarlos durante el primer y segundo trimestre de 2023 en los sectores antes mencionados, con un total de 2 mil 695 lugares para parquearse, los cuales podrán pagarse mediante los teléfonos celulares a través de una app, o bien en comercios autorizados que se encontrarán en la misma área de los cajones, eso para quienes no le entiendan a la tecnología.

Para el caso el usuario registrará las placas del automóvil, por lo que el sistema detectará que será utilizado el espacio, y ya un verificador corroborará la información en la plataforma virtual para confirmar que el auto de la persona que realizó el pago esté en el lugar; cuyos fondos se aplicarán en beneficio de donde estén ubicados, entre otras cosas para trabajos de bacheo, banquetas, alumbrado público y demás servicios. ¿Será?

Mientras que aclaran que quienes comprueben su residencia en esas latitudes podrán tener exención de pago, para lo cual tendrán que llevar un escrito a la Tesorería Municipal, con todo y que previamente Participación Ciudadana hará un levantamiento para saber cuántos vecinos tendrán ese derecho, y es que los vehículos contarán con un seguro contra daños de hasta por $5 mil pesos con un deducible de mil pesos. ¡Eso dicen!

Al respecto habría que ver si “El Magalito” Figueroa y sus malas compañías también otorgan alguna clase de aseguranza, después de las millonadas que captan al año, que no se cree que sea el caso, por tener fama de abu$one$, y de aplicar la gandalla política de ¡todo ser pa´l ganador”, o más bien recaudador. ¡Palos!

Insisten en la desaladora…Con lo que continúan sin quitar el dedo del renglón, es con el proyecto de construcción de una planta desaladora en Bahía de Kino, a fin de solucionar a mediano plazo la falta de agua en el municipio hermosillense, así como una presa retenedora de agua en un área denominada El Cajoncito, en Playa San Bartolo, propuesta por la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH). ¡Ni más ni menos!

Más menos eso es lo que volvió a sacar a flote el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra, al reiterar que son algunas posibilidades que analizan con organizaciones ciudadanas para la integración de un plan hídrico del Estado, mismo que tiene como propósito el asegurar el abastecimiento del vital líquido por los próximos 30 años, y que es a lo que le han continuado “echando coco”, con miras a cristalizarlo. ¡Órale!

Al Bracamonte Sierra sostener que: “Él -Gobernador- siempre piensa que la alternativa para garantizar el abasto de agua en Hermosillo es una planta desalinizadora, nunca están descartadas, sin embargo, en este momento lo que estamos nosotros garantizando es que el abasto de agua sea con las fuentes que actualmente tenemos en el corto plazo, en el largo plazo nunca están descartadas estas opciones”. ¡Así el dato!

Tan por ahí va la cosa, que el mismo “Gober” Alfonso Durazo Montaño ya ventilara que el miércoles de la próxima semana estarán en Sonora representantes de Comisión Nacional del Agua (Conagua), precisamente para presentarles lo que es esa planeación acuática, lo que habla de que casi casi estarán recibiendo a Santoclós en lo que será esa reunión con espíritu navideño que llevarán a cabo. ¿Qué no?

Lo que pone de manifiesto que a ese grado Durazo Montaño no ha parado a la hora de idear la forma de que esta Ciudad del Sol no vuelva a sufrir ante posibles sequías y que con ello regresen los criticados tandeos, lo que además es una limitante para el desarrollo económico, por aquello de que un seco panorama como ese ahuyenta las probables futuras inversiones, que de por sí están tan escasas. ¡Ese es el reto!

“Prende” Patrulla Verde…La que sí que ha “prendido”, es la llamada Patrulla Verde de Hermosillo, con la que buscan proteger el medio ambiente por medio de las denuncias ciudadanas, para entre otras cosas reportar la tala de árboles, quema de maleza o llantas, basureros clandestinos, carros abandonados, casas solas y desperdicio de agua, porque de agosto a la fecha ya habían atendido más de 7 mil reportes. ¡De ese vuelo!

Si se analiza que así está el positivo saldo presentado por el director de Servicios Públicos Municipales, Sergio Pavlovich Escalante, como resultado de ese operativo de limpieza especializado que crearan y que se está probando que sí que hacía falta, por como a esas quejas de tipo ambientalista les están dando una respuesta rápida y específica, para garantizarle a la ciudadanía una atención en tiempo y forma. ¡Es el plan!

Para quien dude lo anterior para seña está lo precisado por Pavlovich Escalante, de que actualmente cualquier señalamiento pueden realizarlo vía el WhatsApp 6622 2919 83, o con un mensaje en el que describan la problemática y fotografía del lugar, y con la garantía de que el mismo se atenderá a más tardar al día siguiente, cuando antes era cuando se podía, porque no había ese tipo de unidades para ese fin. ¡Qué tal!

Es por lo que Sergio Arturo explicara que: “Tratamos de hacerlo casi inmediato, al día siguiente ya se da la atención, muchas veces el ciudadano no se da cuenta, como empezamos a veces con la notificación, por ejemplo, si es un terreno baldío particular hacemos una notificación y les damos entre 15 y 20 días para que limpien, si no limpian procedemos a la infracción y después a la limpieza”. ¡Así está la operatividad!

Tocante a eso puso como muestra lo que es el proceso para el retiro de vehículos en desuso dejados en la vía pública, al ventilar que igual se les coloca un aviso mediante un documento visible, con la finalidad de que el propietario se de por enterado y lleve a cabo el levantamiento del carro, pero en caso de no atender el requerimiento se procede a la multa que asciende a los $2 mil 600 pesos, más gastos de grúa y corralón.

Y nomás en ese apartado de los que también son conocidos como carros chatarra, el funcionario municipal destacó que “bajita la mano” han recaudado uno $200 mil pesos, de un total de $700 mil pesos que han aplicado por concepto de sanciones, en lo que es un reflejo de que se trata de un operativo que pinta para ser sustentable, y no solamente en lo ecológico, sino también en lo económico. ¿Cómo ven?

